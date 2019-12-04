2019-12-04T14:42:56+03:00
Общество

Волшебный лед Сибири 2019-2020 в Красноярске: когда и где пройдет фестиваль ледовых скульптур

Фестиваль ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» начнется в конце декабря с конкурса среди красноярских студентов
Александр МАКАРОВ
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В 2020-м году фестиваль пройдет на привычном месте - на набережнойВ 2020-м году фестиваль пройдет на привычном месте - на набережнойФото: Мария ЛЕНЦ
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Фестиваль-конкурс скульптур из льда и снега «Волшебный лед Сибири» пройдет в Красноярске уже в восьмой раз. Состязания проводятся в два этапа: молодежный конкурс и международный фестиваль мастеров.

Первыми по установившейся традиции начинают учащиеся и студенты расположенных на территории города художественных вузов, колледжей и училищ, а также института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета. Возраст членов команд - от 16 до 25 лет.

Молодежный конкурс пройдет на левобережной набережной Енисея с 23 по 28 декабря. На первый день назначена регистрация команд, где необходимо представить жюри эскиз своего будущего произведения. В течение следующих 4 дней молодые мастера должны изготовить скульптуру из глыбы льда размером 2 x 2 x 0,3 метра. В работе можно использовать только инструменты, лед и воду – никаких декоративных украшений и красящих веществ.

28 декабря – подведение итогов и награждение.

В 2018 году в молодежном конкурсе в номинации «Лёд» участвовало 13 команд. Тогда победители получили денежный приз в размере 25 тысяч рублей, за второе место дали 20 тысяч, за третье – 10 тысяч рублей.

Фестиваль мастеров снежной и ледовой скульптуры пройдет с 13 по 19 января 2020 года по стандартной схеме: первый день - регистрация, следующих четыре дня – изготовление скульптур, шестой день – подведение итогов.

В этот раз за победу в каждой из номинаций - «Лед» и «Снег» - будут бороться по 10 команд. На конкурс приедут матера из Китая, Белоруссии, Казахстана, Литвы, с городов Урала, Якутии, Удмуртии и Тувы, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Причем Харбин - китайский город-побратим Красноярска – выставил сразу три команды.

В прошлом году в номинации «Лед» с работой «Муза Победы» победила команда из Екатеринбурга «Край льда». Причем уральские мастера заняли первое место второй год подряд.

В номинации «Снег» лучшей была признана скульптура «Царская охота» команды «Гвозди» (Пермь).

Посмотреть как работают мастера в 2020 году, а также оценить результат их трудов можно будет на участке пешеходной зоны набережной Енисея от улицы Вейнбаума до улицы Диктатуры Пролетариата.

Справка «КП»

Открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» проходит в Красноярске с 2013 года. Первый фестиваль-конкурс был посвящён 165-летию российского художника Василия Ивановича Сурикова и 385-ой годовщине со дня основания Красноярска. В конкурсе участвовали команды мастеров из США, Китая, Латвии, Японии, а также из различных городов России -Архангельска, Иркутска, Казани, Кызыла, Магадана, Барнаула, Перми, Прокопьевска, Новосибирска, Кемерово и ряда других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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