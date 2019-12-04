2019-12-04T10:24:05+03:00
Общество

Кошечка вся переломанная: в Красноярске спасают жертву жестокости своего хозяина

Животное под окнами дома на Красрабе нашел ребенок [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Кошечка вся переломанная: в Красноярске спасают жертву жестокости своего хозяина. Фото: «Хатико – скорая помощь животным»Кошечка вся переломанная: в Красноярске спасают жертву жестокости своего хозяина. Фото: «Хатико – скорая помощь животным»
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Сразу скажем, читать это и смотреть видео – не для слабонервных. На несчастной кошке места живого нет. Израненная, в крови, на ногах едва-едва держится, дезориентирована и совершенно не понимает, что происходит вокруг. Даже не слышит «кыс-кыс». Одного глаза нет, другой – непонятно, что с ним и удастся ли спасти. Животное в ужасном состоянии нашли под окнами многоэтажки на Красрабе и сообщили волонтерам сообщества бездомных животных «Хатико».

В Красноярске спасают жертву жестокости своего хозяина.

Те привезли ее в ветеринарную клинику. После обследования врачи сообщили, что у кошки черепно-мозговая травма и переломы таза и шейки бедра. К тому же она длительное время голодала, кожа да кости. От одного перечисления становится жутко. Кто же мог так поиздеваться над домашним питомцем?

Как выяснилось, это сделал ее собственный хозяин. О нем соседи многое рассказали в социальной сети. Мужчине больше сорока, он живет один и любит выпить. В состоянии опьянения становится неадекватный. К тому же он инвалид, находится под наблюдением работников социальной службы. На него не раз жаловались, но мер так и никто не принял.

Кошечка вся переломанная: в Красноярске спасают жертву жестокости своего хозяина. Фото: «Хатико – скорая помощь животным»

Кошечка вся переломанная: в Красноярске спасают жертву жестокости своего хозяина. Фото: «Хатико – скорая помощь животным»

В Красноярске спасают жертву жестокости своего хозяина-2.

Зачем ему нужна была кошка, непонятно, а ведь издевался над нею он давно – есть следы старых переломов.

И вдвойне неприятно, что произошло зверство на глазах ребенка. Девочка видела, как хозяин выбросил кошку в окно. Она и рассказала обо всем маме, попросила помочь. Теперь для лечения животного волонтеры открыли сбор. Красноярцы жертвуют деньги бескорыстно, кто 200 рублей, кто – 500. И просят у волонтеров написать заявление на живодера в полицию. Как помочь кошечке, можно узнать в сообществе «Хатико – скорая помощь животным».

И, как комментарий ко второму видео: несмотря на все лишения, которые она терпела всю жизнь, в кошке осталась любовь к человеку, она тянется к нему, к его теплу и ласке, которых не знала. Она так хочет жить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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