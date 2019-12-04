Собираем новогодний стол 2020 в Красноярске: где и когда выгодно купить продукты к празднику

Еще пара недель, и красноярцы начнут штурмовать магазины в поиске продуктов и напитков к Новогоднему столу 2020. Причем этот процесс захватывает всех, даже самых рациональных. Как не поддаться всеобщему ажиотажу, сэкономить время с деньгами и успеть купить качественные продукты, разбираемся с Дмитрием Полуяновым, экспертом по торговым сетям.

Как сэкономить деньги

Перед новым годом все торговые сети пытаются заманить покупателя и выпускают не только еженедельные скидочные каталоги, а уже специальные предложения для новогоднего стола. Там больше алкоголя, сыров, колбас, бакалеи, фруктов. И современные технологии позволяют покупателям, не выходя из дома, определить, что именно и где они могут купить. Есть известные сайты акционных товаров, где, сидя дома за компьютером, можно составить список нужных товаров. Там можно сравнить цены и составить подробный маршрут.

Еще один способ экономии - подписки на торговые сети. Сейчас эти рассылки есть у подавляющего большинства компаний. Они отправляют более широкий список товаров, чем может присутствовать на специализированных сайтах. Проанализировав все предложения, двух, максимум – трех мест будет достаточно для закрытия всех потребностей.

Самые выгодные цены

В каталог вмещается в среднем около 100-150 позиций. А в самом магазине скидок может быть гораздо больше – от 500 до 700. И если есть время, то в самих отделах можно найти гораздо больше предложений, которые вам нужны. Когда вы заходите в магазин, часто можете увидеть товары, которые не попали в каталог, но они присутствуют в самом магазине.

Самые выгодные цены находятся на входе в магазин. Если вы зашли в магазин и вас встречает аллея акционных товаров со скидками, можно смело брать то, что вам нужно, для того, чтобы потом не возвращаться. Эти цены точно будут самими низкими, так как задача торговых сетей – сразу на входе встретить покупателя выгодными ценами, чтобы

Сейчас покупателям упростили жизнь – акционные товары выделяют специальными ценниками. Притом не нужно волноваться, что это какой-то некачественный товар, или скидка не существенная. Такие «хитрушки» в торговых сетях уже давно не используют, никто не заинтересован в проведении таких экспериментов, конкуренция выросла и если покупатель заподозрит, что его обманывают, то он просто перестанет пользоваться услугами этого магазина.

В акционных паллетах чаще всего стоят товары даже не с истекающими сроками годности, а, как правило, со свежими. Производители готовятся к праздникам заранее и уже начинают завозить ассортимент под новогодние продажи. Товары с короткими сроками хранения завозятся каждый день. И покупателям лучше не рассчитывать на то, что можно прийти завтра и купить – завтра может просто не быть этого товара. Увидели сейчас нужный товар и знаете, что он по сроку годности дотянет до праздника – смело берите.

Экономим время

Есть перед новым годом одна проблема – нехватка времени. 2020 год наступит во вторник, поэтому 28 и 29 декабря станут самыми оживленными днями, когда все кинутся делать покупки. Пробки и очереди нам гарантированы. Поэтому хотя бы того, чтобы сэкономить время в пробках, список, заранее составленный на основании мониторинга акционных позиций, позволит покупателям составить точный маршрут и ехать в магазин целенаправленно. Еще один совет тем, кто хочет сэкономить драгоценное время – совершать покупки рано утром до 11 часов или поздно вечером. Но любители закупаться в вечернее время должны быть готовы, что части нужных товаров может не быть. Ассортимент обновляется ночью, поэтому лучше чуть раньше проснуться , но гарантировано купить все, что вы запланировали, при этом существенно сэкономив время.

вечером 31 декабря цены на помидоры и огурцы могут стать намного вышеФото: Мария ЛЕНЦ

31 декабря огурцы могут подорожать

Как выбрать фрукты – сложный вопрос. Например, невозможно угадать с ананасом, так как его заранее невозможно попробовать. Нужно быть готовым, что нарвешься на зеленую экзотику, потому что к нам чаще всего приезжают фрукты не самые спелые. Если позволяет время экзотические фрукты, которым требуется время на дозревание, лучше приобрести заранее, за неделю. Но тут главное - договориться с собой и не съесть все деликатесы до праздника.

В прошлом году были случаи, когда утром 31 декабря цена на помидоры и огурцы была одна, а вечером – другая, намного выше. Сами торговые сети против такого повышения цен. Но часто бывает, что огурцы закончились, а поставщик прилагает цену намного выше. И магазин вынужден согласиться, чтобы не оставить своих покупателей совсем без овощей. Поэтому если вы можете купить овощи впрок, то не надо ждать дополнительных скидок, покупайте их заранее.

За свежим хлебушком – с утра

Хлебобулочные изделия покупаются, как правило, накануне праздника. И чтобы гарантировано купить нужный вам хлеб, лучше сходить в магазин до 11 утра. Потому что, например, багет – самый распространенный вид хлебобулочных изделий в новогодний праздник, очень быстро разбирают.

Проблемы с выбором алкоголя нет и на каждую категорию можно найти акции. Выбор стал богаче, помимо традиционных напитков, прибавились те, которые раньше или продавались плохо.

31 декабря за хлебом лучше сходить до 11 часовФото: Мария ЛЕНЦ

Пошел за колбасой, прикупил елочку

Избалованному покупателю очень хочется зайти в ближайший к дому магазин и купить там все – от угощений к новогоднему столу до елки и подарков. Есть классическая группа товаров, которые дарят в качестве подарков – шампуни, гели, мыло. В Новый год по такие товары на третьем месте после 8 марта и 23 февраля. Но есть ассортимент, который многократно увеличивается, по сравнению с обычными периодами. Это - салфетки с новогодней тематикой, фигурки с изображением елочек или символов года и туалетная бумага. Последние годы в торговых сетях увеличился ассортимент новогодних украшений – елки, игрушки, и все, что связано с украшением интерьера. При этом цены – ненамного отличаются от специализированных магазинов. Дорогих елок здесь практически нет, но и выбора большого ждать не стоит. И если что-то приглянулось, нужно покупать.

- Из года в год меняется поведение покупателей, это ярко заметно, как раз перед новым годом, – утверждает Дмитрий Полуянов. - Очередей стало меньше, потому что и магазинов стало больше, и люди стали покупать меньше. К новогоднему столу люди стали относиться более рационально. Еще такое наблюдение – что люди наелись. Уходят от приготовления большого количества салатов предпочитают овощи – фрукты. Многое выбрасывается, и сейчас, когда деньги считаются чуть тщательней, нежели это было в прошлые годы, люди начинают бережней подходить к расходам, заранее определяться с бюджетом и покупают необходимые продукты.

Пять важных советов

Готовиться к Новому году нужно начинать как минимум за неделю. Не нужно ждать последних дней в надежде, что появятся специальные чудесные предновогодние цены. Этого не случиться. Наоборот, стоимость некоторых товаров, таких как огурцы, может немного подрасти. Также нужно иметь в виду, что в ночь с 31 декабря на 1 января уже несколько лет магазины не работают. 1 января многие магазины открываются позже обычного после 10 – 12, а кто-то не открывается вообще.

1. Составить список товаров и разделяем на две части: что купить за неделю, а что – накануне.

2. Посмотреть акционные предложения торговых сетей и составить маршрут.

3. Посетить магазины.

4. Зайдя в магазин, внимательно изучите товары на входе – если они попадают в вашу корзину, смело берите, дешевле цены не будет.

5. В сам новый год успейте сходить в магазин до 11 утра.