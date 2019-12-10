2019-12-10T07:20:18+03:00
Происшествия

«Должен был сидеть»: в Туве муж убил жену на глазах 4-летней дочери

В тот момент мужчина был на условном сроке, полиция требовала заменить его реальным, но суд отказал
Ася ЖУКОВА
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В Туве муж убил жену на глазах 4-летней дочери. Фото: паблик "Подслушано в Сут-Холе", соцсети.В Туве муж убил жену на глазах 4-летней дочери. Фото: паблик "Подслушано в Сут-Холе", соцсети.
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Мать убита, отец пойдет в тюрьму, трое детей фактически остались сиротами… В Сут-Хольском районе Тувы пьяный мужчина устроил кровавую расправу над своей женой. Убийство произошло на глазах 4-летней дочери.

О чудовищном случае рассказал министр внутренних дел Юрий Поляков на аппаратном совещании в правительстве республики:

- От рук мужа погибла молодая женщина 1989-го года рождения. Причем убийство было совершено при дочери! Хочу заострить внимание: полицейские выходили в мировой суд с ходатайством о том, чтобы заменить назначенное подозреваемому в 2018-м году наказание, не связанное с лишением свободы, на реальный срок. Однако получили отказ. В итоге мы имеем троих сирот: мамы нет. Отец, естественно, заключен под стражу, будет осужден.

Уже известно: отправить мужчину в колонию хотели за побои. Он был по-настоящему опасен: пил, распускал руки. Почему суд решил оставить его на свободе, выясняется.

- Семью обследовали 18 раз, посещали постоянно, - пояснили руководители кожууна. – Пять раз заставали в нетрезвом состоянии. Семья состояла на учете как неблагополучная, получала замечания, собирались документы на лишение прав.

И на этом все. Пока не случилось непоправимое. Сейчас детей отправили в социальный центр, они вне опасности.

- Трагедия в Сут-Холе должна быть разобрана на всех уровнях власти. Скрупулезно, до каждой мелочи, - пишет на своей странице в соцсети глава республики Шолбан Кара-Оол. - Однозначно нужно провести проверку, дать оценку действиям, профессионализму судьи. Надо еще раз пройти всю цепочку событий, которые привели к трагедии, и выработать хоть какой-то алгоритм действий в похожих случаях, когда семья неблагополучная, родители пьют, необходим ясный порядок, что с ними делать обществу, социальным службам, органам местного самоуправления. Чем помогать, что предпринимать, если помощь не принесла результатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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