«Жир собачий. Очень полезный»: полиция начала проверку шокирующего объявления о жире из щенков лаек

«Жир собачий. Очень полезный. Изготавливаем из щенков лаек, сами занимаемся их разведением уже более 15 лет. За качество отвечаю! Доставка в любые регионы России почтой или транспортной компанией», - такое объявление увидели в Красноярске на Авито зоозащитники. Продавец собачьего жира не скрывался: под объявлением – его адрес и телефон. Так сказать, для заинтересованных в покупке жира лиц. Шок? Безусловно.

- Мы с подругой увидели объявление, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск 35-летняя волонтер Екатерина. – Да, я видела там телефон продавца, но позвонить не смогла… Я 9 лет занимаюсь спасением бездомных кошек и собак, я вегетарианка – просто не выдержала бы этого разговора.

Объявление о продаже жира щенков лаек Фото: сайт Авито

Ссылку волонтеры передали журналистам – и понеслось. Сейчас оно заблокировано. Но «Комсомолке» удалось пообщаться с продавцом.

- Да, я продаю собачий жир, - признает Денис Сергеевич. Не исключено, что в момент разговора он нетрезв – характерно заплетается язык.

- Откуда он у вас?

- А я откуда знаю? Ну, вот родственники разводят… Они делают для себя, а остатки я продаю. Кто знает – берет. Это для тех, у кого легкие больные. Если не знаете, почему корейцы так любят есть собак, почитайте в Интернете.

- Это ведь бесчеловечно…

Сервис заблокировал объявление Фото: сайт Авито

- Что значит – человечно или нет? Вы свининку и говядинку кушаете? Курятинку любите, наверное, да? Вы задумываетесь о судьбе курятины?

- Одно дело курятина, другое – собака, друг человека…

- С чего вы взяли? Для меня, например, курица – друг человека. А вообще, мне звонят разные ***[идиоты], гринписовцы. Но я привык уже. Я человек военный, меня этим не прошибешь.

- Мой продукт вылечил и спас много людей от смертельных болезней. Не дай Бог, ваша дочь заболеет таким – не долеченная пневмония или бронхит затяжной. Я посмотрю, как вы запрыгаете.

Продавец собачьего жира 00:00 00:00

«Запрыгать» придется пока что самому Денису Сергеевичу. Им заинтересовалась полиция. В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. По ее итогам будет решено, возбудят ли против Дениса Сергеевича уголовное дело. Напомним, что за убийство собак предусмотрено наказание по ст. 245 УК России (жестокое обращение с животными). Добавим, что медики говорят, что в деревнях люди действительно повально лечат легочные заболевания собачатиной. В ходу также барсучий и медвежий жир. Не редки случаи, когда бездомные отлавливают домашних собак ради того, чтобы съесть. Но официальная медицина склонна считать такое «лечение» средневековьем.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Медициной не доказано»

Марина Мамаева, к.м.н., сотрудник кафедры терапии №2 КрасГМУ имени проф. Войно-Ясенецкого:

- Нет ни единого научно обоснованного доказательства положительного влияния собачьего или барсучьего жира на легочные заболевания. Пациенты часто задают вопросы об этом, но мы всегда отвечаем, что доказательной базы нет. Это народное средство, которое никак не влияет на исход легочных заболеваний.