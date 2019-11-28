«Черная пятница» в Красноярске-2019: рассказываем, как не купить лишнее

«Черная пятница» 2019 - время покупок, время заманчивых скидок (в каких-то магазинах – до 70 процентов) - уже на носу. И многие вечером 29 ноября после работы или учебы отправятся в торговые центры. Ну, как тут удержаться и не набрать всего, чего так давно хочется. Предлагаем несколько советов, как удержаться от лишних покупок. Возьмем самое ходовое – одежду. Конечно, с ней все индивидуально. Однако есть пара дельных рекомендаций, которые можно взять на вооружение всем – они помогут сохранить деньги и не нахватать вещей, которые потом будут пылиться в шкафу. Опытом с читателями «Комсомольской правды» - Красноярск делится стилист-имиджмейкер, создатель бренда одежды Олеся Иванова.

Предпочитать лучше одежду, которая к лицуФото: Мария ЛЕНЦ

Как не купить лишнего?

От скидок в «черную пятницу» обычно глаза разбегаются. И это, конечно, совершенно обычное дело: еще вчера кофточка мечты стоила, скажем, 6 000 рублей, а сегодня – вполовину дешевле. А где блузка, там и новые стильные брюки, джинсы, футболки, обувь – в общем, все подряд. И недорого. Ну, как тут удержаться и не набрать лишнего?

- Очень просто: к «черной пятнице» надо подготовиться заранее. Абсолютно все знают, когда она пройдет, поэтому готовьте сани летом. Определитесь с тем, что именно вам нужно из базовых вещей. Речь о повседневной, функциональной одежде. Если вам нравятся определенные марки одежды, мониторьте стоимость вещи, которую вы хотите, через сайт, – сейчас все бренды доступны в интернете, и вы сможете увидеть изменение цены онлайн. Это поможет сделать более выгодные покупки и обдуманно подойти к своим финансам.

Совет, к слову, универсальный - касается не только выбора женской или мужской одежды и обуви. Такой же подход сработает и при покупке техники и гаджетов.

Какую одежду выгоднее покупать?

Правильный гардероб формируется на 70 процентов из вещей базовых, на 30 процентов – из стильных и модных.

- На распродажи идти я советую с пониманием именно этого соотношения. Условно: в вашем пакете с покупками из 10 вещей семь должны быть базовыми – то есть нейтральными по цвету, по крою и качественными по составу тканей; три – модными и яркими. Если очень хочется купить все яркое и блестящее, я бы рекомендовала сдержаться. Все об этом твердят ежегодно, но не все делают. Например, можно приобрести хорошее базовое пальто, водолазки, брюки – то, что вы будете потом ежедневно с удовольствием носить в разных сочетаниях. «Черная пятница» - возможность заглянуть в магазины сегментом подороже и купить хорошую одежду из качественных тканей по удобной цене. Можно обратить внимание не только на зимние вещи, но и подготовиться к весне.

Одевайтесь красивоФото: Мария ЛЕНЦ

Какие цвета в тренде?

- Я бы предложила в «черную пятницу» отталкиваться при покупке одежды не от тех цветов, которые сейчас популярны, а от палитры, которая подходит именно вам. Например, в тренде может быть неон или ярко-зеленый, но очевидно, что идет это далеко не всем. Одежда должна красить человека. Комплимент должны говорить не платью или костюму, а человеку в платье или костюме. Здесь уместно напомнить о цветотипировании. Если женщина темная, выбрать стоит темные тона в нарядах, если светлая – стоит остановиться на более пастельных. Отталкиваться при выборе нужно от нескольких параметров: темный – светлый, яркий – приглушенный. И конечно, от своих целей: хотите познакомиться и наладить личную жизнь, оденьтесь поярче.

Кроме того, наши женщины любят обтягивающую одежду. Даже если фигура идеальная, я бы советовала отказаться от таких вещей. В тренде – одежда с прослойкой в палец, свободная. И женщинам это, кстати, работает на руку – отлично корректирует фигуру.

Что касается обуви, она должна быть удобной – это главное: рынок сейчас разнообразный. И в «черную пятницу» наверняка будет много возможностей купить туфли и на квадратном, устойчивом каблуке, и на шпильке. Учитывайте, что корпоративные мероприятия бывают очень активные – конкурсы развлечения. Так что обувь стоит подбирать с учетом удобства – пожалейте себя и свою осанку.

Хорошая возможность подобрать платье, водолазку или пальто в более дорогом магазинеФото: Мария ЛЕНЦ

Аксессуары: что выбрать?

- Аксессуары также можно выбрать с прицелом на будущую носку – так, чтобы они не лежали в дальнейшем без дела. Откажитесь от страз – сейчас это моветон, ушедший в прошлое, однозначно удешевляющий образ. В моде – геометрия и классика, что, к слову, большой плюс. Потому что такие аксессуары легко впишутся и в праздничный, и в повседневный стиль. Мода вообще сейчас идет по пути практичности и минимализма – и это нам на руку. Просто, покупая что-то в «черную пятницу», скажем, к Новому году, помним о том, что праздник – это всего лишь момент, а одежда должна работать на вас постоянно.