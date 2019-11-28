В России более миллиона вакансий, сколько из них приходится на Красноярский край

По данным Росстата в нашей стране зафиксировано рекордное количество вакансий от работодателей – более миллиона. А как обстоят дела в Красноярском крае? По данным краевого агентства труда и занятости населения жителям края доступно свыше 48 тысяч вакансий постоянной работы. Это на 5,5 тысячи вакансий больше, чем в минувшем году.

Среди них:

- 13,8 тысяч вакансий – из сферы производства (электрогазосварщики, инженеры, руководители с зарплатой до 400 тысяч рублей)

- 9,7 тысяч – из сферы строительства (электромонтажники, машинисты автогрейдера с оплатой труда до 130 тысяч рублей)

- 4,8 тысяч – из транспорта (водители грузового транспорта, механики, дорожные мастера с заработной платой до 100 тысяч рублей).

По последней информации, опубликованной на портале «Работа в России», в нашем регионе больше всего вакансий с высокой заработной платой представлено в сфере добывающей промышленности. Соискателям предлагается до 200 тысяч рублей в месяц. Высокий спрос на геологов, геодезистов и машинистов экскаватора.

Стоит добавить, что служба занятости населения активно подбирает кадры для инвестиционных проектов. В этом году уже трудоустроено около 800 жителей региона. На сегодняшний день работодателями заявлено 1,1 тысячи вакансий на инвестпроектах, большая часть из них относится к золотодобывающей, деревообрабатывающей отраслям, а также сфере сельского хозяйства.