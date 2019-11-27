Разбились в день годовщины: В ДТП в Доминикане во время свадебного путешествия пострадала влюбленная пара

Роман и Снежанна Ашмарины из Казани в Доминикану отправились после свадьбы, в романтическое путешествие. Молодые, влюбленные, красивые – только начали совместную жизнь. И тут – такое. 27 ноября на шоссе Корал, неподалеку от города Игуэй, автобус с российскими туристами, который следовал в аэропорт Романа, перевернулся. В результате аварии пострадали 27 человек. Среди них и влюбленные из Казани. Сейчас Роман и Снежанна находятся в госпитале Седано. Роман пострадал меньше жены, Снежанна чувствует себя хуже. «Комсомолке» удалось пообщаться с молодоженами и друзьями семьи, которые рассказали, как все произошло. В аварию молодожены попали… ровно в годовщину отношений.

ДТП в Доминикане. #Video Autob s cargado de turistas choca con un cami n en la autov a del Coral https://t.co/Jcip4sVgir #LaRep blicaLD #List nDiario https://t.co/lCBEgfaj7K

Любовь и совпадения

Поженились Снежанна и Роман этим летом, 19.07.19, - специально выбирали красивую дату. По словам друзей, это одна из самых любящих и искренних пар. Роман работал в полиции (сейчас ушел со службы), Снежанна – юристом, сначала в госструктуре, позже – в риелторской компании.

Роман и Снежанна АшмариныФото: соцсети

- Да, в Доминикану они отправились в свадебное путешествие. Шок, конечно. Слава Богу, что живы, - Фархад, друг пары от нас узнал об аварии, где пострадали ребята. - Я не знаю, когда они познакомились. По-моему, они всю жизнь друг друга знали. Снежанна из Трех озер – это село у нас, в Татарстане, а Рома – из деревни Полянки. Они рядом расположены. Мне кажется, они всегда знали друг о друге. Но общаться близко стали уже взрослыми, когда переехали в Казань.

Комментарий туроператора о состоянии Романа и Снежаны Ашмариных 00:00 00:00

Роман, по словам друзей, очень красиво ухаживал. У ребят, правда, любовь большая.

accidentes_rd ДТП в Доминикане 27.11.2019

- Рано или поздно каждый встречает того человека, с которым будет просто хорошо, уютно и спокойно, - пишет он о Снежанне в соцсетях. - И тогда не важно, какой цвет глаз, рост. Важно совсем другое - какое место ты занимаешь в жизни этого человека. Я встретил такого человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746324" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пострадавших в Доминикане.

В жизни Снежанны, судя по ее признаниям в соцсетях, Роман занимает главное место.

- С этим человеком я обрела настоящее женское счастье, - признавалась подругам Снежанна. - Только с ним я поняла, что любовь с первого взгляда существует. Он сделал меня счастливой: рассказал то, чего я не знала, показал то, чего не видела. Умный, добрый, красивый и самый ласковый - люблю очень сильно, самый лучший мужчина в мире – мой!

Роман работал в полиции. Снежанна – юристомФото: соцсети

В истории с ДТП для Романа и Снежанны звезды сложились, честно говоря, довольно странно. И совпадений неожиданных много. Свадебное путешествие, которое должно было стать одним из самых светлых общих воспоминаний превратилось в серьезное испытание –оно тоже надолго запомнится влюбленным. Второе – произошла авария сразу после годовщины: 26 ноября было ровно два года, как пара вместе. Вот такие совпадения, поневоле начинаешь верить в судьбу.

accidentes_rd ДТП в Доминикане 27.11.2019

О состоянии пары больше пока ничего не известно, =- в госпитале, где они находятся, все время занята телефонная линия. Правда, видно, что Роман час назад выходил в социальные сети.

В жизни Снежанны, судя по ее признаниям в соцсетях, Роман занимает главное местоФото: соцсети

Брат Снежанны Владислав сообщил «Комсомольской правде - Красноярск», что Роман уже связался с близкими, сообщил о состоянии - пока все хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746276" frameborder="0"></iframe> В Доминиканской республике перевернулся автобус с российскими туристами.Транспортное средство столкнулось с грузовиком

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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