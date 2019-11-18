2019-11-18T10:22:00+03:00
Общество

«Приз передаст филиппинскому племени»: сибирячка получила корону «Самое красивое лицо мира» и 5 000 долларов

18-летняя жительница Красноярска стала вице-мисс престижного конкурса
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Алина Михальчук в костюме сказочной царевны Фото: Инстаграм героиниАлина Михальчук в костюме сказочной царевны Фото: Инстаграм героини
Изменить размер текста:

Алина Михальчук из Красноярска стала первой вице-мисс международного конкурса «Самое красивое лицо мира» на Филиппинах. Уступила сибирячка только одной участнице – девушке из Таиланда, которая и стала победительницей конкурса. Финал соревнований ведущих красавиц мира прошел накануне вечером, и сейчас 18-летяя вице-мисс летит домой, в Красноярск. В Академии международных конкурсов красоты, которая поддерживала участницу из России, рассказали, что победительницам вручили денежные призы. Алина получила за корону 5 000 долларов, которые потратит на благотворительность.

alina_m_5alina_m_5
Алина Михальчук
143 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Во время конкурса девушкам показывали Фмлиппины, возили на территорию Лусон, где живет множество небольших племен, полностью оторванных от цивилизации, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Академии международных конкурсов красоты. – Побывав там, Алина решила, что в случае победы передаст свой приз филиппинскому племени, на благотворительность – на строительство школы на этой территории.

alina_m_5alina_m_5
Победительницы престижного конкурса красоты
105 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Вообще, девушка не впервые участвует в состязаниях красавиц. В прошлом году Алина Михальчук участвовала в престижном конкурсе «Королева Шелкового пути» в Китае, где также взяла корону, и боролась за титул мисс Красноярский край. Что касается конкурса на Филиппинах, то одним из самых запоминающихся этапов для красноярской красавицы стала демонстрация национального наряда. На него девушку вдохновил образ сказочной царевны Лебеди.

- Все началось в августе, когда мы искали идею для костюма, - рассказала Алина Михальчук. - Рассматривали разные варианты костюмов - от сибирского мехового до русского народного с венком. Но в них не было легкости и нежности, которую я хотела передать. И в интернете мы наткнулись на фотографию царевны-лебеди. Это было то, что нужно! Идея родилась сама собой! А дальше, развив ее и добавив детали русского народного костюма, такие как кокошник, создали невероятный костюм за очень короткие сроки. Спасибо всем, кто мне помогал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Московская область — территория возможностей для начинающих предпринимателей
Пару лет назад Балашиху стали называть «подмосковной Бразилией». Местная компания «Фрэш Кофе» за последние два года в 22 раза увеличила продажи переработанного кофе, который теперь доставляется во многие города Подмосковья и в столицу
Новости 24
Дороги в Красноярске будут ремонтировать зимой – по технологии «литого асфальта»
Подростка в Красноярске скрутили росгвардейцы: следком начал проверку
Красноярская полиция задержала 8 человек, находившихся в федеральном розыске
Средняя номинальная зарплата жителей Красноярского края выросла за 9 месяцев до 48,2 тысяч рублей
В Красноярске 10 проблемных домов «Реставрации» решили не достраивать
«Выбил два стеклопакета голыми руками»: росгвардейцы скрутили подростка, устроившего дебош в школе
Сократили вредные выбросы на 600 тонн: красноярская компания стала лидером природоохраны
Играли на тонком льду. В Зеленогорске спасли с реки пятерых детей
Птичку жалко. Ветеринары спасли породистую курочку с намотавшейся на язык ниткой
Из правительства Красноярского края уволили заместителя губернатора
В Красноярском крае откроются 134 ледовые переправы
Под Красноярском пропала девушка на красно-оранжевом «Хендае»
Жительница Хакасии обманула микрокредитную организацию
Бюджет Красноярска на 2020 году будет дефицитным
Из горящего магазина в центре Красноярска вывели 5 человек
Туристов в Красноярском крае, Хакасии и Туве предупредили об опасности схода лавин
Ради компенсации за плохие лекарства норильчанка перевела мошенникам 225 тысяч
Горел гараж. А очевидцы сообщили о пожаре в отделе полиции Красноярска
Ночью в минусинском кадетском корпусе произошел пожар
Шкаф для обмена книгами исчез в центре Красноярска
Яркая «Золотая маска» появилась около музыкального театра в Красноярске
Обыски в домах четверых Свидетелей Иеговы прошли в Красноярском крае
Психанул! В Норильске сняли на видео песца, который просится в теплое помещение
Погибший на Столбах мужчина оказался одним из старейших лесничих заповедника
26-летняя девушка держала в Красноярском крае ОПГ по торговле наркотиками
Четырехметровые светящиеся звезды установили на правобережье Красноярска
Из-за морозов в Енисейском районе сломался паром: водители уже сутки в пробке