«Приз передаст филиппинскому племени»: сибирячка получила корону «Самое красивое лицо мира» и 5 000 долларов

Алина Михальчук из Красноярска стала первой вице-мисс международного конкурса «Самое красивое лицо мира» на Филиппинах. Уступила сибирячка только одной участнице – девушке из Таиланда, которая и стала победительницей конкурса. Финал соревнований ведущих красавиц мира прошел накануне вечером, и сейчас 18-летяя вице-мисс летит домой, в Красноярск. В Академии международных конкурсов красоты, которая поддерживала участницу из России, рассказали, что победительницам вручили денежные призы. Алина получила за корону 5 000 долларов, которые потратит на благотворительность.

alina_m_5 Алина Михальчук

- Во время конкурса девушкам показывали Фмлиппины, возили на территорию Лусон, где живет множество небольших племен, полностью оторванных от цивилизации, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Академии международных конкурсов красоты. – Побывав там, Алина решила, что в случае победы передаст свой приз филиппинскому племени, на благотворительность – на строительство школы на этой территории.

alina_m_5 Победительницы престижного конкурса красоты

Вообще, девушка не впервые участвует в состязаниях красавиц. В прошлом году Алина Михальчук участвовала в престижном конкурсе «Королева Шелкового пути» в Китае, где также взяла корону, и боролась за титул мисс Красноярский край. Что касается конкурса на Филиппинах, то одним из самых запоминающихся этапов для красноярской красавицы стала демонстрация национального наряда. На него девушку вдохновил образ сказочной царевны Лебеди.

- Все началось в августе, когда мы искали идею для костюма, - рассказала Алина Михальчук. - Рассматривали разные варианты костюмов - от сибирского мехового до русского народного с венком. Но в них не было легкости и нежности, которую я хотела передать. И в интернете мы наткнулись на фотографию царевны-лебеди. Это было то, что нужно! Идея родилась сама собой! А дальше, развив ее и добавив детали русского народного костюма, такие как кокошник, создали невероятный костюм за очень короткие сроки. Спасибо всем, кто мне помогал.