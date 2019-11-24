Красноярский «Биг-Бен» в честь Дня матери исполняет мелодию «Пусть всегда будет солнце»
Неожиданный подарок приготовили для красноярцев в День матери. Сегодня, 24 ноября, Городские часы по этому случаю играют новую мелодию! Она очень узнаваемая и знакомая всем с детства. Каждый, кто ее слышит, сразу начинает напевать:
«Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я».
Весь день сегодня «Биг-бен» будет играть мелодию из песни «Пусть всегда будет солнце!» Аркадия Островского. Напомним, что менять мелодию по праздникам на Городских часах предложил глава города Сергей Еремин. К каждой знаменательной дате подбирается специальная мелодия. Их аранжировку выполнил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы №4 имени Дмитрия Хворостовского.
В День матери городские часы играют новую мелодию .Администрация Красноярска
Мама - особенный человек в жизни каждого из нас. Но часто мы забываем говорить им хорошие слова и благодарить за все, что они для нас сделали. День матери – прекрасный повод, чтобы исправить свое упущение.
А вы знали, что День матери в нашей стране отмечается почти двадцать лет? С 1998 года он утвержден официально. И тогда же было принято решение отмечать дату каждое последнее воскресенье ноября. В этот день принято навещать матерей. Говорить им «спасибо», целовать, обнимать и дарить символические подарки. В детских садах и школах в преддверии этого праздника дети для своих любимых мам рисуют, делают открытки и учат стихи. А сегодня с самого утра все социальные сети переполнены поздравительными открытками и красивыми трогательными видеороликами.
Мама - особый человек в жизни каждого!Фото: Мария ЛЕНЦ
«Комсомольская правда» - Красноярск поздравляет всех мам с праздником! И пусть у каждой мамы этот день пройдет торжественно и ярко, а самое главное – в окружении любимых детей!
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