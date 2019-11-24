2019-11-24T07:37:31+03:00
Общество

Красноярский «Биг-Бен» в честь Дня матери исполняет мелодию «Пусть всегда будет солнце»

Для красноярцев это стало неожиданным и приятным сюрпризом [видео]
Ольга КОСТИНА
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Городские часы играют всем знакомую мелодиюГородские часы играют всем знакомую мелодиюФото: Мария ЛЕНЦ
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Неожиданный подарок приготовили для красноярцев в День матери. Сегодня, 24 ноября, Городские часы по этому случаю играют новую мелодию! Она очень узнаваемая и знакомая всем с детства. Каждый, кто ее слышит, сразу начинает напевать:

«Пусть всегда будет солнце,

Пусть всегда будет небо,

Пусть всегда будет мама,

Пусть всегда буду я».

Весь день сегодня «Биг-бен» будет играть мелодию из песни «Пусть всегда будет солнце!» Аркадия Островского. Напомним, что менять мелодию по праздникам на Городских часах предложил глава города Сергей Еремин. К каждой знаменательной дате подбирается специальная мелодия. Их аранжировку выполнил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы №4 имени Дмитрия Хворостовского.

В День матери городские часы играют новую мелодию .Администрация Красноярска

Мама - особенный человек в жизни каждого из нас. Но часто мы забываем говорить им хорошие слова и благодарить за все, что они для нас сделали. День матери – прекрасный повод, чтобы исправить свое упущение.

А вы знали, что День матери в нашей стране отмечается почти двадцать лет? С 1998 года он утвержден официально. И тогда же было принято решение отмечать дату каждое последнее воскресенье ноября. В этот день принято навещать матерей. Говорить им «спасибо», целовать, обнимать и дарить символические подарки. В детских садах и школах в преддверии этого праздника дети для своих любимых мам рисуют, делают открытки и учат стихи. А сегодня с самого утра все социальные сети переполнены поздравительными открытками и красивыми трогательными видеороликами.

Мама - особый человек в жизни каждого! Фото: Мария ЛЕНЦ

Мама - особый человек в жизни каждого!Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» - Красноярск поздравляет всех мам с праздником! И пусть у каждой мамы этот день пройдет торжественно и ярко, а самое главное – в окружении любимых детей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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