«Максимально технологична и интеллектуальна»: в красноярском Кардиоцентре открылась новая операционная

Новая операционная в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска позволит увеличить количество эндоваскулярных операций при снижении лучевой нагрузки на пациентов и персонал. Потребность в эндоваскулярных методах диагностики и лечения очень высока, технологии развиваются с невероятной скоростью, поэтому было принято решение о строительстве дополнительной операционной. На ее возведение ушло чуть больше года, основную часть времени занял монтаж и наладка «умных» систем.

Экспертный ангиографический комплекс с расширенным набором функций, мультимедийные коммуникации и современные инженерные решения, используемые в авиационной промышленности - все это удалось совместить. Новый операционный блок для рентгенхирургических вмешательств вобрал в себя передовые решения науки и медицинских технологий.

- Рентгенэндоваскулярные технологии развиваются во всем мире и в стране, - рассказал Дмитрий Столяров, заведующий отделением РХМДЛ Кардиоцентра. - Расширяется спектр оказания помощи, увеличиваются объемы. Появляются новые вмешательства, доступные ранее только открытой хирургии. Оказывается помощь пациентам всех возрастов - от недоношенных детей с экстремально низкой массой тела до людей преклонного возраста. Меняются подходы к организации службы и организации операционных, развиваются цифровые технологии, коммуникации. Можно говорить о новом стандарте качества работы по безопасности, эффективности, эргономике, логистике и комфорту для персонала и пациента. Новая операционная вобрала в себя современные решения, она максимально технологична, интеллектуальна, и является частью информационного поля клиники, может быть включена в систему за пределами учреждения, что соответствует современным представлениям о медицине и направлению развития отрасли. Для каждого пациента, который находится на операционном столе, мы можем вывести на экраны и совместить изображения его исследований, с предельной точностью рассчитать все необходимые именно для этого человека параметры.

Операционная выполнена из лучших, на сегодняшний день, материалов и компонентов немецкого производства. Ее особенности – наличие цифровой системы, которая позволяет быть частью общей информационной сети Кардиоцентра, более того, быть интегрированной в систему российской и зарубежной медицины. Все это помогает специалистам оказывать помощь на более высоком уровне.

Эффективность и безопасность вмешательств обеспечивает, в том числе, уникальная особенность условий стерильности и микроклимата. Для этого имеется шлюзовая система прохождения в операционную, по принципу технологий, используемых в авиационной промышленности. Высокий профиль безопасности комплекса достигается низкой лучевой нагрузкой при отличном качестве изображения.

СПРАВКА КП

Ежегодно более 4 300 пациентов проходит через отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Специалисты Кардиоцентра выполняют сложнейшие вмешательства на сердце и магистральных сосудах, используя эндоваскулярные технологии – стентирование при мультифокальном атеросклерозе, транскатетерные вмешательства на клапанах сердца, эндопротезирование аорты, весь спектр диагностики и лечения при врожденных пороках сердца, включая гибридные операции новорожденным весом менее килограмма.