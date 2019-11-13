«Отнимаются ножки»: онкобольные дети лишились жизненно важного препарата для лечения

Препарат «Винкристин-Тева» исчез из российских больниц. С февраля этого года он не поставляется в онкологические отделения страны и аптеки. Для многих онкобольных людей, взрослых и детей, – это катастрофа. По данным медиков, этот препарат входит практически в 70 процентов схем химеотерапии - при злокачественных новообразованиях, а при лейкозах применяется всегда. И вот «Винкристин-Тева» (а также «Винкристин-Рихтер») заменили на отечественный аналог «Винкристина». После этого в Красноярске у онкобольных детей начались тяжелые побочные эффекты – паралич, отнимаются руки и ноги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/743541" frameborder="0"></iframe> Мама мальчика рассказывает о ситуации.

… О проблеме в Красноярске заговорили несколько дней назад, после того, как одна из мам в отчаянии обратилась к депутату Заксобрания края Илье Зайцеву.

«В отделении исчез химиопрепарат «Винкристин-Тева»! Российские аналоги вызывают сильные побочные явления! У моей доченьки отказывают ножки, сильные боли в суставах, ослабли рефлексы, а ей всего 1 год и 3 месяца! Пробовала сама найти препарат, подключила всех родственников, но все тщетно - проблема с таможней и покупкой за границей препарата без рецепта, фонды отказались!» - пишет женщина.

И это действительно крик отчаяния. Зайцев рассказал, что в крае сейчас как минимум 8 малышей, которым российский аналог «Винкристина» не подходит категорически – это подтверждают врачи.

- Почему мы не можем закупить «Винкристин-Тева»? У нас есть 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в котором сказано, что если в России имеется два производителя, - простите, закупайте российское, - рассказал в эфире ТВК Зайцев. – При этом действующее вещество в отечественных препаратах «Винкристина» китайского производства и вызывает много побочных эффектов. Это не значит, что у «Винкристина-Тева» нет побочных эффектов – есть. Но они менее выражены.

У ребенка красноярки Натальи Дыдышко осложнения начались на 10-й день химиотерапии отечественным «Винкристином».

- У нас отнялись ноги – неврология, отмирание нервных окончаний. Потом у нас отнялись ручки. Цепочкой у многих детей, кто в это время ставил этот препарат, возникло то же самое. Дети просто упали все, - плачет Наталья Дыдышко. - Врачи объяснили, что это побочное действие препарата российского производства. До этого нам ставили «Винкристин-Тева», и у нас, в принципе, все было в порядке. Да, были некоторые мышечные боли, но они не были такими, чтобы дети падали, а здесь дети просто не вставали.

Надо добавить, почему альтернативы нет: импортный препарат от нидерландской фирмы больше вообще не производят, - так решили представители фармбизнеса. Есть немецкий, но его не продают в России.

Как выкручиваются родители?

Родители, чтобы спасти детей, вынуждены идти на риск:

- Есть московские интернет-аптеки, где мы нелегально заказываем этот препарат (где он еще есть в остатках), - признается Наталья Дыдышко. – Вносим 50 процентов стоимости лекарства, остальное при получении. Но они не дают гарантии, что лекарство мы получим, они нас сразу предупреждают: если на таможне остановят – деньги вам не вернем. Одна ампула при этом обходится в 1 400 рублей (в аптеках, когда препарат поставлялся, разброс цен на «Винкристин-Тева» был от 200 до 350 рублей – прим.ред.). Я не отказываюсь лечить дочь отечественными лекарствами, если они будут доведены до ума, если такого побочного действия не будет.

Для малышки, мама которой обратилась к депутату, нашли «Винкристин-Тева» - за 2,5 тысячи километров в… ветеринарной клинике Магнитогорска. Лекарство универсально, используется и для животных тоже. Сейчас его везут в Красноярск, и девочка получит нужное лечение. Но таких детей много.

А что же медики? Как решают вопрос?

«Комсомольская правда» - Красноярск обратилась за комментариями в Красноярский краевой центр охраны материнства и детства. И там подтвердили: осложнения серьезные.

Завотделением онкологии и гематологии перинатального центра Марина Борисова:

- Вообще, побочные действия есть в любых препаратах «Винкристин» - и Тева, и Рихтер, и Верофарм, который мы сейчас применяем. Но при применении отечественного препарата они выражены более сильно. За 20 лет использования «Винкристина-Тева» и «Винкристина-Рихтер» мы не видели таких тяжелых осложнений и так много. Если осложнение серьезное в виде полинейропатии, то препарат либо отменяем вообще, либо снижаем дозировку, либо увеличиваем интервалы между применениями – приходится лечить полинейропатию у ребенка. Это, безусловно, плохо для лечения основного заболевания – рака, болезнь может прогрессировать, может быть рецидив. Знаем, что коллеги и в других регионах сталкиваются с этой проблемой. Мы направили извещения о нежелательных побочных реакциях на препарат в федеральный Росздравнадзор и главному клиническому фармакологу Красноярского края. Делаем все от нас зависящее – вместе с минздравом края прорабатываем альтернативные схемы лечения для пациентов. При этом отмечу, что «Винкристин» входит практически во все схемы химиотерапии.

Проблема, по словам Зайцева, не решается только на уровне Красноярского края. Поэтому красноярские депутаты планируют выйти на федеральные структуры, ответственные за здоровье детей.

- Подниму вопрос на комитете по охране здоровья Законодательного Собрания края с предложением от имени сессии краевого парламента обратиться в федеральный минздрав и Росздравнадзор, - пообещал Зайцев. - Потому что проблема федеральная. За последние дни стало понятно, что проблема не только с «Винкристином». В проблемном списке имеются и еще препараты.

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