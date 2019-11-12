2019-11-12T13:36:01+03:00
Дом. Семья

Пролетарии опередили голубую кровь. Собаки из приюта победили в кинологических соревнованиях в Красноярске

Наши аплодисменты! [фото]
Ася ЖУКОВА
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Черно-белая Октава завоевала первое место в состязаниях по аджилити (скоростному преодолению снарядов) и второе – во фристайле (трюки под музыку). Фото: "Поводог".Черно-белая Октава завоевала первое место в состязаниях по аджилити (скоростному преодолению снарядов) и второе – во фристайле (трюки под музыку). Фото: "Поводог".
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Беспородные, говорите? Зато какая сноровка, куда там аристократам! Собаки из приюта «Поводог» победили в кинологических соревнованиях на выставке «Зоомир». Это первый раз, когда дворняжки стали лучшими в профессиональном конкурсе.

Черно-белая Октава завоевала первое место в состязаниях по аджилити (скоростному преодолению снарядов) и второе – во фристайле (трюки под музыку). Красавица, спортсменка, танцорша, изящная Октава сорвала шквал аплодисментов.

Какая сноровка! Фото: "Поводог".

Какая сноровка! Фото: "Поводог".

Девчонки Рада и Аудра немного отстали, взяли 4-е и 5-е место в соревнованиях по аджилити. Но ни капли не расстроились: главное – не вешать нос, работать, а там и до пьедестала почета недалеко.

Лерой и 4-месячная Терра тоже поучаствовали в состязаниях. Призовые места им не достались, значит, есть, куда расти!

- Участие приюта «Поводог» в соревнованиях — часть программы продвижения беспородных собак и формирования культуры гуманного и ответственного отношения к животным, - рассказывают участники организации.

А как смотрит на тренера! Фото: "Поводог".

А как смотрит на тренера! Фото: "Поводог".

К слову, приюты «Поводог» входят в программу защиты животных фонда «Вольное Дело». Они есть в Красноярске, Иркутске и Абакане, Сочи и Наро-Фоминске. В каждом из приютов созданы все условия для жизни собак, их обследования, лечения, психологической адаптации и базовой дрессировки. Собаки, живущие в приюте, проходят медицинский осмотр, чипируются, вакцинируются и стерилизуются.

КОНКРЕТНО

Собаки-спортсмены - Октава, Аудра, Рада, Терра и Лерой - ищут дом. Звоните и приезжайте знакомиться с ними в «Поводог». +7 999 446 05 25, Надежда.

Вот они лучшие! Фото: "Поводог".

Вот они лучшие! Фото: "Поводог".

ИСТОЧНИК KP.RU

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