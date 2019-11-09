В Красноярск приехал рейнджер Федя и панда с крылышками по кличке Зевс

В Красноярске проходит выставка «Зоомир. Домашние животные». В рамках выставки множество интересных мероприятий: можно приобрести аксессуары, средства ухода и корма для питомцев. Или побеседовать с ветеринарами и кинологами, научиться азам дрессировки, полюбоваться на диковинных редких экзотических животных. Немало внимания привлекают к себе и представители благородных пород собак и животных.

Я такая, я красиваяФото: Мария ЛЕНЦ

В первый день прошло очень зрелищное событие. И если вы пропустили его, «Комсомольская правда»-Красноярск расскажет и покажет. Выставка-конкурс грумеров – (груминг – парикмахерские услуги для животных) собрала участников не только из Красноярска, участники привезли своих питомцев издалека, из соседних регионов. Многие из них не пропускают ни одного года, чтобы поучаствовать в конкурсе.

Победитель в номинации "Креативный грумер" - техасский рейнджер ФедяФото: Мария ЛЕНЦ

Номинация «Креативный груминг». Первое место с образом техасского рейнджера занял Федя – метис, помесь дворняги и болонки. Его готовили к выступлению в течение 8 часов, все это время он безропотно терпел. Правда, все время, пока Федю красили и наряжали, любимая хозяйка держалась в стороне, чтобы не мешать парню сосредоточиться и войти в образ. Зато когда работа завершилась и она подошла, пес выплеснул на нее всю свою любовь и нежность и долго облизывал ей лицо.

У Феди уздечка из декоративной тесьмы, стремена сделали из декоративных пряжек, а куклу-ковбоя специально заказывали у знакомой мастерицы. Федя вместе с хозяевами побеждает уже третий год. Кстати, нашли его на улице в 2013 году. Хозяева даже дату помнят – 12 августа: кроха-комочек жался к стене возле магазина, они не смогли пройти мимо. И сейчас об этом нисколько не жалеют.

А это обладатель второго места в номинации "Креативный грумер" шпиц по кличке ШоняФото: Мария ЛЕНЦ

На втором месте мини-шпиц по кличке Шоня. У него не стрижка, у него укладка под ежика. Тонер совершенно безвредный и смоется при первом же купании. Девочка стойко выдержала все процедуры, время от времени выражая любовь к своей хозяйке.

И на третьем месте – пес по кличке Зевс, его подстригли и покрасили под панду с крылышками. К подобным манипуляциям он тоже привык. До этого он носил сзади большое красное сердце.

Зевс в образе панды с крылышками занят в номинации "Креативный грумер" третье местоФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что на выставку нужно прийти тем, кто хочет обрести себе верного друга. Есть такая строчка в стихотворении: у каждого котика должен быть свой человек. Так вот, на выставке пока «ничейные» щенки и котята ждут своего человека.

Стричь пуделя - дело тонкое, до миллиметраФото: Мария ЛЕНЦ

Вы еще не взяли себе питомца? Тогда я иду к вамФото: Мария ЛЕНЦ

Корги - это такие корги...Фото: Мария ЛЕНЦ

Кого-то эти парни напоминают, не правда ли?Фото: Мария ЛЕНЦ

Градус милоты зашкаливаетФото: Мария ЛЕНЦ

Породистые голубиФото: Мария ЛЕНЦ