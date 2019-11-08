«Белые пятна» и неудобные темы церковной истории Сибири ждут своих исследователей

- В конце октября в Красноярске прошел Сибирский исторический форум, это самая крупная площадка за Уралом для профессионального общения историков. В этом году он прошел в 7 раз, но отдельная секция, посвященная православию, была впервые. Анна Павловна, почему она появилась, с чем это связано?

- В этом году форум был посвящен 400-летию Енисейска, а этот город - оплот православия в нашем регионе. У организаторов появилась идея поговорить о церковной истории. Впервые было признано, что она есть, а православие играло созидательную роль в укреплении государственной власти в Сибири. Историю Русской православной церкви необходимо изучать и осмысливать.

- Вы назвали Енисейск оплотом православия, а епископы считали его «вредным городом»…

- Дело в том, что первый епископ посетил Енисейск только в 1824 году. Приходы, храмы и священники были, но управление ими осуществлялось на расстоянии. В Енисейск отправлялись священники образованные, грамотные, имевшие духовное образование. И, конечно, у них было свое видение, свой взгляд на работу с паствой. Епископ Никодим, который приехал в Енисейск в 1862 году, оставил очень интересную характеристику, что православие безукоризненное, а священники с гонором, но очень образованные. Отсюда и название Енисейска как «вредного города», который слабо подчиняется церковной власти и у него есть свои традиции. И эти локальные особенности сохранялись вплоть до конца 19 века.

- Православие Сибири входит в сферу ваших научных интересов, какой период истории изучен меньше всего и с чем это связано? Будут ли ликвидированы эти «белые пятна» или они останутся?

- Лет 10 назад я бы сказала, что плохо изучена церковная история Сибири первой половины 20 века. На сегодняшний день появилось много работ, в том числе фундаментальных. Постепенно это «белое пятно» исчезает, но есть отдельные темы, которые считаются неудобными и их изучают, в основном, светские историки. Например, участие духовенства в Гражданской войне на той или другой стороне. Эта часть истории вызывает большие споры. А есть очень интересные, но тоже неоднозначные темы, например, церковь и Лев Толстой, который был очень популярен в Сибири. На данный момент, как ни странно, очень слабо изучена вторая половина 20 века.

- Казалось бы, живы участники и свидетели и этот период все еще остается «белым пятном»?

- Да. Очевидцы есть, но они не оставили документов и воспоминаний. Как историк я понимаю, исследование этого периода, скорее всего, не будет объективным, слишком мало времени прошло. Люди будут оценивать одни и те же события с разных позиций. Но если мы сейчас эти свидетельства церковной истории не соберем, потом будет поздно и этот период останется «белым пятном».

- В этом году в краевой библиотеке в рамках Гуманитарного лектория вы прочитали лекцию «Красные священники» в годы Гражданской войны». Почему эта тема?

- Я сейчас изучаю этот период и, в том числе, отношение населения Сибири к смене многочисленных властей того времени. Меня интересует, осознанно ли эти люди принимали ту или иную сторону. Очень часто думают, что их несло по ветру как «щепки». Мне кажется, мы недооцениваем наших предков. Они делали свой выбор. Я пытаюсь разобраться, хорошо ли, что священники участвовали в военных конфликтах красных и белых? Можно ли нарушать заповеди, даже если это переломные моменты истории? Какими они были, священники, перешедшие на сторону красных, что ими двигало? Ведь мотивы их поступков не очевидны.

- Подготовка к 400-летию Енисейска, а к этой дате готовились и историки, показала, что достоверных сведений не так уж и много и даже с датами основания монастырей и храмов сложно разобраться. В чем причина и удалось ли навести порядок в документах и событиях?

- Мы занимались периодом с 1861 по 1917 год. Это очень сложный для Енисейска период. С одной стороны, это упадок, с другой – сохранялся высокий уровень культуры, город оставался центром православия. Мы выделили три места, вокруг которых концентрировалась жизнь енисейцев: семья, общество и приход. И начали воссоздавать историю приходов как сообщества людей, которые находятся в церкви. Документов мало, пожар 1869 года, который енисейцы называют Великим, их уничтожил. Пришлось поднять много источников и реконструировать события, поскольку источники часто противоречат друг другу и все они – подлинные, то есть заслуживают доверия. И тут многое зависело от того, как мы будем интерпретировать эти источники. Мы нашли статьи енисейского священника Николая Малахова и по ним установили ряд дат, связанных с созданием приходов, с ремонтами церквей, потому что он пользовался теми документами, которые сгорели во время пожара. Источниками стали воспоминания, мемуары, записки Кытманова, Миндаровского – это очень уважаемые енисейцы. Еще один важный источник - мемуары Степана Востротина. Он писал их в эмиграции, они хранятся в архиве Российской академии наук, до них никто из исследователей не дошел, а там очень интересно описаны некоторые события: как енисейцы справляли Рождество, Пасху.

Удалось восстановить биографии 33 священников. Что сделала лично я – полностью восстановила внутренний облик всех енисейских церквей. Эту работу никто не делал. На сегодняшний момент искусствоведы восстановили только описание тех иконостасов, которые уцелели. Я брала старые описи имущества, клировые ведомости, статьи Николая Малахова и реконструировала внутренне убранство храмов вплоть до того, какие были иконы и в каком порядке они располагались.

- Вы упомянули записки Миндаровского, написанные более ста лет назад. К юбилею Енисейска они изданы. Как вы считаете, насколько это интересно людям в 21 веке?

- Знать, как жили, думали и чувствовали наши предки, - это очень интересно. Это не только любопытно, но и важно для профессиональных историков. Сейчас бум интереса к мемуарам, различным интервью прошлых лет, к тому, что называется устной историей. Записки Миндаровского - очень редкий источник, по сути, единственный по советскому периоду истории Енисейска. Таких записок почти не сохранилось, люди были репрессированы, переезжали с места на место, боялись хранить такие документы. А этот человек нашел в себе мужество и все записывал. Это был его взгляд. Взгляд образованного и умного человека. Удивительно, что оценки, которые он давал тогда, сейчас есть в современной научной литературе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После Сибирского исторического форума в КИЦ «Успенский» продолжает работу археологическая выставка «Енисейск. Перекрёсток сибирских дорог». Здесь представлена коллекция экспонатов, найденных на территории раскопок Саянского и Красноярского острогов, российские монеты XVII-XVIII веков.

НАША СПРАВКА

Михаил Прокопьевич Миндаровский родился в 1862 году в Енисейске. До 1917 года был гласным Городской Думы и секретарем городской управы, публицистом и общественным деятелем. В свободное от работы время писал статьи, доклады, был постоянным корреспондентом сибирских журналов и газет. «Расхищение и можно сказать полное уничтожение в 1920 году архивов городских учреждений, натолкнуло меня на мысль заняться составлением своих записок и воспоминаний с целью сохранения для будущих поколений», - так он объясняет свое намерение описывать события в Енисейске.

Вот только один эпизод, свидетельствующий об отношении новой власти к религии в 30-е годы 20 века: «Война с религией началась с первых дней 1920 года, и здесь в Енисейске первое насилие нанесено ей изъятием церковных ценностей в 1922 году как действием, проведенным во всероссийском масштабе. В следующем году в первомайские празднества наглая насмешка над народною совестью устроена была над могилою чтимого простым народом старца Даниила. Могила была разрыта, кости разбросаны на земле и сфотографированы, а череп передан в музей. При ликвидации женского монастыря снесена была и каменная часовня над прахом этого старца. Глумления над религиозными чувствами верующих в виде хулиганских уличных карнавалов, вторжений молодежи в церковь во время пасхальных и рождественских богослужений стали особенно проявляться с 1923 года

Умер Ленин, торжественно похоронили, как обыкновенно хоронят всех выдающихся или гениальных людей, и делу конец. Однако хоронили не просто, а с древнеязыческою обрядностью бальзамирования, устроили склеп на подобие царских усыпальниц, а затем открыли паломничество на поклонение его праху подобно мощам. Кто знает, быть может, мы явимся свидетелями признания его новым Христом».