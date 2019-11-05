Как выбрать идеальную зимнюю обувь в Красноярске: 5 простых советов

Наступает зима, самое актуальное сейчас – покупка зимней обуви. Опытный продавец убедит купить любую: «Это же эко-кожа, в ней ваша нога будет дышать», «полиуретановые набойки, с ними – хоть на Эверест», «евростандарт, ему никакие морозы не страшны». Как выбрать действительно качественные сапоги «по ноге» и при этом не переплачивать? На «пять наивных вопросов» ответили специалисты: Татьяна и Павел Крынцовы. Мастера обувного производства с 30-летним стажем, преподаватели Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства.

1. Кожа или заменитель?

Определяем по виду:

На срезе у искусственной трикотажная или тканевая основа. У натуральной шероховатая однородная изнанка. Однако способ не самый надежный. Производитель ведь может схитрить: подогнет края – и где тут срез найдешь? Или где-нибудь оставит одну полоску из натуралки, а все остальное – кожзам…

Тогда смотрим фактуру кожи. У натуральной есть поры от волосяного покрова. У искусственной – сплошная поверхность либо однородный рисунок.

Определяем по запаху:

Если резкий, химический, это не просто кожзам, это опасный кожзам. Натуральная кожа выраженного запаха не имеет. Или, если обувь лежала в коробке, будет легкий запах красителя, который быстро выветривается.

Настоящая кожа или нет можно проверить зажигалкой. Искусственная кожа начнет плавиться, с настоящей ничего не произойдетФото: Мария ЛЕНЦ

Контрольная проверка:

В магазине вам ее вряд ли позволят, а вот дома попробуйте: зажгите спичку и на пару секунд поднесите к изделию. С натуральной кожей ничего не произойдет, а искусственная начнет плавиться. Тогда можно предъявить продавцу претензию – вернуть пару, или написать заявление в Роспотребнадзор.

ВАЖНО :что такое экокожа? Искусственный материал, просто лучшего качества, чем обычный кожзам. Пористая, по свойствам близка к натуральной коже и в ней нога «дышит». Но если продавец будет расхваливать: «недорого, берите» - однозначно лукавит, потому стоит экокожа почти столько же столько же, сколько натуральная.

2. Что теплее?

Теплой и комфортной зимнюю обувь делает утеплитель внутри. Идеальный материал для этого – овчина: чем длиннее ворс, тем ногам теплее. Вариант эконом: голенище флисовое, но низ обязательно должен быть меховой. Отличить искусственный мех от овчины просто – раздвиньте ворс и увидите в основе трикотажное полотно. У овчины там мездра (подкожная часть шкурки).

ВАЖНО!

Итальянские сапожки – на российские ли ножки?

Технология обработки кожи во всем мире одинаковая. Так что в чистом виде итальянский сапог не может быть теплее российского. Важно то, что внутри. Если густой мех и толстая подошва – вам и 30-градусные морозы в Сибири не страшны. Если внутри флис – это только в Краснодаре при -5 носить.

3. Тесновато – растянется

«Походите – и растянется» - лукавство. Выбирайте обувь по размеру. Примерили – «сидит»? Тогда можно покупать. Зимние сапоги не растягиваются, просто внутри со временем мех приминается, - тогда исправит положение толстая стелька. А весь этот «спрей для растяжки» просто опустошает ваши кошельки. И, к слову, искусственная кожа не растягивается вообще.

4. Что зависит от подошвы

Снежный накат, гололед, - поможет подошва с протекторами, они не дают скользить по накатанному снегу и льду. Обратите внимание на толщину подошвы – чем толще, тем она теплее. Для зимы оптимальная с 1 см и больше.

Всегда стоит обращать внимание на подошву, она должна быть толстойФото: Мария ЛЕНЦ

5. Пусть сапоги не просят каши

Самое надежное крепление – рантовое – это когда приклеенную подошву дополнительно прошивают. Изучите внимательно: если шов виден только с одной стороны, это – имитация, украшение. Настоящий рант – это две нити. Одна – снаружи. Поднимите стельку – и увидите вторую нить.

КСТАТИ

Если у вас проблемы со стопой (плоскостопие, выпирающие косточки), лучше обратиться в специализированный магазин или заказать в ортопедической мастерской. Для тех, кто предпочитает обычный обувной магазин - откажитесь от узконосых моделей и от высокого каблука. Высота каблука не должна превышать 5 сантиметров, это максимум (измеряется от основания пятки до земли).

На зиму стоит выбрать обувь с устойчивой подошвой.Фото: Мария ЛЕНЦ

СЧИТАЛКА

Натуральное дешевым не бывает

Зимняя обувь из натуралки за 2 тысячи рублей? Не верьте, такого не бывает. Посчитаем сапоги с голяшкой средней высоты (35 – 40 см):

- минимум 40 квадратных дециметров кожи * 25 рублей за дециметр = 1000 рублей;

- мех – рублей 700;

- подошва – 900 рублей;

- замки, фурнитура – 400 рублей;

- различные дополнительные штуки внутрь (они помогают поддерживать форму – стельки, супинаторы, задники) – еще 300;

- оплата за работу, налоги, содержание производства – 700 рублей.

- плюс свой нескромный процент обязательно накрутит магазин. Итого – ну очень приблизительные подсчеты – от 6 000 рублей.

КОНКРЕТНО

Логотип известного производителя на обуви – еще не повод верить в его подлинность. Подделать его можно на раз, чем и пользуются мастера кустарных дел. Хотите настоящую «Вестфалику», «Росситу», «Терволину», «Ральф Рингер» или «Юничел» - тогда вам в фирменный магазин.

Если вы купили обувь из натуральной кожи, а после обнаружили, что вас обманули – это форменный обман потребителя. Можете вернуть ее назад в магазин. Не захотят брать – пригрозите, что обратитесь в Роспотребнадзор или прямиком в суд. Магазину-обманщику это обойдется в копейку.