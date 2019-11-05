2019-11-05T08:26:15+03:00
Общество

В Красноярске ожидаются неблагоприятные метеоусловия и образование «черного неба»

Такой прогноз дают общественники, но не синоптики
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ожидаются неблагоприятные метеоусловия и образование «черного неба»В Красноярске ожидаются неблагоприятные метеоусловия и образование «черного неба»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске вновь ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие образованию «черного неба». К такому выводу пришли авторы проекта «Красноярск.Небо». Они прогнозируют ухудшение состояния атмосферы во всех районах города, в том числе в Октябрьском районе, где нет крупного промышленного производства, и Свердловском районе – зеленой зоне города.

Обычно скопление вредных частиц и примесей диоксида азота, диоксида серы и взвешенных частиц наблюдается при отсутствии ветра. Однако на сайте Среднесибирского УГМС такой информации пока нет. По прогнозам синоптиков в Красноярске сегодня, во вторник 5 ноября, сила ветра составляет не более 1 метра в секунду. Но уже с ночи и до субботы порывы южного и юго-восточного ветра составят до 5 метров в секунду.

Ожидаются небольшие осадки, в том числе мокрый ночной снег 7 и 8 ноября. Добавим, что в воскресенье 10 ноября столбик термометра упадет до минус 11 градусов днем и больше плюсовых температур в этом году не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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