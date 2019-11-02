В Абакане пожарные эвакуировали 47 человек из горящего дома

Утром 2 ноября пожарные Абакана работали по повышенному рангу вызова при ликвидации пожара в пятиэтажке. Информация о том, что горит дом на Высотной на пульт диспетчера 101 поступила в 6.44 утра.

- Здание относится к домам коридорного типа, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Хакасии. - Возгорания в них представляют серьезную угрозу из-за моментального распространения задымления по общему коридору. Люди очень быстро могут быть отрезаны от пожарного выхода, поэтому на любой факт возгорания в подобных домах пожарные сразу реагируют по повышенному рангу вызова, отправляя к месту происшествия всю доступную технику и личный состав гарнизона.

Пожарные работали по повышенному рангу вызова Фото: МЧС Хакасии

Первый пожарный расчет прибыл на место вызова через шесть минут. Квартира на втором этаже в огне. Люди в панике, кричат и просят о помощи. Сами выйти не могут. Весь подъезд окутан плотным и едким дымом. В итоге звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам были эвакуированы 47 человек, девять из которых – дети.

Уже через пять минут после прибытия на место ЧП пожарным удалось сбить пламя в загоревшейся квартире. Еще минута и объявлена полная ликвидация открытого огня. Полчаса потребовалось на разборку очага пожара и для того, чтобы выветрить запах дыма из помещений.

В результате ЧП никто не пострадал Фото: МЧС Хакасии

Общая площадь пожара – 12 «квадратов». Сейчас специалистам предстоит установить причину возгорания. Рассматривается несколько версий - неосторожность при курении или оставленный без присмотра бытовой электроприбор.