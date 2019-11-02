2019-11-02T16:24:20+03:00
Происшествия

В Абакане пожарные эвакуировали 47 человек из горящего дома

Из-за плотного дыма в коридоре люди не могли выйти на улицу
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Жильцов выводили в специальных спасательных устройствах Фото: МЧС ХакасииЖильцов выводили в специальных спасательных устройствах Фото: МЧС Хакасии
Изменить размер текста:

Утром 2 ноября пожарные Абакана работали по повышенному рангу вызова при ликвидации пожара в пятиэтажке. Информация о том, что горит дом на Высотной на пульт диспетчера 101 поступила в 6.44 утра.

- Здание относится к домам коридорного типа, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Хакасии. - Возгорания в них представляют серьезную угрозу из-за моментального распространения задымления по общему коридору. Люди очень быстро могут быть отрезаны от пожарного выхода, поэтому на любой факт возгорания в подобных домах пожарные сразу реагируют по повышенному рангу вызова, отправляя к месту происшествия всю доступную технику и личный состав гарнизона.

Пожарные работали по повышенному рангу вызова Фото: МЧС Хакасии

Пожарные работали по повышенному рангу вызова Фото: МЧС Хакасии

Первый пожарный расчет прибыл на место вызова через шесть минут. Квартира на втором этаже в огне. Люди в панике, кричат и просят о помощи. Сами выйти не могут. Весь подъезд окутан плотным и едким дымом. В итоге звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам были эвакуированы 47 человек, девять из которых – дети.

Уже через пять минут после прибытия на место ЧП пожарным удалось сбить пламя в загоревшейся квартире. Еще минута и объявлена полная ликвидация открытого огня. Полчаса потребовалось на разборку очага пожара и для того, чтобы выветрить запах дыма из помещений.

В результате ЧП никто не пострадал Фото: МЧС Хакасии

В результате ЧП никто не пострадал Фото: МЧС Хакасии

Общая площадь пожара – 12 «квадратов». Сейчас специалистам предстоит установить причину возгорания. Рассматривается несколько версий - неосторожность при курении или оставленный без присмотра бытовой электроприбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске до апреля закроют проезд в районе полка ДПС
Информация о том, что пропавший пять дней назад в Красноярске 81-летний дедушка найден, оказалась ложной
В Красноярске вор забрался в чужую квартиру через открытое окно на первом этаже
В Красноярске пятый день ищут 81-летнего дедушку, пропавшего после прогулки на острове Татышев
В Красноярском крае грабителям, напавшим на почтальона в подъезде, грозит до семи лет колонии
Перекрыт крупный канал поставки синтетических наркотиков в Красноярск
В Туве вооруженная ножом женщина угрожала 15-летней школьнице расправой
Возле Краевого центра охраны материнства и детства появились новые указатели
В Красноярске после ремонта откроют мост через реку Бугач на улице Маерчака
Упала на раскаленную сковороду: в больницу Тувы с тяжелыми ожогами доставлена годовалая девочка
В Хакасии 8 человек пострадали в результате столкновения иномарки и маршрутного автобуса
Синоптики пообещали еще одно усиление ветра в Красноярске
Обыски прошли в близком окружении «смотрящего за Красноярском» вора в законе Кости Канского