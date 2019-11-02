Коллеги скорбят о погибшем в ДТП руководителе пресс-службы Богучанского алюминиевого завода Игоре Мордвинове

Руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода Игорь Мордвинов погиб в страшной аварии 1 ноября. Об этом еще утром сообщили в соцсетях его коллеги-журналисты: «Коллеги, погиб Игорь Мордвинов. ДТП на трассе».

Несколько лет он работал на красноярском телевидении. Далее продолжил карьеру в сфере пиара. Последнее место работы - руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода. 3 ноября ему должен был исполниться 31 год.

Авария произошла в Рыбинском районе Красноярского края. За рулем своего автомобиля «Lada XRAY» Игорь направлялся в Красноярск. Как всегда запланировано много встреч. Но самое главное, 3 ноября у него день рождения, еще столько нужно успеть… На 985 километре трассе Р-255 «Сибирь» он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «DAF». Игорь Мордвинов погиб на месте, водитель большегруза не пострадал.

Игорь Мордвинов направлялся в Красноярск на рулем своего автомобиля Фото: facebook.com

- По предварительным данным, ДТП произошло из-за превышения скоростного режима водителем легкового автомобиля и недостаточной видимости, - рассказали «Комсомольской правде – Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю. – Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В том месте, где произошла авария, небольшой склон, а после поворот. Если бы не превышение скорости, можно было бы вовремя заметить мчавшуюся навстречу машину. Если бы…

Коллеги и те, кто лично знал Игоря Мордвинова, сейчас с трудом подбирают слова после трагического известия о его гибели.

Коллектив Богучанского алюминиевого завода. Пресс-службы компаний РУСАЛ и Русгидро: «Вечером 1 ноября трагически ушел из жизни наш коллега, пресс-секретарь Богучанского алюминиевого завода. Игорь был настоящим профессионалом, отзывчивым коллегой, надежным другом. Скорбим вместе с близкими. Выражаем соболезнования родителям, родным и близким».

Лилия Хальзова, пресс-секретарь Красноярской межрайонной клинической больницы №4: «Самые страшные события происходят в самый обычный день. Завтра у тебя был бы день рождения, а вчера вечером тебя не стало. Не стало Игоря Мордвинова. Ему было всего 30. Завтра исполнилось бы 31...Он любил самолёты, поезда и ЦСКА. А еще - гулять по ночному городу. Он был очень добрым и талантливым человеком. Теперь его нет. И больше не будет. Спи спокойно, Игорь».

Ольга Санарова, директор департамента общественных связей в РУСАЛ: «Погиб в аварии Игорь Мордвинов, пресс-секретарь Богучанского завода. Очень светлый человек, такие сейчас редкость. Горе. Тяжелая осень»

Елена Южакова, директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти: «Ужасная горькая новость субботнего утра. В прошлом году вели с Игорем переговоры, чтобы он возглавил работу сайта «Городских новостей». Он пришел тогда с готовой концепцией. Но не сложилось... Прошло несколько месяцев. Мы стали коллегами в РУСАЛе. Теперь его нет. Юный, талантливый, улыбчивый. Как так?».

Похоронят Игоря Мордвинова 5 ноября в его родном Ужуре.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит искренние соболезнования родным и близким Игоря Мордвинова.