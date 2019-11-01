Как выбрать пуховик или пальто в Красноярске

В этом году необычно теплая осень (в классическом ее понимании, а не сибирском) длится почти 3 месяца. Приятно, ведь обычно в ноябре мы уже вовсю разгуливаем в зимних куртках, шапках, а особо мёрзнущие – в штанах с синтепоном. Что же, так как сезон немного сдвинулся, у нас еще есть время на покупку самой необходимой вещи на ближайшие полгода – пуховика. «Комсомольская правда – Красноярск» прошлась по популярным отделам одежды в торговых центрах, чтобы выяснить, как утеплиться – хорошо и желательно не очень дорого.

Mango

Пунктуальность – наше все. В 9:58 я и моя коллега стоим у красной ленточки в волнительном ожидании трехчасовой примерки верхней одежды.

10:00! Мчимся в первый попавшийся магазин. Сегодня это – Mango. Еще сонные консультанты лениво прохаживаются по торговому залу, не особо обращая на нас внимания. Ну и ладно, разберемся сами, мои вы равнодушные.

Прямо на входе вижу пальто-халат. Представлено в двух цветовых вариантах – camel и черном. В составе одна вискоза, подклада нет, цена – 11999 рублей. Удивительно, но скидок не наблюдаем, хотя осенний сезон вот-вот закончится. Внимание привлекает вариант номер два – яркая клетка с интересными пуговицами.

Состав – тот же, цена – 9999 рублей. Подклад здесь так же отсутствует, но толщина ткани позволит хоть как-то сохранить тепло.

Консультант проходит мимо меня. Один, второй, третий. В чем дело?

Время пуховиков. В общем и целом – скучно, но одна модель все же понравилась – популярный сейчас пуховик-одеяло. Представлен в трех цветах – светло-бежевом, красном и (мой однозначный фаворит) фиолетовом.

Внутри пух, но в -30 это явно не поможет – тонковат. Цена вопроса – 11999. Интересное нововведение – внутри пуховика есть лямки, с помощью которых он превращается в подобие рюкзака.

Очень удобно, если вам вдруг стало жарко, а положить куртку некуда.

Двигаемся дальше. Нарочно обходим стороной специализированные магазины верхней одежды, пытаясь отыскать достойные варианты среди масс-маркета.

Colin's

В Colin's не успеваем оглядеться – появляется консультант. «Вам чем-нибудь помочь?» - спрашивает. Вживаемся в роли принципиальных покупательниц, утверждая, что нам нужна зимняя куртка исключительно с пуховым наполнителем. Помощница даже бровью не повела. Держа в руках два пуховика – ярко-желтого и черного цвета, а также что-то вроде пальто из псевдокаракуля (стоимостью 5490 рублей), направляемся в примерочную.

Ну чего ж вы все такие тонкие? Оба пуховика вызывают во мне чувство недоверия. Если вы пользуетесь общественным транспортом и знаменитое «стояние в утренние часы на остановке» - дело привычное, может ну его, а? Замерзнете, зуб даю. Наполнитель обоих – натуральный пух.

Цена желтого – 11990 рублей, черный обойдется в 9490.

Приятный бонус – сейчас в магазине проходит акция – как только ваш чек достигнет суммы ровно 10 тысяч рублей, на кассе вы заплатите на 2000 меньше. Покупки могут быть абсолютно любыми.

Кстати, среди ассортимента этого магазина вы вряд ли найдете приталенные, женственные модели, отороченные роскошным мехом. Сплошной кежуал и спорт.

CROPP

Подростково-молодежный - пожалуй, так можно описать этот магазин. Не надеемся на женственные приталенные модели и правильно делаем - сплошь спорт или спорт-шик.

Из приятного – цена, абсолютно все куртки в среднем стоят 5-6 тысяч.

Наполнитель – везде полиэстер.Не сдаюсь, ищу что-то интересное. И нахожу же! На глаза попались: красный пуховик со спрятанным капюшоном, куртка с контрастным подкладом, а также пуховик цвета хаки с милейшим искусственным белым мехом, сочетание грубого и нежного – почему нет?

O`STIN

Вывеска «Зимняя куртка от 3499» не дала пройти мимо. Заходим. Плюс номер один – выбор. По сравнению с предыдущими марками в ассортименте очевидный перевес. Спортивные и элегантные, приталенные и мешковатые, до пят и чуть ниже пояса, в общем, на любой вкус.

Как настоящая мерзлячка, сразу обращаю внимание на пуховик-кокон. Практически до пят, он, при разворачивающемся воротнике, чуть ли не полностью скрывает меня от внешнего мира, а это именно то, что нужно суровой сибирской зимой.

Наполнитель – пух, цена – 9999 рублей. Приятно, что производитель прикрепил ярлычок, где крупно и честно написано «до -20». «С кофтой будет еще теплее», - думаю я и ставлю жирный плюс.

Элегантный, приталенный черный пуховик со скидкой, коих в этом магазине достаточно много, сел идеально, в цене демократичен – со скидкой 5499 (без - около 7000). Наполнитель – полиэстер.

Бросаю взгляд в сторону – стойка с пальто. Много пальто. Фасоны – разные, цвета – от черного до изумрудного. Но главное – скидки. До 50%!

Беру ярко-синее – 2999 рублей (вполовину дешевле, чем раньше), в составе – полиэстер и шерсть, имеется подклад. 5 баллов за цену, выбор и возможность не замерзнуть, оставаясь красивой.

Stradivarius

Резкий запах ароматизатора для помещений ударил в нос. Придя в себя, начинаю искать пуховики и пальто. С первым сложнее, на вешалках практически все то, что мы уже видели в предыдущих магазинах. Внимание привлек пуховик-«зефир», ткань не типичная для зимней куртки – 44% хлопка, мягкая, будто бархатная.

Здесь, кстати, тоже есть лямки, которые превращают пуховик в рюкзак.

Цена – 6599 рублей, наполнитель – 100% полиэстер.

А вот и так популярная в прошлом сезоне «космическая куртка», цвет – серебристый металлик, цена - 6599, наполнитель – все тот же полиэстер, верх из полиуретана.

Обе куртки, к слову, вполне приемлемы для наших холодов, разве что в сорокоградусные морозы придется утеплиться дополнительно.

О пальто мы тоже не забыли. Удивительно, но среди всех магазинов, что мы обошли ранее, ни одного изделия со знаменитым узором «гусиная лапка».

А тут пожалуйста – висит себе, классического черно-белого оттенка, сшито качественно, в составе 18% шерсти. Цена – 5599.

Скидок нет, а жаль.

«Снежная королева»

На «шопинг» осталось всего полчаса. Это время мы решили потратить на магазин, давно известный своим широким ассортиментом, качеством изделий и, увы, не особо демократичными ценами. В этот раз на входе нас ждет приятный сюрприз – скидки на осеннюю коллекцию до 50 процентов!

Заходим. Выясняется, что изделия «по акции» висят в самом дальнем и скрытом от глаз углу (кто бы сомневался). Спешим туда, за нами консультант. Скидки действительно есть. От 25 до 50 процентов.

Но не обольщайтесь, даже в рамках акции пальто обойдется в среднем от 8 тысяч рублей.

Само собой, вариантов с воротником из меха – масса, причем как искусственным, так и натуральным, но при этом, его всегда можно отстегнуть.

С пуховиками сложнее. Стоит ли говорить, что выбор огромен? Невероятное количество моделей совершенно разных фасонов – от классических до крайне необычных, наполнители – на любой вкус.

Цены варьируются в районе 18-30 тысяч рублей. Консультант успокаивает нас, мол, можете взять рассрочку на год. Улыбаемся, говорим спасибо и уезжаем в офис.

Три часа пролетели незаметно, и нам есть, что сказать: в большинстве торговых точек есть куртки с натуральным наполнителем; если хорошо поискать, то можно наткнуться на хорошие скидки; в каждом магазине удалось найти действительно качественные вещи

Из минусов – однообразие моделей, толщина изделия, равнодушие консультантов и,порой, неоправданно высокая стоимость.

В общем, не бойтесь спрашивать, зовите продавцов, проверяйте швы, внимательно читайте информацию на этикетке, и пусть вам будет тепло этой зимой.