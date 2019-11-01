2019-11-01T07:49:11+03:00
Общество

Как выбрать пуховик или пальто в Красноярске

Наши журналисты прошлись по популярным магазинам города [«Комсомолка» рекомендует]
Оля ГНОЕВСКАЯ
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Как же выбрать хороший пуховик?Как же выбрать хороший пуховик?Фото: ИВАНОВА Диана
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В этом году необычно теплая осень (в классическом ее понимании, а не сибирском) длится почти 3 месяца. Приятно, ведь обычно в ноябре мы уже вовсю разгуливаем в зимних куртках, шапках, а особо мёрзнущие – в штанах с синтепоном. Что же, так как сезон немного сдвинулся, у нас еще есть время на покупку самой необходимой вещи на ближайшие полгода – пуховика. «Комсомольская правда – Красноярск» прошлась по популярным отделам одежды в торговых центрах, чтобы выяснить, как утеплиться – хорошо и желательно не очень дорого.

Mango

Пунктуальность – наше все. В 9:58 я и моя коллега стоим у красной ленточки в волнительном ожидании трехчасовой примерки верхней одежды.

10:00! Мчимся в первый попавшийся магазин. Сегодня это – Mango. Еще сонные консультанты лениво прохаживаются по торговому залу, не особо обращая на нас внимания. Ну и ладно, разберемся сами, мои вы равнодушные.

Прямо на входе вижу пальто-халат. Представлено в двух цветовых вариантах – camel и черном. В составе одна вискоза, подклада нет, цена – 11999 рублей. Удивительно, но скидок не наблюдаем, хотя осенний сезон вот-вот закончится. Внимание привлекает вариант номер два – яркая клетка с интересными пуговицами.

Фото: ИВАНОВА Диана

Состав – тот же, цена – 9999 рублей. Подклад здесь так же отсутствует, но толщина ткани позволит хоть как-то сохранить тепло.

Фото: ИВАНОВА Диана

Консультант проходит мимо меня. Один, второй, третий. В чем дело?

Время пуховиков. В общем и целом – скучно, но одна модель все же понравилась – популярный сейчас пуховик-одеяло. Представлен в трех цветах – светло-бежевом, красном и (мой однозначный фаворит) фиолетовом.

Фото: ИВАНОВА Диана

Внутри пух, но в -30 это явно не поможет – тонковат. Цена вопроса – 11999. Интересное нововведение – внутри пуховика есть лямки, с помощью которых он превращается в подобие рюкзака.

Фото: ИВАНОВА Диана

Очень удобно, если вам вдруг стало жарко, а положить куртку некуда.

Двигаемся дальше. Нарочно обходим стороной специализированные магазины верхней одежды, пытаясь отыскать достойные варианты среди масс-маркета.

Colin's

В Colin's не успеваем оглядеться – появляется консультант. «Вам чем-нибудь помочь?» - спрашивает. Вживаемся в роли принципиальных покупательниц, утверждая, что нам нужна зимняя куртка исключительно с пуховым наполнителем. Помощница даже бровью не повела. Держа в руках два пуховика – ярко-желтого и черного цвета, а также что-то вроде пальто из псевдокаракуля (стоимостью 5490 рублей), направляемся в примерочную.

Фото: ИВАНОВА Диана

Ну чего ж вы все такие тонкие? Оба пуховика вызывают во мне чувство недоверия. Если вы пользуетесь общественным транспортом и знаменитое «стояние в утренние часы на остановке» - дело привычное, может ну его, а? Замерзнете, зуб даю. Наполнитель обоих – натуральный пух.

Фото: ИВАНОВА Диана

Цена желтого – 11990 рублей, черный обойдется в 9490.

Фото: ИВАНОВА Диана

Приятный бонус – сейчас в магазине проходит акция – как только ваш чек достигнет суммы ровно 10 тысяч рублей, на кассе вы заплатите на 2000 меньше. Покупки могут быть абсолютно любыми.

Фото: ИВАНОВА Диана

Кстати, среди ассортимента этого магазина вы вряд ли найдете приталенные, женственные модели, отороченные роскошным мехом. Сплошной кежуал и спорт.

CROPP

Подростково-молодежный - пожалуй, так можно описать этот магазин. Не надеемся на женственные приталенные модели и правильно делаем - сплошь спорт или спорт-шик.

Фото: ИВАНОВА Диана

Из приятного – цена, абсолютно все куртки в среднем стоят 5-6 тысяч.

Наполнитель – везде полиэстер.Не сдаюсь, ищу что-то интересное. И нахожу же! На глаза попались: красный пуховик со спрятанным капюшоном, куртка с контрастным подкладом, а также пуховик цвета хаки с милейшим искусственным белым мехом, сочетание грубого и нежного – почему нет?

Фото: ИВАНОВА Диана

O`STIN

Вывеска «Зимняя куртка от 3499» не дала пройти мимо. Заходим. Плюс номер один – выбор. По сравнению с предыдущими марками в ассортименте очевидный перевес. Спортивные и элегантные, приталенные и мешковатые, до пят и чуть ниже пояса, в общем, на любой вкус.

Фото: ИВАНОВА Диана

Как настоящая мерзлячка, сразу обращаю внимание на пуховик-кокон. Практически до пят, он, при разворачивающемся воротнике, чуть ли не полностью скрывает меня от внешнего мира, а это именно то, что нужно суровой сибирской зимой.

Фото: ИВАНОВА Диана

Наполнитель – пух, цена – 9999 рублей. Приятно, что производитель прикрепил ярлычок, где крупно и честно написано «до -20». «С кофтой будет еще теплее», - думаю я и ставлю жирный плюс.

Фото: ИВАНОВА Диана

Элегантный, приталенный черный пуховик со скидкой, коих в этом магазине достаточно много, сел идеально, в цене демократичен – со скидкой 5499 (без - около 7000). Наполнитель – полиэстер.

Фото: ИВАНОВА Диана

Бросаю взгляд в сторону – стойка с пальто. Много пальто. Фасоны – разные, цвета – от черного до изумрудного. Но главное – скидки. До 50%!

Фото: ИВАНОВА Диана

Беру ярко-синее – 2999 рублей (вполовину дешевле, чем раньше), в составе – полиэстер и шерсть, имеется подклад. 5 баллов за цену, выбор и возможность не замерзнуть, оставаясь красивой.

Фото: ИВАНОВА Диана

Stradivarius

Резкий запах ароматизатора для помещений ударил в нос. Придя в себя, начинаю искать пуховики и пальто. С первым сложнее, на вешалках практически все то, что мы уже видели в предыдущих магазинах. Внимание привлек пуховик-«зефир», ткань не типичная для зимней куртки – 44% хлопка, мягкая, будто бархатная.

Фото: ИВАНОВА Диана

Здесь, кстати, тоже есть лямки, которые превращают пуховик в рюкзак.

Фото: ИВАНОВА Диана

Цена – 6599 рублей, наполнитель – 100% полиэстер.

А вот и так популярная в прошлом сезоне «космическая куртка», цвет – серебристый металлик, цена - 6599, наполнитель – все тот же полиэстер, верх из полиуретана.

Фото: ИВАНОВА Диана

Обе куртки, к слову, вполне приемлемы для наших холодов, разве что в сорокоградусные морозы придется утеплиться дополнительно.

О пальто мы тоже не забыли. Удивительно, но среди всех магазинов, что мы обошли ранее, ни одного изделия со знаменитым узором «гусиная лапка».

Фото: ИВАНОВА Диана

А тут пожалуйста – висит себе, классического черно-белого оттенка, сшито качественно, в составе 18% шерсти. Цена – 5599.

Скидок нет, а жаль.

«Снежная королева»

На «шопинг» осталось всего полчаса. Это время мы решили потратить на магазин, давно известный своим широким ассортиментом, качеством изделий и, увы, не особо демократичными ценами. В этот раз на входе нас ждет приятный сюрприз – скидки на осеннюю коллекцию до 50 процентов!

Фото: ИВАНОВА Диана

Заходим. Выясняется, что изделия «по акции» висят в самом дальнем и скрытом от глаз углу (кто бы сомневался). Спешим туда, за нами консультант. Скидки действительно есть. От 25 до 50 процентов.

Фото: ИВАНОВА Диана

Но не обольщайтесь, даже в рамках акции пальто обойдется в среднем от 8 тысяч рублей.

Фото: ИВАНОВА Диана

Само собой, вариантов с воротником из меха – масса, причем как искусственным, так и натуральным, но при этом, его всегда можно отстегнуть.

Фото: ИВАНОВА Диана

С пуховиками сложнее. Стоит ли говорить, что выбор огромен? Невероятное количество моделей совершенно разных фасонов – от классических до крайне необычных, наполнители – на любой вкус.

Фото: ИВАНОВА Диана

Цены варьируются в районе 18-30 тысяч рублей. Консультант успокаивает нас, мол, можете взять рассрочку на год. Улыбаемся, говорим спасибо и уезжаем в офис.

Три часа пролетели незаметно, и нам есть, что сказать: в большинстве торговых точек есть куртки с натуральным наполнителем; если хорошо поискать, то можно наткнуться на хорошие скидки; в каждом магазине удалось найти действительно качественные вещи

Из минусов – однообразие моделей, толщина изделия, равнодушие консультантов и,порой, неоправданно высокая стоимость.

В общем, не бойтесь спрашивать, зовите продавцов, проверяйте швы, внимательно читайте информацию на этикетке, и пусть вам будет тепло этой зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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