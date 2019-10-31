«Большое желание помочь и чуть-чуть личного времени» - главный секрет волонтера!

Четыре года назад волонтеры «Норникеля» объединили свои экологические проекты в единый экомарафон «Понеслось!». В 2019 году он прошел под слоганом «Я меняю мир» и в нем участвовали 64 команды, а это более 600 человек. Пять месяцев они воплощали в жизнь свои экопроекты, и самые активные марафонцы отправились на корпоративный слёт в Сочи, наполненный множеством событий, яркими эмоциями и конкретным результатом: строительством ЭкоТропы для малышей в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х.Г.Шапошникова. Здесь несколько игровых зон: качели, смотровая площадка, батут, амфитеатр и везде – главный герой этих мест, зубр.

Сегодня с помощью тех, кто участвует в этих проектах, мы будем искать ответы на вопросы, зачем люди идут в волонтерство, почему компания, задача которой –производство цветных металлов, считает нужным и важным поддерживать добрую волю своих сотрудников, и чего им удается добиться общими усилиями.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Вместе – эффективнее!

Экомарафон, начавшийся всего четыре года назад, перерос из инициативы небольшого коллектива в масштабное движение, вышедшее за пределы «Норникеля», к нему активно подключаются все новые участники даже из других компаний и регионов.

Участник слета в Сочи, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков, кстати, красноярец, написал на своей страничке в социальных сетях: «Ответственность бизнеса перед экологией – сложная тема. С этой проблемой сталкиваются многие организации, и «Норникель» не стал исключением. Руководство компании ощущает свой долг и выделяет на природоохранные нужды 5% годовой выручки – почти 18 млрд. рублей. Суммируя все данные: не менее 150 млрд будет потрачено на сохранение уникальной российской природы. Не зря компания возглавляет рейтинг лидеров отечественного бизнеса по расходам на экологию. Быть частью команды единомышленников, объединённых идеей добра, реальных дел и настроенных на результат - это один из важнейших ориентиров в моей жизни! Считаю, что каждый из нас должен стремиться к этому».

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Участие в волонтерских проектах ценно и для человека, и для компании, в которой он работает.

- Мы нуждаемся в развитии эмоционального интеллекта, в умении видеть и чувствовать других людей, осознавать свои эмоции и управлять ими. Это полезно на переговорах, в кризисных ситуациях, в том, чтобы поставить задачу перед собой и другими, - говорит директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко. – Эмоциональному интеллекту нигде не учат, но участники волонтерской деятельности воспитывают в себе восприимчивость к другим людям, и это позволяет им быть лидерами, способными вдохновлять, а не приказывать. Корпоративное волонтерство – это воплощение ценностей компании, профессионализма, надежности. И волонтеры подтверждают это не на словах, а на деле.

Вместе – интереснее!

У «Норникеля» - большое волонтерское «меню»: есть проекты для желающих работать с детьми, животными, спортивные инициативы, экология и т.д.

Только экомарафон «Понеслось» за три года объединил 56 тысяч человек!

Основатель и руководитель проекта «Звёздный Десант» Злата Чепурная написала на своей страничке в социальных сетях: «Когда объединяются добрые и неравнодушные люди - всегда получается что-то хорошее, которое приносит пользу окружающим, будь то зарядка или мотивационная лекция в компании единомышленников, либо совместная постройка ЭкоТропы или тёплые посиделки у костра».

Эксперты отмечают, что поддержка волонтерства на таком высоком как в «Норникеле» уровне, является уникальной для российского бизнеса.

- Экомарафон «Понеслось» - одна из самых эффективных форм вовлечения сотрудников в улучшение качества жизни и мира вокруг себя. Благодаря обучающим программам, волонтеры работают как профессионалы и вовлекают в движение все больше людей, — говорит замдиректора эколого-просветительского центра "Заповедники" Елена Книжникова. — По статистике, в эковолонтерство лучше всего вовлекаются дети. Работать со взрослыми гораздо сложнее, они менее гибкие. Поэтому я с большим удовольствием наблюдаю, как за несколько лет команды, которые начинали с каких-то простых вещей вроде уборки мусора и посадки деревьев, превратились в профессиональные проектные группы. Я считаю, что этот опыт должны перенять другие российские компании.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Выйти за пределы

В сентябре этого года этап экомарафона «Понеслось» состоялся в Забайкальском крае на территории зоопитомника «Амодово». Эковолонтеры перенесли туда опыт заповедника «Столбы»: соорудили деревянные настилы и установили ящики с маркировками: «бумага», «пластик», «металл» и «стекло».

В октябре команда волонтеров «Норникеля» провела первую в истории Читы своп-вечеринку (от английского слова swap – «поменять местами») – это способ экологично избавиться от лишних вещей и взамен взять то, что действительно нужно.

Кстати, в Красноярске «северные» волонтеры работают давно. Они готовили территорию «Столбов» к Студенческим Играм 2019 года, генеральным партнером которых стал «Норникель»: обустроили 300 метров экотропы на территории заповедника и высадили Северный сад у здания, построенного специально к Зимней универсиаде в Фанпарке «Бобровый лог».

Акция «ЗаСтолби чистоту» стала уже традицией: в этом году она прошла в восьмой раз!

Волонтеры «Норникеля» ищут и находят единомышленников не только в других регионах, но и в других компаниях.

- В этом году отличительная особенность слета в том, что мы пригласили коллег, друзей из других компаний. Не только поделиться опытом, но и продумать какие-то совместные инициативы и партнерские проекты, — отметила в интервью телеканалу 360 руководитель программы корпоративного волонтерства «Норникеля» Елена Крючкова.

И еще одна новинка этого года: о волонтерах «Норникеля» снят документальный фильм «Неравнодушные», который стал победителем Каннского фестиваля, посвященного корпоративным фильмам, онлайн-изданиям и телевизионным постановкам под названием Cannes Corporate Media & TV Awards. Хотя в этом фильме всего 10 героев, на самом деле их тысячи!

А вот что говорят с экрана сами герои фильма: «Если ты отдаешь это безвозмездно, без корысти, помогаешь просто потому что хочешь помочь, тогда к тебе возвращается намного больше», «Когда люди спрашивают: зачем ты это делаешь? Встречный вопрос: а почему это не делаешь ты?».

«Корпоративное волонтёрство в нашей стране только развивается, по данным опросов, лишь 26% россиян слышали хоть что-то про это явление. Многие просто не представляют, что взрослый, состоявшийся человек, может в выходной день превращаться в настоящего волшебника и помогать тем, кому нелегко. В обществе катастрофически не хватает «ролевых моделей» неравнодушных людей, - говорит Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, – «Норникель» молодцы, мало того, что таких людей находят и поддерживают, таких людей делают героями фильмов!».