Народный участковый Красноярского края: Надо помогать людям, даже если это опасно для жизни

Проезд Молодежный – не самый спокойный район Норильска: окраина, много приезжих, попадаются те, кто, пренебрегая законом, живет без документов, есть и пьющие. Но, так уж вышло, что присматривает за ним самый лучший участковый города, а теперь (по итогам второго этапа конкурса «Народный участковый-2019») – и всего края Алексей Домогашев. За Алексея в популярном конкурсе проголосовало более 600 человек. Именно он теперь представит регион на всероссийском этапе. Почему лучший? Все просто: на счету у 37-летнего участкового больше всего раскрытых преступлений – 18.

- Участковый всегда первым приходит, если что-то случилось, - рассказал Домогашев. – И это не всегда только преступления. Иногда людям нужна именно своевременная помощь. Например, недавно случай был: женщина забеспокоилась о пожилой соседке. Звонит той – она трубку не берет, стучится – дверь не открывает. А бабушка уже в почтенном возрасте. Соседка вызвала нас. На месте я принял решение дверь открыть (если есть основания, участковый под свою ответственность может принять такое решение). Оказалось, у бабушки кома. То, что мы вовремя к ней пришли, помогло спасти ее жизнь. Еще немного – и опоздать можно было.

Родился Алексей в селе Сарагаш (Хакасия). Когда ему было 10 лет, родители перебрались в Норильск - на заработки. Семья у участкового простая и работящая: отец – электромонтер, мама работала в хозуправлении крупного промышленного комбината, сейчас – на пенсии. Мальчишкой на лето он приезжал в родное село. Там и невесту себе присмотрел, Ольгу. Сейчас у пары подрастают две смешливые девчонки: Свете – 5 лет, Настеньке – 2,5 годика.

В полицию Алексей пришел служить сразу после армии, в 2004-м. Параллельно заочно учился в Омской академии МВД России. Поначалу служил в батальоне конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

- Это узкоспециализированная работа, - рассказывает Алексей. – Хотелось большего, именно полицейской работы – вот и перевелся в участковые, как возможность появилась, в 2009 году. Не жалею, надо помогать людям всегда – даже если это опасно для жизни. Такая у нас работа. Население сейчас у меня на участке – около 3 тысяч человек. Спасибо от людей слышу часто – это приятно, это главное. Значит, не зря работаешь.

Отдыхать Алексей любит с семьей. Говорит, что все его коллеги именно так и отдыхают. Работа ведь, прямо скажем, не из простых, поэтому любая свободная минута – для любимых. Из увлечений – чтение.

- Детективы любите?

- Нет, научную фантастику люблю – она хорошо помогает отвлечься. Ливадного вот прочел «Призрачный Сервер» - про игрока, который предпочел киберпространство реальной жизни. Сам не играю в компьютерные игры – прошел тот период. Реальность на самом деле интереснее. И работа у нас, хоть и опасная, и трудная, но интересная. Главное в ней, считаю, - справедливость и непредвзятость.

ВАЖНО

Проголосовать за Алексея Домогашева можно с 1 по 10 ноября на сайте партнера конкурса,- издательского дома «Комсомольская правда». Победитель получит от министра МВД России досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот».