2019-10-31T13:46:37+03:00
Общество

Народный участковый Красноярского края: Надо помогать людям, даже если это опасно для жизни

Алексей Домогашев из Норильска представит регион в финале конкурса
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Алексей Домогашев Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюАлексей Домогашев Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

Проезд Молодежный – не самый спокойный район Норильска: окраина, много приезжих, попадаются те, кто, пренебрегая законом, живет без документов, есть и пьющие. Но, так уж вышло, что присматривает за ним самый лучший участковый города, а теперь (по итогам второго этапа конкурса «Народный участковый-2019») – и всего края Алексей Домогашев. За Алексея в популярном конкурсе проголосовало более 600 человек. Именно он теперь представит регион на всероссийском этапе. Почему лучший? Все просто: на счету у 37-летнего участкового больше всего раскрытых преступлений – 18.

- Участковый всегда первым приходит, если что-то случилось, - рассказал Домогашев. – И это не всегда только преступления. Иногда людям нужна именно своевременная помощь. Например, недавно случай был: женщина забеспокоилась о пожилой соседке. Звонит той – она трубку не берет, стучится – дверь не открывает. А бабушка уже в почтенном возрасте. Соседка вызвала нас. На месте я принял решение дверь открыть (если есть основания, участковый под свою ответственность может принять такое решение). Оказалось, у бабушки кома. То, что мы вовремя к ней пришли, помогло спасти ее жизнь. Еще немного – и опоздать можно было.

Родился Алексей в селе Сарагаш (Хакасия). Когда ему было 10 лет, родители перебрались в Норильск - на заработки. Семья у участкового простая и работящая: отец – электромонтер, мама работала в хозуправлении крупного промышленного комбината, сейчас – на пенсии. Мальчишкой на лето он приезжал в родное село. Там и невесту себе присмотрел, Ольгу. Сейчас у пары подрастают две смешливые девчонки: Свете – 5 лет, Настеньке – 2,5 годика.

В полицию Алексей пришел служить сразу после армии, в 2004-м. Параллельно заочно учился в Омской академии МВД России. Поначалу служил в батальоне конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

- Это узкоспециализированная работа, - рассказывает Алексей. – Хотелось большего, именно полицейской работы – вот и перевелся в участковые, как возможность появилась, в 2009 году. Не жалею, надо помогать людям всегда – даже если это опасно для жизни. Такая у нас работа. Население сейчас у меня на участке – около 3 тысяч человек. Спасибо от людей слышу часто – это приятно, это главное. Значит, не зря работаешь.

Отдыхать Алексей любит с семьей. Говорит, что все его коллеги именно так и отдыхают. Работа ведь, прямо скажем, не из простых, поэтому любая свободная минута – для любимых. Из увлечений – чтение.

- Детективы любите?

- Нет, научную фантастику люблю – она хорошо помогает отвлечься. Ливадного вот прочел «Призрачный Сервер» - про игрока, который предпочел киберпространство реальной жизни. Сам не играю в компьютерные игры – прошел тот период. Реальность на самом деле интереснее. И работа у нас, хоть и опасная, и трудная, но интересная. Главное в ней, считаю, - справедливость и непредвзятость.

ВАЖНО

Проголосовать за Алексея Домогашева можно с 1 по 10 ноября на сайте партнера конкурса,- издательского дома «Комсомольская правда». Победитель получит от министра МВД России досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как будет проходить всероссийская перепись населения 2020
Всероссийская перепись населения 2020 (ВПН) — 12-я перепись в истории нашего государства, и 3-я в новейшей истории России. «Комсомолка» собрала все, что необходимо знать о первой цифровой переписи в истории России
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев организуют крупное мероприятие в честь дня рождения торгового центра «Европейский»
Предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев масштабно отпразднуют день рождения одного из самых посещаемых в мире торгового центра «Европейский»
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Новости 24
Черногорский живодер, зверски избивший собаку кирпичом по голове, попросил о смягчении наказания
Огурцы или помидоры? «Яндекс» рассказал, что чаще заготавливают на зиму красноярцы
Смелый абаканец в одиночку скрутил обокравшего девушку грабителя
В Красноярском крае парень с пистолетом специально прострелил подростку ногу
Пешеходный мост через Качу построят в сквере в центре Красноярска
Новое световое шоу покажут красноярцам в День народного единства
Налетай, а то разберут! В Хэллоуин девушки устроили давку за бесплатной китайской одеждой
На «Бирже Tele2» торгуют миллионы абонентов
Красноярский детский сад обставили дизайнерской мебелью
На двух улицах в центре Красноярска меняют схему движения
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
В Красноярском крае пожарный приехал тушить свой собственный дом