О том, что пора платить налоги и сделать это нужно вовремя, в пресс–центе «Комсомолки» читателям напомнили начальник отдела налогообложения имущества УФНС России Ольга Петрова и начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Красноярскому краю Марина Брежнева.

Эта тема актуальна для большинства жителей края. Сегодня на учете в налоговых органах региона состоят около 1 600 000 собственников квартир, дач, гаражей и других строений;

- более 600 000 плательщиков земельного налога;

- более 700 000 физических лиц – плательщиков транспортного налога.

7 вопросов об уплате налогов

1. До какого числа нужно заплатить налоги за 2018 год?

- Все имущественные налоги, это непосредственно налог на имущество, налог на транспортные средства и земельный налог, нужно заплатить до 2 декабря 2019 года. 1 декабря – это воскресенье, поэтому для удобства людей добавлен еще один рабочий день – понедельник.

2. Все ли должны получить уведомление?

- За 30 дней до даты уплаты налога налогоплательщик должен получить сводное уведомление. Оно либо выставляется в электронной форме в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте налоговой службы, либо по почте заказным письмом.

Еще раз обращаем внимание, что отдельный платежный документ (квитанция по форме ПД), как это было раньше, сейчас не направляется. Но с 1 июня 2019 года в форме налогового уведомления указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему, QR-код и индекс документа.

3. Можно ли заплатить, не выходя из дома?

- Да, и через QR-кода на уведомлении или по реквизитам, и через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кстати, это очень удобный интернет-сервис. К нему уже подключено более 900 000 жителей региона.

4. Можно ли заплатить налоги авансом?

- Да, и сделать это можно еще до того, как вам как собственнику придет налоговое уведомление. На главной странице Сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» есть ссылка «Кошелек». Когда наступит 2 декабря, налоговые органы проведут зачет из поступившего авансового платежа в счет имущественных налогов. В течение 5 дней налогоплательщик получит сообщение об этом

5. Есть ли льготы многодетным семьям?

- Да, это одно из новшеств 2019 года. Ранее такую льготу имели пенсионеры. Для семей с тремя и более детьми теперь есть налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м земельного участка. В том случае если площадь участка, которым владеет семья, более 600 кв. метров, то налог нужно заплатить только с площади, оставшейся после вычета 600 кв. метров.

Всего же сегодня налоговыми льготами могут пользоваться 15-категорий налогоплательщиков, среди них пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп инвалидности, ветераны, военнослужащие, владельцы хозяйственных строений до 50 кв. метров и др. Вся информация есть на сайте ФНС России.

6. Я купил жилье несколько лет назад, и мне до сих пор не приходят уведомления об уплате налогов. Это ошибка?

- Ошибки нет. У квартир в новостройках, введенных в эксплуатацию после 1 января 2013 года, нет инвентаризационной стоимости,

от которой сейчас рассчитывается налог.

Поэтому вы заплатите имущественный налог только за 2019 год, но тогда уже, кстати, впервые, суммы будут рассчитаны от кадастровой стоимости вашего жилья.

7. Что будет, если не заплатить имущественный налог совсем или заплатить позже 2 декабря?

- Будет пени. На сумму задолженности начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за установленным сроком для уплаты налога, то есть с 3 декабря 2019 года. Чтобы взыскать задолжность, налоговая служба имеет право обратиться в суд, а судебные приставы в свою очередь - использовать «все инструменты» , вплоть до запрета выезда за пределы России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько и как красноярцы платят налоги?

- Дисциплинированно! Уровень собираемости имущественных налогов – 87%. Это высокий показатель.

- Налогоплательщикам Красноярского края за 2017 год к уплате исчислено более 3,8 млрд. имущественных налогов физических лиц.