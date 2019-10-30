2019-10-30T11:29:16+03:00
Общество

Дрокинская гора с видом на Красноярск и 47-метровым крестом попала под охрану государства

Какие запреты несет статус объекта культурного наследия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Дрокинская гора с видом на Красноярск попала под охрану государства. Фото: Красноярская епархияДрокинская гора с видом на Красноярск попала под охрану государства. Фото: Красноярская епархия
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Знаменитую Дрокинскую гору включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ был подписан руководителем Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края Павлом Гутенковым и опубликован на официальном портале края.

В документе говорится, что находится достопримечательность с видовой площадкой в Емельяновском районе, от урочища Мысы до урочища Малый Тустуй, на берегах реки Качи. Историки говорят, что под этой горой во время Гражданской войны в начале 20-х годов шли бои между белыми и красными. Но ценность ее в другом: с Дрокинской горы открывается великолепный вид на Красноярск.

В феврале этого года на вершине установили огромный 47-метровый православный крест. Затем смонтировали там подсветку. И теперь в ночное время этот крест встречает путников, заезжающих в Красноярск с западной стороны. Также рядом планировали возвести православный храм на деньги меценатов. Однако насколько это возможно теперь, непонятно. Ведь если гора станет особо охраняемым объектом, строить здесь что-либо запрещено.

ОФИЦИАЛЬНО

Ирина Русина, заместитель начальника отдела учета, использования и популяризации объектов культурного наследия Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края:

- На сегодняшний день пока что выявлена граница объекта и утверждена его территория. Решения о включении в реестр памятников, либо его невключения нет. Для этого нужны результаты государственной историко-культурной экспертизы. На это дается год. Затем эксперт дает оценку ценности объекта и предлагает: включить или не включить его в список особо охраняемых.

Но уже сейчас видоизменять то, что мы видим, нельзя. Любое строительство в границах запрещено. Соответственно любые виды хозяйственной деятельности тоже будут незаконными.

Если Дрокинская гора попадет в реестр, то дальше будут разработаны режимы и градостроительный регламент в границах территории. Ее поделят на несколько секторов: в одном нельзя будет делать ничего, в другом можно восстановить какую-то историческую среду. Так что храм, который там планировали построить, вполне может появиться. Однозначно могу сказать, чего там не будет: жилых коттеджей, многоэтажных комплексов, ресторанов и развлекательных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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