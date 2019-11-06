2019-11-06T09:45:38+03:00
Происшествия

Не смог выйти из комы. Подросток из Тувы умер в московской клинике после удаления зуба

Возбуждено уголовное дело [фото]
Ася ЖУКОВА
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Подросток из Тувы умер в клинике после удаления зуба. Фото: Тува-Онлайн.Подросток из Тувы умер в клинике после удаления зуба. Фото: Тува-Онлайн.
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17-летний подросток из Тувы умер в одной из частных стоматологических клиник Москвы, куда обратился, чтобы удалить зуб. Об этом шокирующем случае рассказали в издании «Тува-Онлайн».

Как оказалось, все произошло еще в сентябре. Денис вместе с мамой, Анной С., аспиранткой института научного центра РАН, жил в Москве. Учился на первом курсе столичного вуза.

В один из дней у парня разболелся зуб, «разнесло» всю щеку. Тогда он обратился в клинику: там зуб удалили. А через какое-то время пришел на повторные процедуры: должны были вскрыть швы и прочистить полость.

Однако в какой-то момент у парня открылось сильное кровотечение. Дениса доставили в больницу, где ввели в искусственную кому. Выйти из нее он уже не смог. Умер, не приходя в себя. Мать похоронила погибшего подростка в родной республике. А потом пришла на прием к главе, Шолбану Кара-оолу.

- Нужно разобраться, почему оборвалась жизнь нашего несовершеннолетнего ребенка, поэтому обратимся в правоохранительные органы для расследования этого происшествия, а также к детскому омбудсмену РФ Анне Кузнецовой, - пообещал в своем блоге Шолбан Кара-оол.

… Московские следователи возбудили уголовное дело по признакам статьи «Ненадлежащее оказание медицинской помощи, повлекшее за собой смерть человека». После обращения руководителя Тувы и уполномоченного по правам человека Ольги Россовой Росздравнадзор проводит проверку в обоих клиниках, стоматологической и той, где умер подросток.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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