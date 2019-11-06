2019-11-06T07:54:04+03:00
Общество

Чтение объединяет! «Живая классика» вошла в ТОП-100 лучших проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов

В этом году победителем конкурса стал школьник из Красноярска Михаил Гудков [фото]
Ася ЖУКОВА
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«Живая классика» вошла в ТОП-100 лучших проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов. Фото: официальный сайт конкурса.«Живая классика» вошла в ТОП-100 лучших проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов. Фото: официальный сайт конкурса.
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Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» включили в список из 100 лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов в 2019-м году. Для создателей проекта это очень высокая оценка. Тем более что конкурс получает ее не в первый раз. С использованием гранта Президента России он проводится третий год подряд.

В том числе благодаря такой поддержке «Живая классика» сегодня – это миллионы детей, которые не выпускают из рук книги. А еще тысячи вдохновляющих их педагогов, организаторов, библиотек и школ. «Чтение объединяет!» - в этом сходятся все участники международного конкурса.

- Мне позвонили из Фонда президентских грантов с поздравлениями, и я физически почувствовала, как в районе лопаток расправляются крылья. Когда хвалят, хочется соответствовать, сделать что-то мощное, бежать еще быстрее, - рассказала руководитель фонда «Живая классика» и автор одноименного проекта Марина Смирнова на своей странице в facebook.

Напомним, «Живая классика» - детский литературный конкурс, в котором каждый год принимает участие 2,5 миллионов школьников из всех регионов России и 60 стран мира. Он проходит под патронатом Министерства просвещения РФ, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение» и компании «Норникель». Подростки в возрасте с 10 до 17 лет соревнуются в декламации прозаических произведений. До победы конкурсант идет через несколько этапов: школьный, районный, региональный, финал в «Артеке», суперфинал на Красной площади.

В жюри конкурса в 2019-м году вошли писательница Марина Москвина, актер Сергей Горобченко и представители генеральных партнеров конкурса - президент издательского холдинга «Просвещение» Михаил Кожевников и директор департамента общественных связей Андрей Кирпичников. Председатель жюри - заслуженная артистка России и член Союза писателей России Наталья Варлей.

А победителем нынешнего года стал школьник из Красноярского края Михаил Гудков. Он прочел на Красной площади «Далекую и близкую сказку» Виктора Астафьева.

А это победитель конкурса в 2019-м году - школьник из Красноярска Михаил Гудков. Фото: официальный сайт конкурса.

А это победитель конкурса в 2019-м году - школьник из Красноярска Михаил Гудков. Фото: официальный сайт конкурса.

- Раньше я выбирал комические отрывки, - признавался Михаил. - Но неожиданно мне попался отрывок моего земляка Виктора Астафьева. Он так тронул мою душу, что я понял, что тронет и зрителя.

СКАЗАНО

«ДЕТИ УЧАТСЯ НЕ ТОЛЬКО МЫСЛИТЬ, НО И СОСТРАДАТЬ!»

-Почему наша компания, которая старается развивать в молодом поколении интерес к техническим дисциплинам и инженерным профессиям, поддерживает столь неожиданный для нас проект «Живая классика»? Потому что чтение развивает, а чтение вслух развивает не только способность мыслить, но ещё и эмоциональный интеллект - дети учатся сострадать, сопереживать, поддерживать друг друга. Мы заинтересованы в том, чтобы в наших регионах дети развивались не только интеллектуально, но и духовно, чтобы они стремились к сотрудничеству, командной работе, созиданию. Конкурс «Живая классика», на мой взгляд, как раз про это, - говорит старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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