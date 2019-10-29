2019-10-29T13:54:06+03:00
Общество

Безумно вкусные: 500 гостей съели торты-шедевры от лучших красноярских кондитеров

Из крема, бисквитов и шоколада мастера построили целые замки - 15 фотографий, от которых потекут слюнки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске прошла выставка-конкурс тортов. Фото: International Pastry CupВ Красноярске прошла выставка-конкурс тортов. Фото: International Pastry Cup
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Яркие замысловатые разноцветные фигуры, цветочные букеты, мультяшные персонажи, нарисованные заснеженные пейзажи, лесные полянки, изящные свадебные пирамиды… на самом деле оказались тортами. Пока не попробуешь «на зубок», не поверишь ведь, что все это сделано из бисквитов, мастики, шоколада и карамели. Более 500 гостей, которые побывали 27 октября в резиденции «Банкет-Холл» смогли не просто полюбоваться на высокое кулинарное искусство. После того, как жюри кондитерского конкурса-выставки International Pastry Cup подвели итоги и наградили победителей, гости принялись дегустировать сладкие шедевры. За час съели большую часть. Переходили от стола к столу - хотелось попробовать все хоть по маленькому кусочку.

После того, как подвели итоги, сладкие шедевры были съедены. Фото: International Pastry Cup

После того, как подвели итоги, сладкие шедевры были съедены. Фото: International Pastry Cup

Организатор мероприятия Максим Синицкий сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Конкурс мы проводим второй год. В прошлом году он проходил в столицах восьми федеральных округов. А в этом году мы решили расширить географию и вышли на города-миллионники, их в России 16. Это – отборочные этапы, первый этап стартовал именно в Красноярске. А победителей мы потом пригласим в Москву на финал конкурса. В мае 2020 года со всех городов съедутся кондитеры, чтобы понять, кто же из них лучший в России.

Сам Максим Синицкий начинал с продвижения своей жены Марины Синицкой 7 лет назад. Она – талантливый кондитер, ее имя – популярный бренд в стране и за рубежом. Супруги много летают по миру, делали торты в Эмиратах (в знаменитой Бурдж-эль Араб), в Испании, Италии, Франции, Черногории и Марокко, других странах.

Изящные цветы, не правда ли? Фото: International Pastry Cup

Изящные цветы, не правда ли? Фото: International Pastry Cup

- Мы с Мариной – из Челябинска. Часто ездили в Москву на конкурсы кондитеров, платили много денег за жилье. И однажды задумались, а почему в регионах не таких конкурсов? И решили сами заняться миссией развития кондитерской индустрии. В прошлом году попробовали это сделать в Челябинске – там он хорошо прошел. Затем провели отборочный этап во всех федеральных округах – и получили поддержку известных российских и зарубежных кондитеров. Они всюду рассказывают о нашем конкурсе, разделяют нашу идею о том, что в регионах тоже должно происходить что-то масштабное, объединяющее всю страну. Поэтому в нынешнем году мы смело заявились на 16 городов. Сейчас мы записываем отзывы, присматриваемся к участникам. Думаю, со следующего года организация и проведение конкурсов станет нашим бизнесом.

Определить победителей было непросто. Фото: International Pastry Cup

Определить победителей было непросто. Фото: International Pastry Cup

Обратите внимание - в основании самая настоящая картина. Фото: International Pastry Cup

Обратите внимание - в основании самая настоящая картина. Фото: International Pastry Cup

Расписной сказочный домик. Фото: International Pastry Cup

Расписной сказочный домик. Фото: International Pastry Cup

Хитрый розовый зайчонок приковал внимание детворы. Фото: International Pastry Cup

Хитрый розовый зайчонок приковал внимание детворы. Фото: International Pastry Cup

Интересно, как держится эта конструкция. Фото: International Pastry Cup

Интересно, как держится эта конструкция. Фото: International Pastry Cup

Над такой поляной автор трудился не один час. Фото: International Pastry Cup

Над такой поляной автор трудился не один час. Фото: International Pastry Cup

А это - обязательный элемент любого конкурса тортов - свадебная пирамида. Фото: International Pastry Cup

А это - обязательный элемент любого конкурса тортов - свадебная пирамида. Фото: International Pastry Cup

Свадебный торт в легких пастельных тонах. Фото: International Pastry Cup

Свадебный торт в легких пастельных тонах. Фото: International Pastry Cup

Простое снаружи, но безумно вкусное внутри. Фото: International Pastry Cup

Простое снаружи, но безумно вкусное внутри. Фото: International Pastry Cup

Самый лучший торт на день рождения малышу. Фото: International Pastry Cup

Самый лучший торт на день рождения малышу. Фото: International Pastry Cup

Избушка на курьих ножках. Фото: International Pastry Cup

Избушка на курьих ножках. Фото: International Pastry Cup

Один из вариантов Вини-пуха. Фото: International Pastry Cup

Один из вариантов Вини-пуха. Фото: International Pastry Cup

Невозможно пройти мимо. Фото: International Pastry Cup

Невозможно пройти мимо. Фото: International Pastry Cup

Фото: International Pastry Cup

Фото: International Pastry Cup

ИСТОЧНИК KP.RU

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