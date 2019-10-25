Флоранс Хворостовская: «Мы будем приезжать в родной город Димы»

В октябре этого года семья прилетает в Красноярск второй раз. Сначала, вместе с родителями Дмитрия Хворостовского, они приезжали на открытие памятника возле института искусств, где учился Дмитрий и где покоится его прах. Сейчас они приехали на Фестиваль Дмитрия Хворостовского. Перед спектаклем Флоренке Хворостовский, именно так звучат ее имя и фамилия, несколько минут поговорила с красноярскими журналистами.

- Как вы оцениваете Фестиваль?

- Мы вчера смотрели шикарный концерт, сегодня пришли на оперу «Евгений Онегин». Я очень благодарна за Фестиваль Красноярскому краю и лично губернатору Александру Викторовичу Уссу, спасибо ему огромное за поддержку, за заботу, за все что он сделал, без него Фестиваля бы не было.

- Вы планируете вернуться на сцену и продолжить карьеру?

- Нет. У меня и карьеры не было, все было в самом начале, когда я встретила Диму и поняла, что хочу быть с ним, мне карьера не нужна. Я с детьми.

- Каким вы видите будущее Фестиваля?

- Очень надеюсь, что он будет в следующем году и еще много-много лет.

- Вы знаете, что красноярцы очень любят Дмитрия Хворостовского?

- Я это уже почувствовала, это очень трогательно. Очень благодарна, очень рада, надеюсь, что еще будем сюда приезжать.

- Как вы живете сейчас?

- Живем. Не всегда это просто. Дима хотел, чтобы я была счастлива, сколько смогу. Жизнь продолжается.

- Вы в Красноярск приезжаете с положительными эмоциями?

- Конечно. Я впервые приехала сюда 20 лет назад, когда мы с Димой познакомились. Сейчас уже Максим говорит, что это родной город, и для нас это очень важно. Один-два раза в год будем приезжать.

- А есть у вас любимые места в Красноярске?

- Наверное, театр.

- Ваши дети занимаются музыкой?

- Да, занимаются. Максим играет на гитаре и поет, Нина поет. Они будут продолжать. Максим пока стесняется выходить на публику. У Максима бас, так определил дедушка, Александр Степанович.