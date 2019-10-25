В Красноярске ученики лицея нашли способ прогнать собак и их хозяев со своего двора

Администрация и ученики лицея №6 «Перспектива», что на правобережье, устали наблюдать за собаками на своем школьном дворе. Причем не только бродячими - бродячих тут как раз немного, забегают лишь время от времени. Больше всего хлопот доставляют местные жители со своими породистыми и не очень породистыми питомцами.

Двор у лицея большой, там есть газоны, спортивные площадки, оборудованная детская площадка, растут деревья и кустарники, очень уютно. И жители приводят сюда выгуливать своих питомцев. А потом, когда собаки сделали свое дело, преспокойно уходят, даже не убирают за ними. Их не пугают штрафы, на запрещающие таблички они не обращают внимание. А выметать потом собачий помет приходится дворнику.

Старшеклассники Егор Савченко и Артем Ножкин придумали, как решить эту проблему, с помощью робототехники. Они разработали и собрали устройство, которое будет отпугивать собак ультразвуком. С виду это небольшая коробочка, а внутри - микроконтроллер, реле, датчик движения, ультразвуковой динамик и блок питания.

Ничего опасного, стреляющего и гремящего – чистый ультразвук. Фото: управление образования Красноярска

Такую коробочку нужно прикрепить на входе в школьный двор на уровне собачьего роста. Проходит человек или животное – датчик реагирует и начинает передавать ультразвуковой сигнал. Причем человек его не услышит.

А вот для животных такой ультразвук будет звучать очень неприятно. Это как для человека скрип ногтей по стеклу или шуршание пенопласта. Так и для собаки: раз, другой – и она будет стороной обходить опасное место.

В автономном режиме устройство может работать до трех месяцев. Сами изобретатели считают, что его нужно немного доработать, поставить более мощные динамики. А обойдется такое ноу-хау всего в 900 рублей.