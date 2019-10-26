«Упитанные. Собираются на зимовку»: в заповеднике «Столбы» медведи готовятся к спячке

Косолапые обитатели заповедника «Столбы» готовятся к зиме. В этом году, по словам сотрудников заповедника, в спячку медведи уйдут рано - осень была щедра на кедровую шишку и ягоды. Так что набрать нужный вес для спячки звери сумели быстро. Видно это и на видео из заповедника - все медведи упитанные и, по всему видно, довольные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/740213" frameborder="0"></iframe> Разноцветная медведица чешет спину.Видео: заповедник «Столбы»

- В такие годы медведи набирают жир исключительно на орехах. В начале августа, когда кедровой паданки было еще мало, молодые медведи в поисках корма, лазили на кедры, заламывая ветки и подгрызая вершины. Но уже в конце августа-начале сентября основная масса медведей ушла из долин в горно-таежную центральную часть заповедника с кедровыми древостоями, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в заповеднике.

Где мишки, там и шишки Фото: заповедник «Столбы»

На таежных участках медведям нынче раздолье - паданки полно, а значит, можно вволю наесться орехами. Более того, шишки медведи ловили, можно сказать, налету: не успеет упавшая шишка намокнуть - ее уже съедает медведь. Конечно, некоторые косолапые лакомились и мышами - а куда без этого? Инстинкт зовет. Но в этом году мышкующих медведей было мало, хотя численность мышевидных выше среднего. Но до мышей ли, когда столько шишек навалило!

Все косолапые, что попадались на камеру, упитанные и вальяжные Фото: заповедник «Столбы»

- Из-за удовлетворительной кормовой базы медведи не покидали охраняемую территорию: фоторегистраторы не отмечали передвижение животных за пределы заповедника. В такие годы медведь успевает полностью подготовить свой организм к зимней спячке. Выпавший накануне снег может ускорить залегание медведей в берлоги, - говорят в заповеднике.