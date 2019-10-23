Красноярский цементный завод – от «А» до «Я»

А - Автотракторный цех

Остались в истории времена, когда основным видом транспорта для доставки цемента потребителям был железнодорожный. Сейчас более 70% цемента приходится на специальный автотранспорт. 10 автоцементовозов работают в черте города. За один рейс каждая машина перевозит по 24 тонны!

Есть на Красноярском цементном заводе и другая тяжелая техника, она работает на перевозке сырья от карьера до цеха: в одну смену работает 6 БелАЗов – они везут известняк, 5 КамАЗов - глину. Два автобуса доставляют сотрудников на работу и с работы. Также в автотракторном цехе четыре бульдозера, три фронтальных и три вилочных погрузчика, легковой автотранспорт и спецтехника.

Б

Б - Благоустройство территории

Шесть раз «Красноярский цемент» становился дипломантом районного этапа конкурса «Самый благоустроенный район города» за лучший фасад административного здания, за самую благоустроенную территорию предприятия. Призовые деньги направляются на дальнейшее улучшение: покупку саженцев и семян. Есть на заводе своя «фишка»: клумба с логотипом «Красноярского цемента» из 50 цветущих петуний.

«Красноярский цемент» поддержал идею заложить парк Героев на Свердловской площади в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В

В - Вращающаяся печь обжига

Она нужна для обжига сырья и получения промежуточного продукта, клинкера, который затем размалывают в цехе помола и получают готовый цемент. Сейчас на Красноярском цементном заводе работают три печи: две диаметров 3,6 м и производительностью 25,5 тонн клинкера в час, и одна – 4 м, ее мощность 35 тонн в час. Температура в печи доходит до 1800°С. В 2019-м модернизировали вращающуюся печь обжига №5, заменили топливную форсунку на многоканальную горелку, у предприятия появилась возможность использовать альтернативное топливо - твердые бытовые отходы, измельченные промышленные древесные отходы (шпалы, опилки), предварительно подготовленные к сжиганию.

Г

Г - Главная ценность компании

Главная ценность компании — люди. На заводе трудятся более 670 человек. Предприятие оказывает материальную поддержку сотрудникам при рождении ребёнка и в связи с похоронами близкого родственника, воинам-интернационалистам и тем, кто переживает тяжёлое финансовое положение или ухудшение состояния здоровья. «Красноярский цемент» поддерживает и неработающих пенсионеров – оказывает им материальную помощь, привлекает к участию в корпоративных мероприятиях, дарит подарки на День Победы и к Дню пожилого человека. Для детей сотрудников проводятся праздники, приуроченные к Дню защиты детей, Дню знаний, Новому году.

Д - Династии

Династии – это три и более поколения цементников, представляющих непрерывную нисходящую линию, заводская семья – два поколения, но не меньше трёх работающих в настоящее время человек. Сейчас на предприятии работают 12 трудовых династий и 12 заводских семей. Самые заслуженные - Кляйн-Тукаевы, они проработали на заводе 245 лет. Самые молодые – Гирич, со стажем 47 лет. Из заводских семей наибольший общий стаж – 75 год – у семьи Трифоновых – Артамоновых – Шнайдер. Самая молодая заводская семья – Димитрович, общий стаж – 10 лет. Более 50 сотрудников завода имеют стаж работы свыше 20 лет. Например, машинист вращающихся печей Иван Рузанкин работает на предприятии 42-й год.

Е

Е - Единая дымовая труба

В 2019 году на Красноярском цементном заводе построена дымовая труба высотой 130 м – единая для всех трёх печей обжига. Она заменит все отдельные 80-метровые трубы. Это сделано для того, чтобы выбросы рассеивались на большой высоте и меньше влияли на городскую экологию. Сейчас идет процесс подключения к новой трубе. Планируется, что на ней будут установлены специальные промышленные датчики для замера выбросов и передачи данных в режиме онлайн (см. букву «Э» - экология).

Ж

Ж - Железнодорожный цех

Железнодорожные пути – это первое, с чего начинался завод! Без них невозможно было доставить оборудование, они же были необходимы для вывоза готовой продукции. Прошло 75 лет, но железная дорога по-прежнему необходима.

Сейчас по территории предприятия проходит 9 километров железнодорожных путей, на них работают 3 локомотива и есть депо для их обслуживания. Цех «Железнодорожный» занимается отправкой потребителям продукции по железной дороге и приемкой сырья – угля, гипса, кварцитов и т.д.

З

З - Запуск завода

Красноярский цементный завод решили строить еще до войны, но работа началась в ее начале: всё основное оборудование 3-х технологических линий привезли с Николаевского цементного завода. К октябрю 1944 года в цехах была полностью готова одна из трех технологических линий (см. букву «Ф» - фото из архива). На момент пуска люди не уходили с завода пять суток подряд. Днем рождения завода стала дата 26 октября 1944 года. Завод достроили после войны, когда женщин и подростков сменили вернувшиеся с фронта мужчины: 2-ую печь пустили в 1947 году, 3-ю – в 1948 году и производство цемента сразу выросло.

И - Инвестиции

В планах предприятия – строительство новой технологической линии производства цемента сухим способом. Производственная мощность завода увеличится до 2 млн тонн цемента в год, снизятся издержки. В настоящее время ведутся работы по возведению здания нового отделения цеха «Помол». В 2020 году готовится запуск в эксплуатацию новой цементной мельницы производительностью 100 тонн в час, оснащенной современным сепаратором, которая будет выпускать высокомарочные цементы. Реализуются также проекты по модернизации производства, направленные на улучшение экологии (см. букву «Э» - экология).

К

К - Карьер

Сырьевая база предприятия – карьер «Черный мыс» Торгашинского месторождения известняка и Кузнецовское месторождение глины. Сейчас сырье возят машинами, но планируется строительство нового дробильного отделения в районе добычи сырья и закрытого конвейера до завода протяжённостью около 2,5 км. Это снизит нагрузки на дороги общего пользования (см. букву «И» - инвестиции).

Л

Л - лаборатория

В лаборатории специалисты проверяют характеристики материалов на соответствие требованиям технологических регламентов. Контроль качества действует на каждом этапе производственного процесса, начиная от добычи сырья в карьере и заканчивая отгрузкой готовой продукции. Это и физико-механические испытания цемента, и химический анализ сырьевой смеси и готовой продукции. Для этого лаборатория цементного завода оснащена всем необходимым испытательным оборудованием и средствами измерения.

М

М - Мощность

1,1 миллиона тонн цемента в год - мощность Красноярского цементного завода.

Н

Н - Нормированный состав клинкера

Буквой «Н» обозначают цемент, полученный из клинкера нормированного состава (т.е. состав которого утвержден нормативными документами). Например, цемент ПЦ 500-Д0-Н используется для бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных напорных и безнапорных труб, железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опор высоковольтных линий злектропередачи, контактной сети железнодорожного транспорта и освещения. «Красноярский цемент» поставлял его для реконструкции перрона в аэропорту Емельяново (см. букву «Ц» - цемент).

О

О - Объем производства

Производство цемента в Красноярске менялось по годам и зависело не только от мощности предприятия, но и от спроса. Например, в 1949 году, когда уже работали все три технологические линии, было выпущено 215 040 тонн.

21 июля 2011 года специалисты предприятия зафиксировали «юбилейный» показатель – с момента ввода в строй завод выпустил 50 млн. тонн продукции (см. букву «Ч» - чем прославился завод).

В 2018 году завод выпустил 681 000 тонн цемента. Если погрузить его в состав, в котором в каждом 16-метровом вагоне помещается 67 тонн, то он растянется примерно на 160 километров, от Красноярска до Ачинска.

П

П - Помол

Цех «Помол» получает клинкер из цеха «Обжиг» и завершает производственную цепочку. Здесь, в цементных мельницах, перемалывается клинкер, гипс и необходимые добавки, которые придают цементу нужные качества, определённый химический и минералогический состав. Основная составляющая портландцемента – клинкер – обеспечивает вяжущие свойства продукции. Природный гипс, который также является обязательной составляющей для всех портландцементов, необходим для замедления сроков схватывания, придания пластичности и удобства укладывания бетонов и растворов, приготовленных на основе цемента.

Р

Р - Ремонт оборудования

На заводе ежегодно проводят ремонты основного и вспомогательного оборудования, реализуют проекты по повышению уровня экологической безопасности. В результате проведения ремонтной кампании увеличивается коэффициент использования основного оборудования (т.е. оно больше времени находится в работе, меньше останавливается на ремонт). Так, например, по основному оборудованию – вращающимся печам обжига – он увеличился с 0,739 в 2018 году до 0,805 в 2019-м.

С

С - Спартакиада

Команда предприятия успешно выступает на районных, городских, краевых чемпионатах, коммерческих турнирах, а также ежегодно принимает участие в летней спартакиаде АО ХК «Сибцем». В 2019 году сборная Красноярского цемента стала победителем XII Летней спартакиады холдинга, завоевала семь медалей, из них 3 «золотые» и 4 «бронзовые».

Т

Т - Тампонажный цемент

В последние годы наиболее динамично растет спрос на тампонажный цемент, необходимый для нефтегазового комплекса, он применяется для цементирования нефтегазовых скважин сразу после буровых работ. Это нужно для того, чтобы сделать монолитный ствол скважины.

Тампонажный портландцемент за Уралом изготавливают всего три предприятия, среди них – Красноярский цементный завод. Из Красноярска он отправляется на север края, на Ванкорский кластер, Юрубчено-Тохомское месторождение в Эвенкии (см. букву «Ц» - цемент).

У

У - упаковка

В цехе «Готовая продукция» цемент грузят в вагоны и цементовозы (см. букву «А» - автотракторный цех), насыпают в мягкие контейнеры по 1000 кг и мешки - те самые, по 50 кг, которые красноярцы покупают для ремонта квартир, строительства дач.

Сейчас работа по упаковке цемента автоматизирована: его насыпает упаковочная машина, а робот-паллетоукладчик укладывает мешки на поддон.

Ф

Ф - Фото из архива

В тяжелые военные годы строительства Красноярского цементного завода было не до фотосессий. Но все же некоторые исторические кадры сохранились. Например, установка вращающейся цементной печи в 1944 году (см. букву «З» - запуск завода). Автор съемки – мэтр красноярской фотожурналистики 30-50-х годов прошлого века Степан Малобицкий. Это фото хранится в Российском государственном Архиве кинофотодокументов.

Х - холдинг

Холдинг «Сибирский цемент», созданный в 2004 году, - один из ведущих российских производителей цемента и строительных материалов на его основе. Входит в 10 системообразующих предприятий строительной отрасли России. Коллектив – более 3700 человек. В ассортименте холдинга – 20 видов цементов, более 40 наименований хризотилцементных изделий, около 30 номенклатур бетонных смесей. В «Сибирский цемент» входят красноярские предприятия: Красноярский цементный завод, «Сибирский бетон», комбинат «Волна», выпускающий хризотилцементные изделия.

Ц

Ц - цемент

«Красноярский цемент» выпускает 3 общестроительных и 6 специальных видов цемента, в том числе гидротехнический для строительства мостов, причалов, плотин и прочих гидросооружений, тампонажный для строительства нефтяных и газовых скважин (см. букву «Т» - тампонажный цемент), портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий (см. букву «Н» - Нормированный состав клинкера), сульфатостойкие (способные противостоять агрессивным кислотным или щелочным средам) и другие.

Ч - Чем прославился завод?

Прежде всего, качеством выпускаемой продукции. Именно поэтому красноярский цемент всегда пользовался большим спросом. Предприятие было выбрано единственным поставщиком гидротехнического цемента для строительства Красноярской ГЭС. В числе объектов, построенных с помощью красноярского цемента - Богучанский алюминиевый завод, магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет», четвертый мост через Енисей в Красноярске, Северный обход Новосибирска, третий мост через Обь в Новосибирске и другие. С 2012 года продукция ООО «Красноярский цемент» входит в линейку всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Ш

Ш - шлам

Классическое производство цемента по мокрому способу заключается в следующих технологических операциях: добыча сырья, изготовление сырьевой смеси, ее обжиг и получение клинкера, помол клинкера и специальных добавок до состояния мелкодисперсного порошка.

Сырьевая смесь называется шламом. Это густая масса, в которой есть известняк, глина, железосодержащие и кремнезёмистые добавки в определённых пропорциях и от 32 до 45% воды. Затем шлам поступает во вращающуюся печь обжига (см. букву В).

Щ - Щековая дробилка

Известняк, привезенный из карьера, загружается в приемный бункер щековой дробилки. Агрегат имеет одну неподвижную щеку и другую подвижную, которая совершает поступательные движения и раздавливает камень. Это самый первый этап обработки сырья. Затем известняк поступает для ещё более мелкого дробления в молотковые дробилки. Отделение первичного дробления оснащено двухступенчатой аспирационной системой. Сначала воздух очищается с помощью циклонов СЦН-50, имеющих коэффициент полезного действия (КПД) до 90%. На втором этапе – проходит через рукавные фильтры КФЕ-150, их КПД – 99%.

Э

Э - экология

Начиная с 2007 года на заводе введено в строй более 40 новых газоочистных установок, валовый объем выбросов снижен более чем в два раза. Сегодня на заводе действует 51 газоочистная установка, параметры работы которых строго контролируются, а эффективность их работы составляет от 99,6 до 99,9%. Чтобы помочь городу и горожанам, во время режима НМУ предприятие нашло возможность сделать объемы выбросов взвешенных частиц меньше, чем требует законодательство, на 36,85%. Для этого останавливают сушильное отделение цеха «Помол».

Ю - Юбилей предприятия

В 2019 году Красноярский цементный завод отмечает 75-летие. Все это время коллектив работал над ростом объема производства, улучшением качества цемента, расширением ассортимента продукции. В последнее время завод решает не только производственные задачи, на первый план выходит снижение воздействия на окружающую среду, социальные проекты, значимые для Красноярского края. Неизменными остались заводские традиции, профессионализм, ответственность сотрудников (см. букву «Д» - династии).

Ю

Я - Яркие страницы истории завода

В основе всех плотин Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока – продукция красноярского завода. Это Братская, Иркутская, Усть-Илимская, Красноярская, Саяно-Шушенская и Богучанская ГЭС. Красцемовцы отгружали продукцию также для Зейской, Хантайской и Курейской, Бурейской и Вилюйской ГЭС. Продукция завода использовалась при строительстве обводного канала Саяно-Шушенской ГЭС и Иртышского гидроузла (с 2011 года) (см. букву Г – гидроцемент). Кроме того, предприятие участвовало в строительстве объектов XXIX Всемирной Зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Завод вносит свой вклад в развитие нефтегазовой отрасли Восточной Сибири – основными потребителями данного вида продукции являются практически все нефтяные и газовые компании страны.