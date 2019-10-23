Секрет успеха - команда единомышленников

Традиция отмечать заслуги успешных рабочих коллективов родилась 12 лет назад. Организатор смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» - министерство экономики и регионального развития.

С тем, что такой конкурс необходим, наверное, согласятся все. И рядовым сотрудникам, и руководителям, и коллективу в целом важно общественное признание. Тем более когда речь идет о развитии социально-трудовых отношений. Ведь социальное партнерство - это целый механизм: тут и кадровая политика предприятия, и его социальная ответственность, и кодекс трудового поведения сотрудников, и охрана труда, и мотивация, и возможности для профессионального роста, а еще умение коллектива ставить цели и достигать их, преодолевать проблемы. Чем лучше работает этот механизм, тем успешнее рабочий коллектив. И неважно, о заводе мы говорим или о детском саде.

Сотрудников и гостей «В-Сибпромтранса» встречает аккуратный и ухоженный в любое время года сквер.

13 номинаций конкурса, среди которых промышленность, ЖКХ, транспорт, здравоохранение, позволяют представить все отрасли края.

При подведении итогов учитываются десятки показателей, к примеру: рост заработной платы, отсутствие сокращений и увольнений на производстве, затраты на оздоровление работников, переподготовка и повышение квалификации кадров.

Конкурс демократичен - отрасль, форма собственности и численность организации может быть любая.

Награждали победителей конкурса по итогам 2018 года: от власти - министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев, от Федерации профсоюзов Красноярского края - Олег Исянов, от работодателей – первый вице-президент Союза товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края Геннадий Лапунов.

Приветствуя участников, Егор Васильев подчеркнул суть конкурса: «Он помогает нам выявлять и тиражировать лучшие практики развития, чтобы совершенствовать систему социального партнерства».

Геннадий Лапунов говорил о необходимости общественного признания, внимания к человеку труда, «вне зависимости от его должности в компании: главный инженер он или сварщик. Главное, что он специалист в своем деле».

«Комсомолка» решила задать Геннадию Семеновичу несколько вопросов в режиме блица, тем более что он выступил на церемонии не только в почётной роли награждающего. Возглавляемая им компания «В-Сибпромтранс» стала победителем конкурса в номинации «Транспорт». Причем не в первый раз. И всегда заслуженно.

Какими бы ни были времена, стабильные 70-е или сложные 90-е, социальное партнерство для руководителя крупной транспортной компании всегда было на первом месте. Сотрудник добросовестно работает, предприятие относится к нему уважительно и благодарно, будь он молодой специалист или ветеран. И речь не только о достойной заработной плате, социальных гарантиях, путевках на отдых или курсах повышения квалификации.

- Геннадий Семенович, в чем заключается социальная ответственность руководителя?

- Забота о человеке, внимание к его нуждам. Безразличным быть нельзя! Руководитель должен видеть в сотруднике человека.

- Вы больше 40 лет руководите крупным предприятием. А каким вы бы хотели видеть своего начальника, можете ответить одним словом?

- Справедливым.

- Работа может быть вторым домом?

- Должен быть баланс. Все важно: и личная жизнь, и рабочая, и общественная.

- Сложно определить уровень развития организации?

- Еще на входе можно это сделать, посмотрев на работу дворника и его спецодежду.

- Кстати, проходя мимо офисного здания вашей компании на Взлетке, где из-за почвы трудно приживается растительность, невозможно не обратить внимание на цветущий ухоженный сквер. И по нему можно судить о том, с какой тщательностью работает ваше предприятие. В чем, на ваш взгляд, секрет его успехов?

- В первую очередь должно быть взаимопонимание, команда единомышленников. Тогда поставленные цели достижимы.