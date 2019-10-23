Енисей - Авангард Курск 23 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 19 тура футбольной национальной лиги
Матч Енисей - Авангард Курск 23 октября 2019 года пройдёт в Красноярске в Футбол-Арене Енисей. Красноярская команда сыграет с гостями в 19 туре футбольной национальной лиги. Игра начнётся в 19.00 по местному времени.
Сегодня Енисей сыграет в красной форме (вратарь в черной), команда противника Авангард - в белой (вратарь в черной).
Красноярский футбольный Енисей сейчас находится в хорошей форме, 19 октября выиграл команду Луч из Владивостока со счетом 1:0.
Болельщиков, как обычно, просят приходить на матч за час до начала игры, т.е. в 18.00. Не рекомендуется идти на матч с крупногабаритными вещами, максимальный размер рюкзака не должен превышать 30-30-45 см. Пронести напитки разрешено только в пластиковой таре объемом до 0,5 л. Запрещено проносить термос и термо-кружки. Запрещено проносить колюще режущие предметы.
Прямая трансляция матча
Прямую трансляцию игры Енисей - Авангард Курск можно посмотреть на сервисе Яндекс.Эфир.
Прогнозы матча у букмекеров
Енисей- фаворит поединка против клуба Авангард Курск.
Енисей - Авангард Курск 23 октября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU