2019-10-23T09:41:32+03:00
Спорт

Енисей - Авангард Курск 23 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 19 тура футбольной национальной лиги

Футбол. Енисей - Авангард Курск. Прямая онлайн-трансляция матча с Футбол-Арены Енисей
Татьяна АРОНОВААнтон БИБЕР
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Футбольный матч состоится 23 октября в 19.00 по красноярскому времениФутбольный матч состоится 23 октября в 19.00 по красноярскому времени
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Матч Енисей - Авангард Курск 23 октября 2019 года пройдёт в Красноярске в Футбол-Арене Енисей. Красноярская команда сыграет с гостями в 19 туре футбольной национальной лиги. Игра начнётся в 19.00 по местному времени.

Сегодня Енисей сыграет в красной форме (вратарь в черной), команда противника Авангард - в белой (вратарь в черной).

Красноярский футбольный Енисей сейчас находится в хорошей форме, 19 октября выиграл команду Луч из Владивостока со счетом 1:0.

Болельщиков, как обычно, просят приходить на матч за час до начала игры, т.е. в 18.00. Не рекомендуется идти на матч с крупногабаритными вещами, максимальный размер рюкзака не должен превышать 30-30-45 см. Пронести напитки разрешено только в пластиковой таре объемом до 0,5 л. Запрещено проносить термос и термо-кружки. Запрещено проносить колюще режущие предметы.

Прямая трансляция матча

Прямую трансляцию игры Енисей - Авангард Курск можно посмотреть на сервисе Яндекс.Эфир.

Прогнозы матча у букмекеров

Енисей- фаворит поединка против клуба Авангард Курск.

Енисей - Авангард Курск 23 октября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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