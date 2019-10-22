2019-10-22T08:15:37+03:00
Общество

Билайн удвоил безлимит в новых тарифах

Билайн усовершенствовал свои тарифы: в новой линейке тарифов помимо безлимитного интернета, теперь и звонки внутри сети стали безлимитными
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C 16 октября абонентам оператора доступна обновленная тарифная линейка, которая стала еще более выгодной и отвечает актуальным потребностям всех категорий клиентов. Таким образом абоненты смогут легко выбрать для себя оптимальный тариф, включающий необходимое количество минут разговоров и дополнительных сервисов, а мобильный интернет и звонки внутри сети всегда будут безлимитными.

Обновления коснулись и самого популярного тарифа «Анлим». Теперь в пакет минут включены не только звонки на местные номера всех операторов, но и звонки по всей России. В первый месяц для новых клиентов с момента подключения будет доступна возможность бесплатной раздачи интернета по Wi-Fi, которая позволит оценить все возможности 4G сети.

Билайн отмечает сохранение популярности звонков внутри сети. Это связано с переходом клиентов на семейные предложения, которые позволяют им экономить на стоимости мобильной связи, не ограничивая себя в общении. Ориентируясь на этот тренд, во всех тарифах новой линейки звонки внутри сети Билайн становятся безлимитными. Теперь, если пакет минут закончился, никаких переплат не будет: звонки внутри сети останутся бесплатными, а разговоры могут быть бесконечными!

Билайн позаботился о том, чтобы сохранить в новых тарифах все самые актуальные и востребованные сервисы на своих «семейных» тарифах - предложениях для тех, кто хочет сэкономить семейный бюджет, разделив свои пакеты услуг с близкими и не ограничивать себя в общении и развлечениях.

Кроме того, в новой линейке усовершенствовался тариф для тех, кто пользуется связью не каждый день, а тогда, когда она необходима – тариф «Би+». Кроме простой тарификации услуг, добавлена удобная опция «Старт», подключив ее, абоненты всего за 4 рубля в день получают безлимитные звонки на номера Билайн и 3 ГБ интернета в месяц. Оплата за тариф взимается только по факту начала использования услуг, в первый день они предоставляются бесплатно.

По данным Билайн.Аналитика проникновение безлимитных тарифов в общую абонентскую базу Билайн за последний год увеличилось более чем в 10 раз. Рост обусловлен востребованностью безлимитного мобильного интернета, а также результатами масштабного расширения 4G сети на территории России, в частности, в Красноярском крае. С начала года на 20% увеличилось число базовых станций, обеспечивающих высокоскоростной мобильный интернет. Также были проведены работы по увеличению зоны покрытия и скорости передачи данных в сети LTE на территориях, где 4G Билайн уже успешно зарекомендовал себя: в Красноярске, Дисногорске, Ачинске, Абане, Канске, Минусинске, Назарово, Боготоле, Уяре, поселке Таежном, пгт Шушенском, пгт Саянском, селе Дрокино Емельяновского района, селе Зыково и пгт Березовка, пгт Балахта, селе Агинское, пгт Курагино.

Подобрать наиболее подходящий для себя тариф можно во всех магазинах Билайн в Красноярском крае, а также в приложении «Мой Билайн» (12+).

Более подробная информация об обновленных тарифах доступна тут.

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