Дорога к нефти

Куюмбинское месторождение нефти по величине запасов относится к категории уникальных. Похоже, неслучайно название реки Куюмба на селькупском языке означает «богатый»! Сейчас месторождение только начинает свою историю, его промышленная эксплуатация началась в ноябре 2018 года.

Эти столь важные для страны богатства надежно спрятаны в эвенкийской тайге и находятся на двух берегах Подкаменной Тунгуски, реки горной, порожистой, с непростым характером. Сейчас Подкаменная Тунгуска известна во всем мире благодаря Тунгусскому метеориту, но не исключено, что в ближайшем будущем ее имя будет связано и с Куюмбинским месторождением! Именно в этот труднодоступный район первыми пришли не только геологи и буровики, но и дорожники, без которых было невозможным освоение этого региона.

Только представьте себе: чтобы собрать одну буровую вышку, нужно сделать 2-3 сотни рейсов! Некоторые детали весят до 80тонн вместе с транспортным средством! Доставить такую махину в нужное место можно только по надежным и безопасным трассам.

Воздух, вода, земля

Ближайший от Куюмбы аэропорт находится в 86 км, в Байките. Железной дороги здесь нет. Основные грузы доставляют автотранспортом, от Красноярска это около 1000 км, от ближайшей железнодорожной станции около 500.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Сложная транспортная система и в районе Куюмбинского месторождения. Сеть местных дорог состоит в основном из зимников, их здесь около 250 км, поэтому основные перевозки планируют в морозы. Капитальных дорог значительно меньше, пока 50 км на правом берегу и 30 – на левом. Самое сложное и дорогостоящее – переправа через Подкаменную Тунгуску, разделяющую месторождение. Летом – паром для грузов и людей, зимой - четыре ледовых переправы длиной до 300 метров. Кстати, переправа - это не просто колея на речном льду, ее намораживают с помощью специальной техники, чтобы толщина льды выдерживала тяжелые грузы, и постоянно контролируют состояние. Но есть два месяца в году, когда нет ни зимнего, ни летнего пути. И тогда для доставки людей и мелких грузов через реку используется судно на воздушной подушке. В конце октября как раз и начнется такой период.

Вся эта сложная система находится в ведении транспортного управления ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». А за дороги отвечает дорожный отдел, в котором работают всего пять человек.

Путь нефти – отдельная история: в начале 2017 года "Транснефть" запустила в эксплуатацию новый магистральный нефтепровод Куюмба - Тайшет. Семисоткилометровая труба открыла путь на азиатско-тихоокеанский нефтяной рынок и к нефтеперерабатывающим заводам Дальнего Востока.

Завидный рост

Рост дорожной сети в районе Куюмбинского месторождения такой, что можно только позавидовать. В 2017 году здесь было всего 35 километров капитальных дорог, в этом году уже 80. Каждый год запланирована прибавка, и через пять лет здесь будет уже около 300 километров дорог с твердым покрытием. Без асфальта, но отсыпанных щебнем так, чтобы выдерживать нагрузку от тяжелой техники.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

- Все дороги на месторождении – технологические, они идут вдоль трубопроводов, ЛЭП, к нефтяным вышкам. У нас есть нормативные документы на основе федерального законодательства, которые определяют требования к качеству строительства дорог и их обслуживания, и которые мы соблюдаем, - поясняет начальник дорожного отдела Олег Алексеев.

- А вас кто-то контролирует?

- Обязательно. Дорогу в эксплуатацию принимает Ростехнадзор, наличие знаков проверяет ГИБДД, состояние переправ – специалисты МЧС.

Пять человек на сотни километров

Профессия дорожника нигде и никогда не бывает легкой. И все же в каждом регионе есть свои особенности. Дороги на Куюмбинском месторождении – это не только суровый климат и сложный рельеф, это еще и удаленная территория, оторванная от основных транспортных путей, и работают здесь вахтовым методом. За дорогами следят всего два человека, по очереди, месяц через месяц. Еще трое работают, в основном, в Красноярске. Их задача – запланировать работу, бюджет, найти и проконтролировать подрядчиков, которые выполнят все необходимые работы. Летом это ремонт полотна, установка знаков и ограждений, срезка кустарника на обочинах и т.п. Зимой – уборка снега, противогололедная подсыпка. Именно зимой работы в разы больше, поскольку добавляются зимники. Интенсивность движения по основным дорогам может достигать до 100-150 машин в час, все они трудятся на месторождении. Проезд для «чужих» машин здесь закрыт, есть специально оборудованные КПП. Местные жители ездят по специальным пропускам.

– Главные на месторождении, конечно, нефтяники. Наша задача – обеспечить качественный и безопасный проезд транспорта. В работе не должно быть остановок, - говорит Олег Алексеев.

Еще одна особенность дорожников на Куюмбе: они должны обладать не только профессиональной подготовкой, но и знать корпоративные стандарты компании и основы добычи нефти. Но зато считают своими два профессиональных праздника. С одной стороны, они – дорожники, с другой – немного и нефтяники!

Дорожная романтика

У дорожников на Куюмбинском месторождении свои меры безопасности: в дальние поездки берут с собой спутниковый телефон, так надежнее, и отправляются на двух машинах. В пути можно встретить медведя – не диковинка для здешних мест. И мотор в морозы не глушат – опасно. В процессе строительства зимников ездят на внедорожниках, гусеничных вездеходах и машинах с диаметром колес больше метра – с перепадом высот 400-600 метров и болотистыми участки справляется только такой транспорт.

Наградой служат красоты здешних мест: горы, тайга, скалы, серпантины, - есть небольшое сходство с трассой Красноярск-Дивногорск. Только вокруг тайга на тысячи километров и дорога, единственная связь с Большой землей.

НАША СПРАВКА

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - входит в структуру НГК «Славнефть», акционерами которой на паритетных началах являются НК «Роснефть» и «Газпром нефть». Предприятие создано в 1997 году для реализации проектов геологоразведки и освоения новых месторождений нефти и газа в Красноярском крае.

В настоящее время ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» осуществляет добычу нефти и газа на Куюмбинском месторождении и занимается изучением недр на пяти лицензионных участках в Эвенкийском муниципальном районе.