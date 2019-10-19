2019-10-19T11:57:01+03:00
Происшествия

«Хотел вернуть самолет»: сообщение о бомбе на борту экстренно севшего в Красноярске Boeing оставил опоздавший пассажир

Лайнер благополучно приземлился, технические службы досматривают его
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Виновника уже задержалиВиновника уже задержалиФото: Мария ЛЕНЦ
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Сообщение о взрывном устройстве на борту Boeing-737-800 авиакомпании Нордавиа оставил один из опоздавших пассажиров. Мужчина говорит, что просто хотел вернуть самолет, сообщил «Комсомолке» собственный источник. Сейчас, по данным авиакомпании, он задержан и дает показания. Напомним, в субботу, 19 октября, Boeing вылетел из Москвы в Улан-Удэ. После того, как машина поднялась в воздух, экстренным службам поступило анонимное сообщение о бомбе. Пилот принял решение запросить экстренную посадку в Красноярске.

- В данный момент лайнер благополучно приземлился, выработав топливо, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе аэропорта. - Технические службы досматривают борт. Все пассажиры доставлены в аэропорт и чувствуют себя нормально. После досмотра продолжат путь.

На борту находился 141 пассажир. Источник «КП» утверждает, что много времени проверка не займет, так как заложить бомбу в самолет у опоздавшего не было возможности.

- Когда уже закончилась посадка, прибежали два пассажира, подпитых., - сообщил собственный источник «КП». - Их не пустили на рейс, потому что уже закончилась регистрация, и самолет был на полосе. Опоздавшие обиделись и через 15 минут после взлета позвонили в дежурку аэропорта и сообщили о бомбе. Их сразу отследили и задержали в аэропорту. Звонивший - Гаврилов Дмитрий сейчас сидит и пишет, что просто хотел вернуть самолет, чтобы сесть в него. Рейс в Красноярске проверят быстро, потому что у опоздавших не было доступа к борту и бомбу положить не могли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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