2019-10-16T13:46:01+03:00
Общество

Запретить отстрел. Минприроды призывает Якутию и Красноярский край защитить северного оленя

Благородных животных нещадно уничтожают браконьеры
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Запретить отстрел. Минприроды призывает Якутию и Красноярский край защитить северного оленяЗапретить отстрел. Минприроды призывает Якутию и Красноярский край защитить северного оленяФото: Мария ЛЕНЦ
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Глав Красноярского края и Якутии просят остановить истребление северных оленей. Минприроды России опубликовало официальное обращение к губернаторам регионов, где этот вид животных нещадно уничтожают браконьеры. Федеральный центр просит принять меры вплоть до полного запрета на отстрел северных оленей.

- Соответствующие обращения по поручению главы минприроды России Дмитрия Кобылкина направлены сегодня, 16 октября, за подписью курирующего отрасль заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Елены Пановой на губернатора Красноярского края Александра Усса и главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, - сообщает пресс-служба минприроды России, обращая особое внимание на то, что основной вред популяции наносят именно браконьеры. Они ради пантов убивают взрослых оленей, не дожидаясь, пока те сбросят рога.

В Красноярском крае о проблеме знают. За животных неоднократно заступались представители коренных малочисленных народов Севера и общественность Таймыра. В начале этого года в регионе на 5 лет запретили срезать панты у маралов в надежде на то, что эти меры помогут остановить истребление благородных животных. Добавим, что за последние 10 лет популяция оленя на территории края сильно сократилась: еще в 2009 году численность северного оленя достигала 564 тысячи голов, а уже в 2017-м - немногим более 400 тысяч. Помимо браконьеров, вред оленю наносит волк, численность которого высока, и круглогодичный промышленный отстрел.

Ситуация настолько остра, что минприроды настаивает на срочном принятии комплексных мер по сохранению и воспроизводству оленей.

- В соответствии с федеральным законом полномочия по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания возложены на регионы, - отмечает в своем послании губернаторам Кобылкин. - В зоне своей ответственности прошу рассмотреть возможность введения запрета на добычу дикого северного оленя в районах, по территориям которых этот вид совершает сезонные миграции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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