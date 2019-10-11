Енисей - Алмавир 12 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура ФНЛ

Матч Енисей - Алмавир 12 октября 2019 года пройдёт в Красноярске в Футбол-Арене Енисей. Красноярская команда сыграет с гостями в 17 туре ФНЛ. Игра начнётся в 17.00 по местному времени.

В основном составе Енисея в этой игре будет отсутствовать Павел Рожков. Так произошло из-за перебора желтых карточек. Все желающие могут явиться на автограф и фото-сессию игрока в 16.20 возле входа на 4-й сектор.

В двух последних играх Енисей одержал уверенные победы. Будем надеяться, что завтра с Алмавиром наш клуб будет в форме и покажет красивый футбол.

Болельщиков просят приходить на матч за час до начала игры, т.е. в 16.00. Не рекомендуется идти на матч с крупногабаритными вещами, максимальный размер рюкзака не должен превышать 30-30-45 см. Пронести напитки разрешено только в пластиковой таре объемом до 0,5 л. Запрещено проносить термос и термо-кружки. Запрещено проносить колюще режущие предметы.