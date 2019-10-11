2019-10-11T14:54:21+03:00
Здоровье

Красноярский родильный дом №4 получил престижную премию в Москве

Первое место в номинации «Технология года»
Ольга КОСТИНА
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Роддом №4 стал Лауреатом Всероссийской премии «Первые лица»Роддом №4 стал Лауреатом Всероссийской премии «Первые лица»Фото: Мария ЛЕНЦ
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6 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов VI Всероссийской премии «Первые лица» в рамках открытия XIV ежегодного конгресса специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество».

Лауреатов премии определили в четырех номинациях: «Образовательный проект года», «Открытие года», «Технология года» и «Персона года». Список победителей дополнили обладатели специальных призов от экспертного и попечительского советов.

Обладателем престижной премии стало государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский межрайонный родильный дом №4». Первое место! Номинация «Технология года» и подноминация «В области ранней диагностики врожденных патологий»!

Заслуженная награда Фото: rd4krsk.ru

Заслуженная награда Фото: rd4krsk.ru

Красноярский межрайонный родильный дом №4 открылся в сентябре 1975 года. С тех пор в нем появились на свет более 130 тысяч младенцев. С 2005 года родильный дом возглавляет Людмила Попова (награждена орденом-медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени). Роддом имеет звание «Больница, доброжелательная к ребенку» и более 20 лет практикует совместное пребывание матери с ребенком.

Врачи поддерживают только мягкое ведение родов: женщина может свободно передвигаться по родовому залу, полежать, походить или попрыгать на мячике. Индивидуальные родильные залы оснащены фитболами, резиновыми ковриками, музыкальными центрами. Во время родов специалисты с монитора наблюдают за состоянием плода. Используются различные методы обезболивания.

С 2010 года широко применяются партнерские роды, когда муж или близкие родственники присутствуют при появлении на свет ребенка, поддерживают молодую маму, создают психологический комфорт.

Диплом за 1 место Фото: rd4krsk.ru

Диплом за 1 место Фото: rd4krsk.ru

Конкурсную работу подготовила заведующая отделением ультразвуковой диагностики для женщин, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Елена Шевченко и врач высшей квалификационной категории Наталья Марченко.

- Благодаря сложной структуре родильного дома работать у нас очень интересно, - говорит Людмила Попова. - Есть все условия для профессионального развития и роста. Большое значение имеет положительный психологический климат, который мы стремимся поддерживать в коллективе. У нас 100% укомплектованность специалистами и практически нет текучести кадров. Я стараюсь донести до всех наших сотрудников, что каждый из них для коллектива очень важен. Это не только мой личный настрой, такой позиции придерживаются и все заведующие отделениями. Наши сотрудники чувствуют, что они нужны и ценят это.

Поздравляем!

СПРАВКА КП

Премия «Первые лица» учреждена Общественной организацией «Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины» (РАСПМ) и Некоммерческим Партнерством «Общество по развитию Медицины и Здравоохранения» (НП «ОРМиЗ») в 2013 году. Премия «Первые лица» проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ее вручают людям или учреждениям, внесшим заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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