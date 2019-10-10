На следующий день стала вдовой: женщина вышла замуж за любимого, когда врачи сказали, что он умирает

Андрей Стрельцов* (фамилии изменены) из города Таштагола (Кемеровская область) был заядлым рыбаком и охотником. С друзьями часто выезжали на природу. В начале июня устроили одну из таких прогулок. В мужской компании не обошлось без алкоголя. Одному из друзей, Игорю Титренко, стало скучно, махнул рукой: «мы зачем сюда приехали, пиво пить или дичь добывать?». Но охота не задалась. Хоть бы заяц, хоть бы утка, - лес словно вымер. Титренко уже хотел предложить возвращаться, как вдруг услышал треск сучьев в кустах в нескольких метрах...

- Испугался, думал, хищник, - рассказывает он. - Попятился, споткнулся, и случайно выстрелил в сторону. Именно туда, где были еще двое наших. Одного ранило в кисть руки, а Андрею пуля угодила в живот...

Случайный выстрел

- Это было ружье 12-го калибра. В наших местах популярное оружие у охотников, его берут в лес, даже когда едут на рыбалку, - рассказывает «Комсомольской правде» брат Андрея Стрельцова, Денис. – У нас ведь Горная Шория, тайга, в ней полно диких животных. В это время медведи еще голодные, злые, могут напасть. Поэтому без заряженного ружья в лес никто не ходит.

Раненого Андрея Стрельцова сначала привезли в Таштагол, затем – в больницу Новокузнецка (второй по величине город Кемеровской области, находится в 120 километрах от Таштагола).

Он пролежал в больнице несколько недель. Вроде начал приходить в сознание и появилась надежда. Мать, отец, брат по очереди дежурили в больнице. А Настя, беременная невеста Андрея, отказывалась уходить, даже чтобы провести дома ночь.

Погибший был заядлым охотником и погиб от случайного выстрела в лесу. Фото из личного архива

Хотела стать его женой

32-летняя Настя и Андрей жили вместе уже три года, ждали совместного ребенка. Были счастливы, строили планы... Когда произошла беда, Настя даже в мыслях старалась не допускать самого страшного. Верила – любимый выкарабкается.

Но надежда таяла, а на смену приходило отчаяние. Врачи разводили руками: «мы делаем все возможное, но мы не всесильные боги». От таких слов Настя запаниковала: они ведь с Андреем даже пожениться не успели. Кем она останется для него? Он - для нее? А как же будущий ребенок? В какой-то момент в голове появилось решение: нужно срочно расписаться.

Но как? Если Андрей находится в больнице и почти не приходит в сознание. Ответ подсказала подруга: «я хорошо знаю заведующую ЗАГСа. Давай, я поговорю с ней, она наверняка скажет, что можно сделать».

А дальше случилось вот что. 23 июля, в выходной день, воскресенье, заведующая Таштагольским ЗАГСом отперла двери учреждения и сняла его с охраны. Туда зашли родители невесты и жениха, его брат и сама невеста. В присутствии свидетелей Настя расписалась в книге записи актов. За Андрея подпись поставил его родной брат Иван.

Так Настя стала женой Андрея, а на следующий день – уже вдовой. Он скончался в больнице в понедельник, 24 июля, не приходя в сознание.

Как сотрудница государственной структуры могла пойти на такой шаг? Это официально доказано в суде – сделала исключительно из человеческого сострадания. Никакого корыстного мотива у нее не было. Финансовый интерес выражался в госпошлине – 350 рублей в доход государства.

А ведь установить отцовство и защитить права ребенка можно было другим, законным путем. Фото из личного архива

А в чем корысть?

Игорю Титренко за причинение смерти по неосторожности суд назначил наказание в виде 1 года 5 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства. Суд учел, что он оказывал посильную материальную помощь: приобрел отцу погибшего друга дорогие лекарства и оплатил расходы на похороны.

- Настю? В корысти? Это настоящий бред, - возмущается Денис Стрельцов. – У нашей семьи богатства отродясь не было. Ни бизнеса, ни имущества. Брат был обычным деревенским парнем, работал водителем. Машину они с Настей в кредит взяли. О каком богатстве идет речь?

Как же стало известно о незаконном браке? После вынесения приговора молодая женщина в статусе вдовы обратилась в суд и потребовала с Титренко компенсацию морального ущерба 100 тысяч рублей. И чтобы он каждый месяц выплачивал ей на содержание ребенка до совершеннолетия.

Игорь возмутился: какая такая вдова? Как близкий друг, он хорошо знал, что на момент смерти Андрей не был женат. Написал заявление, ФСБ начало проверку. В итоге завели уголовное дело на руководителя ЗАГСа. Буквально несколько дней назад ее признали виновной в превышении должностных полномочий, она должна заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Пара любила друг друга, но жизнь внесла свои коррективы. Фото из личного архива

Все то же самое, но законным путем

Решением суда брак был признан недействительным. И сейчас уже вопрос о привлечении несостоявшейся вдовы к уголовной ответственности за "использование заведомо подложных документов ради получения материальной выгоды". В кемеровском следкоме уточнили: материалы по данному поводу выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в полицию.

Андрей Карманов, прокурор города Таштагола, рассказал «Комсомольской правде»:

- Если говорить о компенсации, то право на ее получение можно было установить законным путем. Факт совместного проживания и ведение совместного хозяйства подтвердили бы родственники. Отцовство ребенка тоже устанавливается через суд, с этим проблем бы не возникло. Но они на «семейном совете» решили пойти по короткому пути. Теперь, если женщина захочет, ей придется заново устанавливать отцовство и подавать иск на содержание, но теперь уже по закону.

КОММЕНТАРИЙ

Виктория ДЕРГУНОВА, юрист, адвокат, специалист по семейному праву: такую практику никаким образом нельзя узаконивать

- Такой брак однозначно является недействительным. Брак нельзя заключить по доверенности или без присутствия одного из супругов. Это запрещено законом. Мужчина должен был лично присутствовать и дать свое согласие на заключение брака. Иначе нарушается принцип добровольности брачного союза. Брак также может считаться недействительным, если лицо в момент вступления в брак не отдавало отчет в своих действиях. Такую практику никаким образом нельзя узаконивать и создавать таким образом прецедент.

Елена БАШКИРОВА, социолог, кандидат философских наук: нужно было добиваться какого-то специального решения во имя интересов ребенка

- Такой особый случай должны были рассмотреть на уровне местных властей. Нужно было написать во все возможные инстанции заявления от родителей молодых людей, от самой девушки, от друзей, соседей и родственников. Нужно было поднять общественность в тот момент, когда все произошло, чтобы не допустить аннулирования брака. Нужно было добиваться какого-то специального решения во имя интересов ребенка. Это не было сделано, потому что у нас люди неактивны. Они молчат, а потом заявляют: «Нас никто не слышит, государство должно быть гуманнее». А почему оно должно быть гуманнее, когда его никто об этом не попросил? А сейчас, видимо, уже поздно что-то предпринимать. Все нужно делать вовремя.