2019-10-10T10:45:15+03:00
Общество

На следующий день стала вдовой: женщина вышла замуж за любимого, когда врачи сказали, что он умирает

В Кемеровской области осудили сотрудницу ЗАГСа, которая из жалости к влюбленным незаконно зарегистрировала брак [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Женщина вышла замуж за любимого, когда врачи сказали, что ему осталось недолго жить. Фото из личного архиваЖенщина вышла замуж за любимого, когда врачи сказали, что ему осталось недолго жить. Фото из личного архива
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Андрей Стрельцов* (фамилии изменены) из города Таштагола (Кемеровская область) был заядлым рыбаком и охотником. С друзьями часто выезжали на природу. В начале июня устроили одну из таких прогулок. В мужской компании не обошлось без алкоголя. Одному из друзей, Игорю Титренко, стало скучно, махнул рукой: «мы зачем сюда приехали, пиво пить или дичь добывать?». Но охота не задалась. Хоть бы заяц, хоть бы утка, - лес словно вымер. Титренко уже хотел предложить возвращаться, как вдруг услышал треск сучьев в кустах в нескольких метрах...

- Испугался, думал, хищник, - рассказывает он. - Попятился, споткнулся, и случайно выстрелил в сторону. Именно туда, где были еще двое наших. Одного ранило в кисть руки, а Андрею пуля угодила в живот...

Случайный выстрел

- Это было ружье 12-го калибра. В наших местах популярное оружие у охотников, его берут в лес, даже когда едут на рыбалку, - рассказывает «Комсомольской правде» брат Андрея Стрельцова, Денис. – У нас ведь Горная Шория, тайга, в ней полно диких животных. В это время медведи еще голодные, злые, могут напасть. Поэтому без заряженного ружья в лес никто не ходит.

Раненого Андрея Стрельцова сначала привезли в Таштагол, затем – в больницу Новокузнецка (второй по величине город Кемеровской области, находится в 120 километрах от Таштагола).

Он пролежал в больнице несколько недель. Вроде начал приходить в сознание и появилась надежда. Мать, отец, брат по очереди дежурили в больнице. А Настя, беременная невеста Андрея, отказывалась уходить, даже чтобы провести дома ночь.

Погибший был заядлым охотником и погиб от случайного выстрела в лесу. Фото из личного архива

Погибший был заядлым охотником и погиб от случайного выстрела в лесу. Фото из личного архива

Хотела стать его женой

32-летняя Настя и Андрей жили вместе уже три года, ждали совместного ребенка. Были счастливы, строили планы... Когда произошла беда, Настя даже в мыслях старалась не допускать самого страшного. Верила – любимый выкарабкается.

Но надежда таяла, а на смену приходило отчаяние. Врачи разводили руками: «мы делаем все возможное, но мы не всесильные боги». От таких слов Настя запаниковала: они ведь с Андреем даже пожениться не успели. Кем она останется для него? Он - для нее? А как же будущий ребенок? В какой-то момент в голове появилось решение: нужно срочно расписаться.

Но как? Если Андрей находится в больнице и почти не приходит в сознание. Ответ подсказала подруга: «я хорошо знаю заведующую ЗАГСа. Давай, я поговорю с ней, она наверняка скажет, что можно сделать».

А дальше случилось вот что. 23 июля, в выходной день, воскресенье, заведующая Таштагольским ЗАГСом отперла двери учреждения и сняла его с охраны. Туда зашли родители невесты и жениха, его брат и сама невеста. В присутствии свидетелей Настя расписалась в книге записи актов. За Андрея подпись поставил его родной брат Иван.

Так Настя стала женой Андрея, а на следующий день – уже вдовой. Он скончался в больнице в понедельник, 24 июля, не приходя в сознание.

Как сотрудница государственной структуры могла пойти на такой шаг? Это официально доказано в суде – сделала исключительно из человеческого сострадания. Никакого корыстного мотива у нее не было. Финансовый интерес выражался в госпошлине – 350 рублей в доход государства.

А ведь установить отцовство и защитить права ребенка можно было другим, законным путем. Фото из личного архива

А ведь установить отцовство и защитить права ребенка можно было другим, законным путем. Фото из личного архива

А в чем корысть?

Игорю Титренко за причинение смерти по неосторожности суд назначил наказание в виде 1 года 5 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства. Суд учел, что он оказывал посильную материальную помощь: приобрел отцу погибшего друга дорогие лекарства и оплатил расходы на похороны.

- Настю? В корысти? Это настоящий бред, - возмущается Денис Стрельцов. – У нашей семьи богатства отродясь не было. Ни бизнеса, ни имущества. Брат был обычным деревенским парнем, работал водителем. Машину они с Настей в кредит взяли. О каком богатстве идет речь?

Как же стало известно о незаконном браке? После вынесения приговора молодая женщина в статусе вдовы обратилась в суд и потребовала с Титренко компенсацию морального ущерба 100 тысяч рублей. И чтобы он каждый месяц выплачивал ей на содержание ребенка до совершеннолетия.

Игорь возмутился: какая такая вдова? Как близкий друг, он хорошо знал, что на момент смерти Андрей не был женат. Написал заявление, ФСБ начало проверку. В итоге завели уголовное дело на руководителя ЗАГСа. Буквально несколько дней назад ее признали виновной в превышении должностных полномочий, она должна заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Пара любила друг друга, но жизнь внесла свои коррективы. Фото из личного архива

Пара любила друг друга, но жизнь внесла свои коррективы. Фото из личного архива

Все то же самое, но законным путем

Решением суда брак был признан недействительным. И сейчас уже вопрос о привлечении несостоявшейся вдовы к уголовной ответственности за "использование заведомо подложных документов ради получения материальной выгоды". В кемеровском следкоме уточнили: материалы по данному поводу выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в полицию.

Андрей Карманов, прокурор города Таштагола, рассказал «Комсомольской правде»:

- Если говорить о компенсации, то право на ее получение можно было установить законным путем. Факт совместного проживания и ведение совместного хозяйства подтвердили бы родственники. Отцовство ребенка тоже устанавливается через суд, с этим проблем бы не возникло. Но они на «семейном совете» решили пойти по короткому пути. Теперь, если женщина захочет, ей придется заново устанавливать отцовство и подавать иск на содержание, но теперь уже по закону.

КОММЕНТАРИЙ

Виктория ДЕРГУНОВА, юрист, адвокат, специалист по семейному праву: такую практику никаким образом нельзя узаконивать

- Такой брак однозначно является недействительным. Брак нельзя заключить по доверенности или без присутствия одного из супругов. Это запрещено законом. Мужчина должен был лично присутствовать и дать свое согласие на заключение брака. Иначе нарушается принцип добровольности брачного союза. Брак также может считаться недействительным, если лицо в момент вступления в брак не отдавало отчет в своих действиях. Такую практику никаким образом нельзя узаконивать и создавать таким образом прецедент.

Елена БАШКИРОВА, социолог, кандидат философских наук: нужно было добиваться какого-то специального решения во имя интересов ребенка

- Такой особый случай должны были рассмотреть на уровне местных властей. Нужно было написать во все возможные инстанции заявления от родителей молодых людей, от самой девушки, от друзей, соседей и родственников. Нужно было поднять общественность в тот момент, когда все произошло, чтобы не допустить аннулирования брака. Нужно было добиваться какого-то специального решения во имя интересов ребенка. Это не было сделано, потому что у нас люди неактивны. Они молчат, а потом заявляют: «Нас никто не слышит, государство должно быть гуманнее». А почему оно должно быть гуманнее, когда его никто об этом не попросил? А сейчас, видимо, уже поздно что-то предпринимать. Все нужно делать вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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