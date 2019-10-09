Рожденные сердцем и Богом данные

Всем вместе было весело, а получилось вкусно!

Новый проект «Комсомольской правды» и компании «4 сезона» - это кулинарные мастер-классы для приемных семей Красноярска под названием «Семейные традиции».

О приемных семьях «Комсомольская правда» рассказывает часто, мы дружим с Центром развития семейных форм воспитания, вместе делаем хорошие проекты. Такая дружба – это наш способ сказать спасибо удивительным людям, готовым воспитывать чужих детей. Нередко больных, с тяжелейшими диагнозами.

Кроме благодарности, есть и еще одна цель. Возможно, познакомившись с этими семьями, кто-то из наших читателей примерит на себя роль опекуна или приемного родителя. И, конечно, неслучайно на наших встречах мы будем готовить, жарить, парить. Кухня объединяет и согревает во все времена. Увы, по разным причинам, но многие семейные традиции утрачены. Классический пример – лепка пельменей или вареников. Появились деньги и продукты в магазинах – не надо стряпать самим, легко найти альтернативу на ужин.

Умеют ли нынешние дети лепить вареники? Нужны ли такие семейные посиделки в принципе? Чему они могут научить и что показать? Это мы и решили выяснить на первом из четырех, осеннем мастер-классе проекта «Семейные традиции».

«Я буду раскатывать!»

Суббота, 9.00. Все участники мастер-класса в сборе: 8 взрослых и их дети от 4 до 14 лет. Детская команда – большая, дружная, но совсем неопытная.

- Кто лепил вареники дома?

В ответ - пара поднятых рук.

- А кто любит их есть?

- Я! Я! Я!

Друг «Комсомолки» - компания «4 сезона» - специально для мастер-класса отправила в Красноярск замороженные ягоды, много и разных, чтобы всем вкусам угодить: малину, ежевику, клубнику, вишню.

Долгожданный АртемийФото: Диана ИВАНОВА

Повар «Нетипичной пельменной» Катерина Никитина выбрала вишню – вкус яркий, насыщенный, знакомый с детства.

На столах уже ягода, тесто, скалки - можно начинать.

Долго объяснять не нужно, мама показывает, мальчики берут скалку и вполне уверенно раскатывают тесто.

- Мама, смотри!

- Молодец, сын, отлично получается.

Артемий и правда молодец. Пыхтит, старается. Пусть долго, зато качественно. Мама Елена не подгоняет, ждет. Она его не один месяц ждала, стояла в очереди: на мальчика – 46, на девочку – 96. Ждала и искала, пока однажды не нашла в… Новокузнецке:

- Шесть месяцев было нашему чуду. Увидела и сразу поняла – наш! Мы с дочерью были, давай папе звонить: «Приезжай скорее!».

Так четыре года назад в семье появился Артемий. А потом подростки Миша и Татьяна. Елена как никто знает, что растить детей непросто, но это большое счастье.

Папе Андрею Малькову повезло – у него столько хозяек в доме: мама Наталья и 4 дочери.Фото: Диана ИВАНОВА

В семье Мальковых со скалкой - папа. У Андрея и Натальи – четверо приемных детей, и все девчонки!

- Три сестренки и маленькая Машенька, - смеется папа, - вот так получилось. Сначала Вику и Даночку взяли, потом Машеньку, а последней - Алиночку.

Девочки хохочут, позируют фотографу, что-то рассказывают наперебой. Сложно поверить, что одна едва говорила, а вторая почти не ходила. Смешливые, веселят и нас.

- Маша, какая у тебя мама?

- С волосами, добрая!

- А папа?

- Добрый, без волос!

Команда под руководством Владимира справилась быстрее всех.Фото: Диана ИВАНОВА

Восьмилетний Владимир и его бабушка заменившая маму, справились с работой быстрее всех, без лишних разговоров. Опыт есть, дома часто лепят пельмени.

- Вова, может, ты поваром станешь?

- Нет, я уже решил, буду инженером-конструктором.

Бабушка Надежда Геннадьевна одобрительно кивает, профессия должна быть нужная: сама 16 лет отработала водителем трамвая №7.

А вот за столом у окна сидит будущий повар.

Дарья и сама быстро все сделала, и братьям помогла.Фото: Диана ИВАНОВА

Дарье – 14 лет. Мама, папа и два классных брата, Александр и Сергей, у нее появились недавно, всего полтора месяца назад. Девочка хотела в семью, и мечта сбылась.

- Я пойду учиться на кондитера, - говорит Дарья. – Недавно мы дома булочки стряпали с разными начинками, вкусные получились!

- Отличный выбор, Дарья, - поддерживает девочку повар Екатерина. – Профессия – творческая, сейчас в Красноярске очень востребована.

Выяснятся, что есть еще желающие стать кондитерами.

- Я хочу! - тянет руку семилетняя Даша.

Богдану повезло: его «тетя» Дарья мечтает стать кондитером, будет готовить всякие вкусности на большую семью.Фото: Диана ИВАНОВА

И видно, что толк будет: вареники у Даши и ее «дяди» - Богдана – один к одному. Кстати, дяде всего… семь лет.

- Как же так получилось? – спрашиваем маму.

- Вот так, - смеется Анна, - Дарья – моя внучка, часто со мной проводит выходные, а Богдан – приемный сын. Родной сын давно вырос, а очень хотелось малышей. Взяли Богдана, сейчас хотим еще одного мальчика и девочку. Разрешат, возьмем двоих. Я когда слышу, мол, кровный, приемный – ухо режет.

- Я мальчика хочу, брата! – высказывается Богдан.

- Я всегда хотела бы много детей, Бог дал только одного, - делится Анна. - Не знаю, как люди живут без детей. Я – мама. И Богдан – мой, рожденный сердцем. Я просто забыла, как рожала…

Маленький Богдан – маме Наталье богом данный.Фото: Диана ИВАНОВА

В нашей компании есть еще один мальчишка по имени Богдан, новой маме Богом данный. Шустрый шестилетка все успевает: и играть, и работать. Но исключительно у мамы Натальи на коленях, ласковый котенок. Хорошо, когда мама рядом!

На часах 10.00, а вареники почти у всех готовы.

Тесто еще есть, а вот вишни чуть-чуть, на донышке. Слопали сладкоежки.

- Конечно, такая вкусная, - комментируют родители.

Ксения, Артем и мама Ирина: «Дегустируем!»Фото: Диана ИВАНОВА

Ксения и Артем работают в паре, стараются:

- Дома помогают папе пельмени делать, - говорит мама Ирина. – Хочу добавить, отличный сегодня мастер-класс: дети общаются, лепят – развивается мелкая моторика, они сосредоточены, делают свою работу.

Кстати, по поводы работы. Наш мастер-класс стал открытием для Елены, мамы троих приемных детей.

- Оказывается, наш Максимка умеет работать, а не только бегать и прыгать, - смеется Елена.

Мама Елена, Кирилл, Максим и Милена мечтают о том, чтобы их семья была еще больше.Фото: Диана ИВАНОВА

Его сестра Милана ловко управляется с тестом и успевает похвастаться:

- А я еще умею делать колесо и садиться на шпагат!

- Акробатикой занимается, поет, танцует, - рассказывает Елена. - Милана и Максим с нами шестой год, а всего в этой семье – восемь детей, разбросанных по свету, хотели усыновить и остальных, но не судьба. Кирюша пришел к нам недавно из Сосновоборского детского дома. Умница! Ножницами управляется, как никто: недавно в детском саду вырезал заготовки на всю группу.

Елена – работающая мама, терапевт. Но все успевает, мечтает еще об одной девочке.

Час пролетает незаметно. Почти 200 вареников готово!

Завтрак и подарки

Каждому на завтрак - порция вареников с вишневым сиропом и мороженое с ягодным ассорти от «4 сезонов».

- Вкусно!

- Как дома…

- Даже лучше, чем дома!

В доказательство искренности комплиментов – чистые тарелки.

Смеемся, болтаем, чтобы порадовать родителей – ставим с малышами сказку «Репку».

Финальный момент - фотосессия на память и подарки:

яркие кепки, ведерко собственноручно слепленных вареников, на пробу – продукция «4 сезонов» – осенний хит - овощные галеты «По-скандинавски» и «По-деревенски» и детская книга Дарьи Донцовой «Страна чудес».

Теплое прощание и обещание новой встречи, рассказываем о планах кулинарного клуба. А секрет – в названии. Наш партнер - «4 сезона», поэтому кроме осенней встречи, будет еще зимняя, весенняя и летняя.

МНЕНИЕ

- Мы очень рады, что вы с нами, помогаете, - говорит начальник информационно-просветительского отдела Центра развития семейных форм воспитания Лариса Максимова. – Этот проект полезный, эмоциональный, объединяющий, мы давно мечтали о кулинарных мастер-классах. Сейчас такой бешеный темп: родители на работе, дети в школе или в саду, потом – кружки, все бегут куда-то, а свободную минутку проводят уткнувшись в телефон… Поэтому такие встречи – возможность всей семьей наконец собраться вместе и пообщаться. И отлично, что есть такой партнер «4 сезона»: натуральные продукты – залог здоровой семьи.

Карен Мовсисян, представитель ТМ «4 сезона»:

- Наша компания занимается производством замороженных продуктов питания. Мы отвечаем за каждый этап производства: сами подбираем семена, выращиваем и собираем урожай, перевозим его на наши заводы, перерабатываем, замораживаем, складируем и доставляем до прилавка магазина.

Почему в наших продуктах так много витаминов? Секрет прост: мы замораживаем овощи в первые часы с момента сбора урожая, не используем никаких сторонних элементов, ничего, кроме самого продукта, воды и холодного воздуха.

Мы очень рады, что наша продукция понравилась участникам мастер-класса. Почему мы поддержали идею кулинарных мастер-классов «Семейные традиции»? Очень важно не просто следовать существующим традициям, но и создавать новые, проводя больше времени вместе с детьми, будь то семейные чтения «Страны чудес», лепка вареников или приготовление завтрака. А «4 сезона» позаботится, чтобы готовить из наших замороженных продуктов и полуфабрикатов было легко, а блюда получались вкусными и полезными.

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