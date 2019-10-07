«Они помешали нам выступить «на бис»: Brainstorm рассказали о конфликте с Би-2

Brainstorm*, авторы знаменитых хитов «Maybе», «Ветер», «Контакты», «На заре», «Выходные», сейчас находятся в большом турне по России. 17 октября музыканты выступят в Красноярске. С ребятами пообщался корреспондент «Комсомолки».

«Мама говорит, чтобы я берег себя»

- Ваши хиты звучат из «каждого утюга». А что вы сами слушаете, скажем, по радио?

Каспарс Рога:

- Когда мы случайно слышим свои песни в такси или по радио, мы обычно спокойно реагируем. Если в такси, пусть она звучит. А если у себя на кухне услышу – точно, я поищу другую волну. Мы же эту музыку играем каждый день. А если ее еще по радио слушать – многовато будет!

Ренарс Кауперс:

- Таксисты, кстати, нас не узнают (смеется). А вообще, когда мы приезжаем в любой город, пытаемся слиться с толпой. И не выдавать себя, не выделяться и это нам чудно удается!

Каспарс Рога:

- Вообще, времена, конечно, меняются. На сегодняшний день мы, увы, не можем себе позволить выпить столько, сколько выпивали раньше в рокнрольные годы. Здоровье бережем!

Ренарс Кауперс:

- Да, да, и моя мама говорит, чтобы я поберег себя.

Каспарс Рога:

- Мне мама говорит, чтобы не перегрузился, чтобы не забывал про себя. Желает удачи, говорит, «какой ты молодец!». Но в школе мне такого не говорили! Нужно было вырасти, чтобы для мамы стать молодцом.

Марис Михельсон:

- Нам было по 13-14 лет, еще в школе мы начинали играть. Правда, в детстве я хотел быть шофером Икаруса, Касперс - гонщиком. Ренорс учился на журналиста, работал радио - ди-джеем, Каспарс работал оператором на телевидении. Я был курьером в суде, а Меджик - судебным исполнителем!

Группа Brainstorm 17 октября приедет с концертом в Красноярск. Фото: Виктория КАЧАЛОВА

Дуэт с Би-2 начался с конфликта

- Песня «Про секс» вместе с группой Каста...

Марис Михельсон:

- ...Появилась неожиданным образом! Это было весной этого года. Мы позвонили Влади из «Касты» и предложили сыграть старую песню, которая у нас была лет 10 назад. Но Влади сказал: зачем мы будем играть старую? Давайте запишем новую. Потом мы встретились в Москве, в одном баре, сидели и размышляли: о чем могла бы быть песня? Какие истории нам важны и интересны? И мы вспомнили, что наш гитарист Мэджик рассказывал, как на юбилее отца они с братьями спросили его: «Папа, а почему ты никогда не рассказывал нам про секс?». И эта мысль нам очень понравилась – рассказать, как дети общаются с родителями на эту тему.

- У вас новый дуэт с БИ-2 - Dasha pls

Ренарс Кауперс:

- Он начался, не поверите, с конфликта.

Мы играли в Риге совместный концерт, наше выступление было перед Би-2. И вот, мы уже ушли со сцены, но люди попросили нас на бис. Мы опять вышли. Но техники Би-2 уже успели убрать наши инструменты, и ничего не получилось. Мы чуточку рассердились, и получился небольшой конфликт. А через полгода мы встретились в Юрмале, уже с самими Шурой и Левой, они вспомнили, как тогда нехорошо получилось, извинились.

Мы сказали, что все в порядке, и решили записать песню. И еще через полгода они пригласили нас записать вместе песню «Скользкие улицы». Получился хороший хит.

Ренарс Кауперс:

- Сейчас мы готовим очень интересный дуэт с российской исполнительницей, но больше ничего рассказать не могу, это интрига.

- А китайская версия хита «На заре»?

Ренарс Кауперс:

- Когда были в Китае, нам стало интересно, какая песня «BRAINSTORM» больше всего нравится китайскому слушателю. Оказалось – «На заре». И родилась идея сделать китайскую версию, где припевы будут привычные, а в куплетах будет китайский текст.

Марис Михельсон:

- Нам предложили нескольких исполнителей, мы остановились на молодом парне – ему 20 лет, он качественно это сделал, нам понравилось.

P.S.

- Неожиданное на концертах часто происходит?

Ренарс Кауперс:

- Бывает. Как-то раз мы сказали со сцены: друзья, мы играем уже 25 лет. Много читаем про разные времена рок-н-ролла и про то, что девушки на сцену бросают бюстгальтеры. Но сами ни разу этого не видели». Эмм... И в этот же вечер на сцену прилетело три бюстгальтера, один из которых попал в сумку нашему звукоинженеру, где его уже дома обнаружила жена.

Марис Михельсон:

- А три года назад во время большого стадионного концерта в Лиепае, перед самым его началом пропало электричество.

Марис Михельсон:

- А на концерте в Латвии я прямо свалился со сцены. Был очень влажный воздух, когда шел обратно к сцене по подиуму, упал. Но ничего не поломал. Обратно залезть не получилось. Какое-то время я пробирался обратно, а ребята играли, как ни в чем не бывало. По-моему, они моего отсутствия даже не заметили!

*В 1989 году пятеро парней из одной школы - Ренарс Кауперс (солист), Каспарс Рога (барабанщик), Марис Михельсонс (клавишник), Янис Юбалтс (гитарист) и Гундарс Маушевичс (басист) - решили создать свою музыкальную группу. В то время им было по 14 лет, все они жили в небольшом латышском городке Елгаве. Первое название группы - "Синие Чернила". Позже - "Пять Лучших Парней Латвии!".

В Красноярске концерт Brainstorm состоится 17 октября, в гранд-холле «Сибирь», справки по телефону: 8 )391) 200-44-77

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