Кремация. Православный взгляд

Этому и учатся красноярские прихожане в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской вместе со штатным священником храма иереем Василием Вершинским.

- Отец Василий, почему вы решили сделать цикл библейских лекций? Вы служите в Красноярске недавно, и ваши первые шаги – просветительские. С чем это связано?

- Священное Писание — это Слово Божье обращенное к каждому человеку. Вседержитель Господь разговаривает с человеком и способен ему помогать. Библия - уникальная книга, почитаемая многими поколениями людей. Неслучайно она издается огромными тиражами, 500 миллионов издано только в 2016 году. Библия претерпела множество гонений, еще Вольтер говорил, что Библии и веры не будет. Но все это есть и будет всегда. Человек не поменялся, у него одни и те же страсти, грехи, соблазны и Библия актуальна во все времена.

Отец Василий и владыка Пантелеймон во время богослужения. Фото: из личного архива Василия Вершинского

Слово Божье - самая важная книга. Но когда люди начинают читать Библию, они сталкиваются с массой вопросов. И приходят с ними в храм. Потому и возникла идея систематично, по порядку, читать Библию, изучать Священное Писание. Оно очень тесно связано с современностью, здесь есть ответы на все вопросы последнего времени: как относиться к экстракорпоральному оплодотворению, суррогатному материнству, кремации. Конечно, об этом не говорится напрямую. Но есть принципы и истины, на основании которых мы можем найти ответы на эти вопросы. Библию мы изучаем каждую неделю по субботам. Занятие длится с 16 до 17 часов, потом богослужение.

- Каков формат ваших встреч? Это лекция, беседа?

- Берется одна глава, и на основании текста говорим о современности. Можно задавать вопросы, если что-то непонятно. А в Библии действительно много мест, которые сложно понять. Приведу один пример. Там сказано, что «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну». Известны случаи из средневекового времени, когда люди так и делали, буквально вырывали глаз, отрубали руки – это исторический факт. На самом деле, это означает, что если рядом с вами находится человек, который оказывает дурное влияние, искушает, толкает на грех, нужно с ним расстаться.

Очень важно знать контекст Библии. Текст сложен для восприятия еще и потому, что современные люди не знают о событиях того времени. Библию писали 1600 лет. В Ветхом Завете, в книге Руфь описано, что при передаче земли другому хозяину вместе с ней передавался и сапог прежнего владельца. Казалось бы, зачем и что это значит? На самом деле, в то время не было письменных документов, передача сапог означала передачу права собственности. Особенность наших чтений в том, что мы изучаем Библию каноническим способом, мы ничего не придумываем. Дело в том, что у Библии много интерпретаторов, они были и в прошлом, есть и сейчас. Но есть принцип «согласия отцов», мы используем только труды святых – это святитель Иоанн Златоуст, Амфилохий Иконийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Кирилл Александрийский – их много. Они посвятили всю свою жизнь спасению и изучению Священного Писания.

- Во время библейских лекций вы читаете главы из Библии, но одна из тем звучит так: «Кремация. Православный взгляд».

- Библия никогда не рассматривалась вне жизни человека, она отвечает на все вопросы, и вопрос кремации один из них. Людей это беспокоит, они часто обращаются с вопросами, можно ли кремировать усопшего родственника, как церковь к этому относится. Поэтому и возникла необходимость разобраться с этой проблемой. Человек должен знать простые истины. То, что кремация – это не позволительная практика с христианской точки зрения.

- И какой ответ вы даете людям?

- Сначала необходимо узнать мотив, по которому люди принимают решение о кремации. Возможно, так складываются обстоятельства. Когда я служил в Шушенском, где много переселенцев из Норильска, они говорили о том, что в Заполярье из-за вечной мерзлоты очень сложно предать тело земле, к тому же многие не планируют долго жить в Норильске, собираются переезжать в более благоприятные для жизни регионы и не хотят оставлять могилы своих близких заброшенными. Но если нет таких острых вопросов, мы отвечаем, что лучше придерживаться традиционного способа погребения, предания тела земле. Когда некоторые говорят, что традиционные похороны - это дорого, на самом деле, это не причина. Можно взять кредит (мы же часто берем кредиты для покупки машины, для отпуска), и Господь даст возможность заработать и рассчитаться, и выполнить последнюю волю усопшего, и проявить любовь.

- А если усопший при жизни сам высказывал желание быть кремированным?

- Эта ситуация вне поля темы отношения церкви к кремации. В таком случае, встает вопрос о православии усопшего и степени его веры. По настоящему верующему человеку в голову не придет мысль завещать кремировать себя, и тем самым поступить вопреки воле Божией.

- Но если мы посмотрим на погребение с точки зрения состояния кладбищ, разве это христианское отношение? Кладбища заросли бурьяном и мусором, они неухоженные, заброшенные, и возникает вопрос, а не лучше ли кремация?

- Наше отношение к могилам наших предков и родственников – это другая история, кремация здесь ни при чем. Если похороны становятся проблемой, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и предать тело огню. В пользу этого звучит еще один аргумент: надо освободить землю для живых, не надо занимать ее кладбищами. Но это неправильно. Это не библейский взгляд. Библия учит нас любить другого человека, и эта любовь не только к живым, но и к усопшим. Усопший остается человеком, и мы должны об этом помнить. Если эта любовь есть, нужно избежать кремации. Господь определил традиционный способ захоронения: «ты - земля и в землю отыдешь» (кн. Бытие). Православный человек должен смиренно следовать справедливому божественному определению земной участи человека. Здесь дело даже не в усопших, а в нашем отношении к ним. Я как священник часто слышу от людей на исповеди сожаление о том, что они не смогли избежать кремации своих близких, а потом их мучает совесть. Исправить эту ошибку уже нельзя.

Христианская вера рассматривает тело и душу человека равно достойными. Они таинственно сохраняют связь друг с другом и после смерти. На основании этого православная традиция и защищает практику почитания мощей святых. Именно поэтому кремация неприемлема для христианина, она отвергает святость и достоинство тела.

Есть определенные правила христианского погребения, о них мы будем говорить на предстоящей встрече 5 октября.

- А что входит в христианский обычай погребения?

- В первую очередь близкие должны позаботиться о том, чтобы за усопшего в течение хотя бы трех дней возносилась усердная молитва. На самом деле, душа усопшего нуждается в молитве всегда, особенно до сорокового дня. В идеале нужно привезти усопшего в храм на отпевание. Существует благочестивый обычай оставлять тело покойного на ночь в храме накануне погребения и совершать молитву в виде чтения кафизм у гроба. Как правило, все остальные заботы на себя берут ритуальные службы.

- Как выразить соболезнование людям, потерявшим близких? У многих нет слов.

- Это очень сложно сделать, это наука из наук. Из своего маленького опыта могу сказать, что лучше всего дать скорбящему выплакаться и выслушать его. Нужно побыть с ним рядом и помолчать. Единственное, что нужно человеку в этот момент – это молитва с надеждой на Промысл Божий.

Расхожие фразы, что жизнь продолжается, Бог забирает лучших, ему на небесах хорошо, Бог дал и Бог взял – они не помогают. Когда рядом мама, похоронившая единственного ребенка, я не могу это говорить, стараюсь избегать формализма в общении с людьми. Прочитал много книг на эту тему, а когда вижу конкретного человека, язык немеет, сказать нечего и остается молчать. Надежда только на то, что время лечит, Бог уврачует. Это действительно так. Когда человек сталкивается с большой проблемой, она кажется огромной, потом проходит время, он смотрит на нее другими глазами и находит для себя выходы. В Священном Писании так и сказано: в конце всех времен Господь отрет слезу каждого человека, и никто не задаст никаких вопросов.

- Перед встречей с Вами посмотрела сайт ближайшего к Красноярску новосибирского крематория. Там работает Парк памяти и музей погребальной культуры с продажей, на мой взгляд, сомнительных сувениров, например, в виде гробиков с сердечками. В этом скорбном месте проходят конкурсы чтецов, концерты, выставки - крематорий живет насыщенной жизнью. Но там есть и отпевание. Как все это соотносится между собой?

- Думаю, это искажение той христианской традиции, о которой мы сегодня говорим. Смерть – это тайна, перед которой заканчиваются и радость, и увеселение, они неуместны. Развеивание праха в космосе или над Ниагарским водопадом – это все очень далеко от христианского погребения. Это вызов Создателю. У Него свои планы на каждого человека, и человек должен быть послушен Воле Божьей. И самое последнее, что может удержать человека от греха – страх смерти. Его невозможно обрядить в радость и смех.

- После смерти близкого человека почти все совершают некие действия, назову некоторые из них: завешивают зеркала в доме, где есть покойник; на поминках ставят для усопшего рюмку водки и хлеб; произносят фразу: "Да будет тебе земля пухом"; рассыпают по могиле хлебные крошки. Насколько это имеет отношение в православному обряду погребения?

- Со смертью связано особенно много тайн и суеверий. Все это не имеет отношения к христианству, это языческие и даже оккультные обряды, их нужно избегать. Таких традиций очень много, с ними сложно бороться даже священнику. Когда приезжаешь в дом, где есть покойник, не время говорить об этом, время совершать молитву, отпевать. Если в дом пришло горе, лучше всего советоваться со священником, что можно сделать, что нельзя.

Чаще всего, люди даже не понимают, зачем они это делают. Для чего завешивают зеркала? Я спрашивал, и мне отвечали: чтобы покойника в зеркале не видеть, чтобы не восстал из мертвых, чтобы в доме не повторился покойник. Все это отвлекает от молитвы. И, самое главное, - судьба человека не зависит от того, закрыл он окно или нет, завесил зеркало или нет. То, что с человеком происходит в повседневности, никак не связано с Промыслом Божьим, его никто не знает.

Отец Василий Вершинский: «В нашей семье произошло чудо»

Сегодня мы познакомимся со священником, которому всего 31 год, но он успел послужить и в огромных городах, и маленьких селах и испытать на себе действие икон и мощей святого Иоанна Русского

- Отец Василий, вы приехали в Красноярск совсем недавно, в январе 2019 года, прихожане еще не успели познакомиться с вами поближе, расскажите немного о себе.

- Родился в Шарыпово в 1988 году, верующие родители привели меня в воскресную школу и очень рано, лет в семь, я понял, кем хочу быть. Мне всегда нравились службы, мечтал поступить в семинарию. Мои одноклассники не могли определиться, кем стать, а я всегда знал, Бог избавил меня от сомнений, от соблазнов. Я себя нигде не видел кроме церкви и сейчас не вижу. После окончания школы получил рекомендацию в Томскую семинарию от моего духовного отца, это отец Павел, он и сейчас трудится в Шарыпове. Он для меня эталон, пример и образец, он во многом определил мою жизнь.

Василий и Наталья Вершинские. Батюшка и матушка. Всегда вместе. Фото: из личного архива Василия Вершинского

После пяти лет семинарии получил рекомендацию в Московскую духовную академию, всегда хотел учиться именно там. Дело в том, что я родился 18 июля, в день Преподобного Сергия Радонежского, всегда ему молился. А Московская духовная академия находится в Троице-Сергиевой Лавре, где пребывают мощи этого святого. После окончания академии по распределению попал в Красноярский край, на родину, это было в 2011 году. Владыка Пантелеймон отправил меня сначала в Минусинск, а в этом году меня перевели в Красноярск, в новый храм, который строится, развивается и мы занимаемся не только службой, но и просвещением. Поэтому я начал цикл библейских лекций, чтобы Слово Божье дало людям то, за чем они пришли в храм.

- Тяжело переезжать с места на место, да еще не по своей воле?

- Священник как воин, едет туда, где он нужен. Будучи студентом духовной академии, я служил в Москве, потом уже как священник в Минусинске, Шушенском, три года в деревне Сизая, и я благодарен за этот опыт. Мне переезжать несложно. Я переживал за супругу, но, наоборот, переезды нас закалили. Она полностью разделяет мою жизнь.

- Она помогает вам?

- Конечно! Наталья закончила Томский университет, психолог, работает с детьми и занималась воскресной школой. Ее участие в жизни тех приходов, где мне доводилось служить, было очень активное.

Когда человек берется за такое дело как служение Богу, очень важно, чтобы близкие разделяли это стремление, поддерживали, иначе ничего не получится.

Мы познакомились в Томске, в храме, поженились, когда я учился в Москве. Год мы жили там вместе, все свободное время посвящали храмам, музеям – такой вот медовый год получился.

- В храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской, где вы сейчас служите, приезжают со всего города. Почему этот храм так привлекает людей?

- Здесь множество святынь: иконы и мощи Иоанна Русского, Блаженной Матроны Московской, Спиридона Тримифунтского и люди приезжают специально, чтобы им поклониться.

Храм находится в очень красивом месте, в тишине. Человек чувствует умиротворение и возвращается сюда снова и снова. Это не мои слова, а слова прихожан: «как у вас хорошо, как красиво, как тихо». Был такой случай, зашел мужчина, постоял две минуты и ушел. На улице я его спросил, почему он не прошел, не помолился, почему быстро ушел? Он ответил, что ему достаточно. Оказалось, он зашел не по пути между делом, а специально приехал из другого района города, в час пик, по пробкам, ради двух минут в храме.

- А вы лично для себя чем бы выделили этот храм?

- Для меня все храмы удивительные. Даже когда я служил в Шушенском в бывшем здании милиции, которое и храмом назвать нельзя, мне было комфортно, потому что Бог не в здании, а там, где человек его ищет и служит ему. В любом храме есть Бог, везде одинаково. Но мне очень нравится место на берегу Енисея, как будто храм здесь и должен быть.

- С храмом Новомучеников и исповедников Церкви Русской связано и очень важно для вас семейное событие.

- Сейчас мы ждем первого ребенка, и это одно из наших семейных чудес. В семьях священников всегда много детей, и мы не хотели быть исключением, но почти восемь лет Бог не давал нам этого дара, ведь ребенок – это дар от Бога. А когда приехали в Красноярск, оказалось, что в храме, в который меня назначили, есть иконы и мощи святого Иоанна Русского и ему молятся молодые пары, у которых по тем или иным причинам нет детей. У батюшки, который служил в храме до меня, 17 лет не было детей и когда он начал там служить и обращаться с молитвой к Иоанну Русскому, его Господь услышал и спустя 17 лет семейной жизни родился ребенок. И меня этот пример воодушевил, потому что это произошло не где-то далеко, а здесь и сейчас! И мы с матушкой начали молиться. Хотите - верьте, хотите – нет, но в январе мы начали молиться Иоанну Русскому, а в феврале узнали, что у нас будет ребенок. Это чудо, которое случилось в моей семье!

КОНКРЕТНО

Цикл библейских лекций штатного священника храма иерей Василия Вершинского

Расписание на октябрь

5 октября — «Кремация. Православный взгляд»;

12 октября — «Женитьба Исаака» (Бытие, 24 глава);

19 октября — «Исаак. Рождение Исава и Иакова» (Бытие, 25 глава);

26 октября — «Испытание Исаака в земле Герар» (Бытие, 26 глава).

Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской

ул. Академгородок, 50г

Начало всех лекций в 16.00

Вход свободный.