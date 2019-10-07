Нейрохирург о заболевании Заворотнюк: если это глиобластома, можно говорить лишь о продлении жизни

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк обсуждают не только обычные люди, но и профессиональное сообщество. Павел Шнякин, профессор-нейрохирург, доктор медицинских наук, главный нейрохирург Красноярского края, соавтор научной книги «Хрупкий мозг», прокомментировал «КП»:

- Глиобластома - самая «злая» опухоль мозга. Она растет по-особому, прорастает во все структуры мозга и развивается стремительно – два-три месяца всего может пройти от того момента, как человек был совершенно здоров, до тяжелых симптомов. Медиана выживаемости (средняя) - всего шесть месяцев. Порог в два года переживают менее 10 процентов заболевших. Так что, когда мы говорим - не смогли спасти человека, даже известного, даже у которого больше возможностей (а от глиобластомы скончались Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский, Жанна Фриске), надо понимать, что во всем мире решение, - как лечить эту опухоль, не принято. Излечить ее, увы, нельзя, речь идет только о продлении жизни.

Павел Шнякин, профессор-нейрохирург, доктор медицинских наук, главный нейрохирург Красноярского краяФото: Диана ИВАНОВА

Будущее в лечении, я считаю - не хирургия, а серьезная, на новом уровне химиотерапия. Беда еще в том, что мозг так устроен - не все препараты проникают в него. Поэтому эффективность лечения другая, ниже, чем других органов.

Причины развития глиобластомы также понять сложно. Мы можем объяснить, что повышает риск, к примеру, рака легких, желудочно-кишечного тракта, рак молочной железы нам более понятен. А мозг совсем изолирован, даже наш организм не знает, что у нас есть мозг, иначе наши иммуно- компетентные клетки сразу начали бы его атаковать. Отчего в нем происходит эта «поломка»? Но абсолютно точно, это не зависит от профессии. Кстати, глиобластома чаще встречается у мужчин, в возрасте 40-60 лет. Так что Фриске, Заворотнюк как раз не были напрямую в этой группе риска... Ну и, на самом деле, это очень серьезная опухоль, но, к счастью, не самая частая. Стоит примерно на 8-9 месте из опухолей мозга. Просто публичные люди во всем на виду, поэтому об этом много говорится. Строго говоря, мы не знаем, что точно с Анастасией Заворотнюк. Глиобластома – диагноз, который «крутится» в СМИ. Но его никто ведь официально не озвучивал, не подтверждал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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