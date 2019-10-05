В Красноярске ради новой дороги в Солнечный выкупят 135 частных участков

В Красноярске ради новой дороги в микрорайон Солнечный выкупят 135 частных участков. Этот вопрос накануне, 4 октября, на профильной комиссии обсуждали депутаты Горсовета. По информации руководителя департамента градостроительства Романа Соколова, строительство дороги в границах улиц Гриболевской, Ольховой, Соколовской, Черемуховой обойдется в 440 миллионов рублей. И осуществлять его будут в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2 этапа.

Проектировать проезд начнут только после того, как уладят все вопросы с собственниками. В общей сложности им выплатят 80 миллионов рублей. Затем начнется планирование проезда. На инженерные изыскания уйдет 8 месяцев и в 2023 году строительство дороги должно быть завершено.

- Существуют объективные причины, которые не позволяют нам принимать простые решения по этим острейшим вопросам, например, законодательство, защищающее частную собственность, - прокомментировал председатель постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре горсовета Вячеслав Дюков. - Однако решение вопроса сдвинулось с места. Наша задача – своевременно предусмотреть в бюджете достаточное количество средств на все виды работ, которые должна выполнить администрация по предстоящим процедурам по обеспечению транспортной доступности микрорайона.