2019-10-03T15:29:32+03:00
Общество

Жестокие игры. Школьники в Красноярске распространили фейковое видео интима восьмиклассника с завучем

Женщина подала заявление в полицию [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Жестокие игры. Школьники в Красноярске распространили фейковое видео интима восьмиклассника с завучемЖестокие игры. Школьники в Красноярске распространили фейковое видео интима восьмиклассника с завучемФото: Алексей БУЛАТОВ
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От этого видео - кровь из глаз. И, тем не менее, его перепостили в соцсетях уже десятки, а то и сотни школьников Красноярска. Распространяется оно, как вирус. Подпись кричащая: «Восьмиклассники поспорили, что займутся сексом с завучем». Далее – пикантное видео… номер школы и фамилия преподавателя.

Реакция учителя на обвинение.Надежда ИЛЬЧЕНКО

У завуча школы, которой приписали интим с восьмиклассником, натуральная истерика – ее отпаивают успокоительным коллеги. О том, что она героиня порноролика, женщина узнала только сегодня, хотя гуляет история в соцсетях уже несколько дней. Корреспонденты «Комсомольской правды» - Красноярск тоже увидели переписку школьников в одной из групп и решили встретиться с учителем.

- Я больше 40 лет проработала в школе, - захлебывается слезами Надежда Смирнова (имя преподавателя изменено – прим.ред.). – Это, видимо, мне подарок ко Дню учителя. Я даже не знаю, кто распространил эту грязь. То, что это не я, - видно же сразу. Почему это случилось со мной?! Это не месть – абсолютно точно, некому мне мстить, у меня со всеми ребятишками хорошие отношения, конфликтов нет. И знаете, это ведь даже не с нашей школы началось. Сегодня пришла девочка не из нашей школы, она перепостила это видео, - извиняться. Говорит, ей из Центрального района города тоже какой-то подросток это переслал.

Девчонка, действительно, извинилась. В том числе и на личной страничке в соцсети, признала, что видео ложное. Но кто именно, как говорится, погнал волну и почему – она тоже не знает. Предположение у учителей только одно - дети решили жестоко подшутить. Видимо, нашли какое-то частное интимное видео, а поскольку Надежда Смирнова внешне слегка похожа на героиню ролика, приписали «подвиги» ей. Ну, а дальше, как говорится, - понеслась…

Одна из девушек, которые репостили фейк, извинилась перед педагогом и признала, что это ложь

Одна из девушек, которые репостили фейк, извинилась перед педагогом и признала, что это ложь

- Я не знаю, как это теперь остановить и убрать. И я же теперь вынуждена давать объяснения! – возмущена преподаватель. Учитель что, получается, у нас совсем беззащитен, любой может поиздеваться?

В управлении образования Красноярска уже в курсе ситуации и пообещали дать комментарий чуть позже. Правда, пояснили, что теперь шутниками будут заниматься в полиции - завуч написала заявление.

КОММЕНТАРИЙ

Евгения Тимашева, официальный представитель управления образования Красноярска:

- Есть ли границы у детской шалости? Сказать однокласснику, что у него спина белая? Подложить кнопку на стул? Я вот до сих пор нахожусь под впечатлением от разговора с директором одной из наших школ. Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и ещё умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую прической - это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка «героини» и видео действа. Учителю 65 лет… А теперь хотя бы на секунду представьте ее состояние. Педагог уже была в полиции, написала заявление, с ней уже работают психологи. Кроме того, ей окажут и юридическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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