2019-10-03T13:29:54+03:00
Дом. Семья

В Саяно-Шушенском заповеднике крохотная птица отважно бросилась на лисицу

Она отчаянно защищала свое потомство [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Саяно-Шушенском заповеднике крохотная птица отважно бросилась на лисицу. Стоп-кадр видеоВ Саяно-Шушенском заповеднике крохотная птица отважно бросилась на лисицу. Стоп-кадр видео
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В Саяно-Шушенском заповеднике крохотная птица отважно бросилась на лисицу. Сотрудники заповедника обнаружили запись на камере фотоловушки, которая была установлена в одном из живописных ущелий. Обычно такое оборудование ставится в удаленных и труднодоступных местах, проверяют его с периодичностью раз в несколько месяцев, при обходе территории. Но зато сколько любопытного материала там можно увидеть.

В Саяно-Шушенском заповеднике крохотная птица отважно бросилась на лисицу.

Судя по дате, встреча лисы и птицы произошла ранним утром 15 июня. Самец каменки заметил опасность и, отчаянно крича что-то на своем языке, начал кружиться над головой хищницы. Научные сотрудники заповедника пояснили дерзкое поведение птицы тем, что вероятнее всего, неподалеку от места съемки пара каменок устроила гнездо, пока самка была занята кладкой или высиживанием яиц, самец при виде приближающейся опасности – лисицы, защищая свое потомство, смело и самоотверженно прогнал ее прочь.

- Для многих пернатых территория Саяно-Шушенского заповедника является местом гнездования. Забота о потомстве порой сопряжена с риском для жизни и требует от родителей смелости и решительности, - рассказали в пресс-службе заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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