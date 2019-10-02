Разбил окно штакетником и спас. В Туве 12-летний мальчик вынес из огня двух малышей

Собранный, подтянутый и очень серьезный - 12-летний Начын Седип-оол из поселка Хову-Аксы (Тува) похож не на ребенка, на маленького мужчину. И поступки у парня по-настоящему мужские. Несколько дней назад он спас на пожаре двух мальчишек (6 и 4 годика). Сам еще, по сути, ребенок. А не испугался.

Одни дома

... Случилось все днем 30 сентября. Начын возвращался из школы. Учится он, к слову, в полицейском классе ЮИД (юные инспектора движения). По дороге увидел, как из окна квартиры на первом этаже дома валит густой дым, а в форточку пытается протиснуться малыш шести лет. Начын бросился помогать мальчику, вытянул того.

- Посмотрел в окно, а там еще один мальчик, совсем маленький. В дыму был. Дышать не мог. Думаю, не выберется, - рассказал ребенок. - Я штакетником от полисадника разбил окно, пролез внутрь и вытащил его. Он уже наглотался дыма...

Малыш терял сознание и был сильно обожжен. Но жив. В это время к дому уже подъехали пожарные, полиция, медики. Ребятишек сразу же доставили в больницу.

Оказалось, дома они были без взрослых. 31- летняя мать воспитывает мальчиков одна. В тот день старшего она проводила в школу, сама ушла на работу. В обед старший сын вернулся с уроков и начал приглядывать за 4-летним - тот в садик не ходит. И по полдня проводит один дома. Как рассказали в ГУ МВД по Туве, первоклассник не уследил за малышом. Тот взял спички и начал поджигать в спальне. Одна из искр попала на матрас... Уже через считанные минуты тот начал гореть, а комната наполнилась ядовитым дымом. Если бы не смелый поступок школьника, быть беде.

Матери придется ответить

... На этом история не закончилась. Пожар был настолько сильный, что пришлось эвакуировать всю многоэтажку. В итоге, все-таки пламя одолели. Что касается матери мальчиков, то ей придется объясняться с полицией.

- В отношении нее составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - рассказали в полиции Тувы. - Кроме того, принято решение о награждении учащегося 6 «б» класса МБОУ СОШ п. Хову-Аксы, активиста отряда Юных инспекторов движения Начын Седип-оола за мужество и проявленный героизм.