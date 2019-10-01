Полчаса пролежали на асфальте ради кадра: медики из Красноярского края присоединились к популярному мировому флешмобу Tetris Challenge

В социальных сетях по всему миру набирает обороты интернет акция под названием Tetris Challenge. Это когда сотрудники различных экстренных служб показывают внутреннюю часть своей работы. Полицейские, спасатели, медики, газовщики-аварийщики – одним словом, все, кто готов по первому вызову мчаться на помощь на своем спецавтомобиле.

Никто из них не знает, что может ожидать их на месте вызова, поэтому приходится возить с собой большое количество различного оборудования и приспособлений. Когда машина с мигалками мчится по дороге, что мы видим внутри? Да ничего. Но благодаря Tetris Challenge все секреты раскрываются.

Врачи «Скорой помощи» Клинической больницы № 42 Зеленогорска решили присоединиться к флешмобу. Что у них получилось – можете увидеть сами.

- Нам показалось это интересным. Мы решили показать, какая современная техника и оборудование сегодня стоят на страже здоровья наших горожан. Быть может и другие спецслужбы Зеленогорска вслед за нами поучаствуют в мероприятии, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск участник молодежного актива КБ № 42 Александр Кошкаровский.

Два медика и водитель, а вокруг - все их снаряжение. Фото: пресс-служба КБ № 42 Зеленогорска

Выполнить съемку помогла местная телекомпания «ТВИН». Около получаса ушло на подготовку. Еще столько же времени на саму съемку с помощью квадракоптера. Почти все это время медикам пришлось лежать на асфальте.

- Мы совсем не замерзли. Наша форма прошла испытание: очень теплая и удобная в работе. Зато теперь точно все будут знать, как устроен наш автомобиль, и сколько у нас разного оборудования, многим же интересно. Дети часто к нам подходят, расспрашивают, - поделились впечатлением фельдшеры Татьяна Харланович и Татьяна Подкур.

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