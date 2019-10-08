Спустило колесо. В ДТП с перевернувшимся автобусом в Туве пострадали 14 человек

Искореженная машина перевернулась на бок, лопнувшие стекла, разброшенные вещи… В крупном ДТП с микроавтобусом в Туве пострадали 14 человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по республике.

Все произошло около 15 часов 7 октября на 836-м километре дороги Р-257 «Енисей». Но об аварии стало известно только поздно вечером. Следователями и экспертами, работавшими на месте, предварительно установлено:

- 66-летний водитель автобуса SsangYong Istana не справился с управлением из-за разгерметизации заднего колеса. В результате машина опрокинулась. Поже выяснилось: лицензии на перевозку людей у водителя нет.

Чтобы вызволить пострадавших из автобуса, пришлось вызывать спасателей.

- У нас произошло ДТП с микроавтобусом, который ехал из Бай-Тайги в Кызыл. Салон был заполнен пассажирами. 14 человек осмотрено врачами. Из них 6 человек отпустили под амбулаторное наблюдение. 8 человек находятся в больнице, из которых трое в тяжелом состоянии с различными переломами находятся в отделении интенсивной терапии. Врачи говорят, что угрозы для их жизни нет, - сообщил на своей странице в соцсети глава Республики Шолбан Кара-Оол. - Мой заместитель займется предупредительными мерами. Нет лицензии - не подводи пассажиров!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ТРОЕ В РЕАНИМАЦИИ

По поручению Главы Республики Тыва Министерством здравоохранения РТ взято на контроль состояние здоровья пострадавших в ДТП с участием пассажиров. После поступления сигнала о случившемся Центром скорой медицинской помощи и медицины катастроф направлено три бригады. В помощи реанимационной бригады нуждались четыре человека. В Республиканскую больницу №1 доставлено 11 человек, три человека обратились в больницу самостоятельно. Всего осмотрено 14 человек, после медицинского обследования на амбулаторное лечение направлено 6 человек, госпитализировано в отделение реанимации и интенсивной терапии, травматологическое и урологическое отделения 8 человек. В настоящее пострадавшие получают специализированную медицинскую помощь.